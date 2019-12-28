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5 способов использовать бывший в употреблении пластик без вреда для окружающей среды

5 способов использовать бывший в употреблении пластик без вреда для окружающей среды

Вторичная переработка пластмассы является одним из способов по снижению уровня загрязненности планеты

Многие люди всерьез обеспокоены масштабными накоплениями пластмассовых отходов, которые стали все чаще встречаться в мировом океане, земле и даже в теле животных. Ежегодно возрастающий уровень загрязненности пластиком грозит экологической катастрофой, в результате которой могут погибнуть тысячи видов флоры и фауны. Помимо длительного разложения, пластик выделяет ядовитые вещества в окружающую среду, которые влияют не только на экологию, но и на самого человека, вызывая при этом различные заболевания. Для борьбы с современной проблемой, ученые создают новые методы по переработке,а также способы безопасной утилизации токсичных пластмассовых отходов. На данный момент специалисты уже готовы похвастаться новыми технологиями, о которых расскажем в этой статье.


Где может потребоваться бывший в употреблении пластик?

Согласно статье, опубликованной на портале New Atlas, ученые, работающие с множеством химических процессов, которые лежат в основе переработки пластмассы, разрабатывают новые способы использования выброшенных и переработанных материалов, начиная от создания полезных аэрогелей и заканчивая разработкой топлива. Идея превращения мусорных отходов в топливо для самолетов на первый взгляд звучит не совсем реалистично. Несмотря на это, одна из крупнейших авиакомпаний в Европе, British Airways, уже задумалась над идеей строительства заводов по переработке мусора в реактивное топливо с чистым сжиганием.

Работая с полиэтиленовой структурой низкой плотности, которая была получена из пластиковых бутылок и пакетов, ученые нашли способ “раздробить” материал на небольшие гранулы размером с рисовое зернышко. Для проведения процедуры, ученые разместили гранулы поверх активированного угля в так называемом трубчатом реакторе, нагрев углерод и пластик до температуры 571 градус по Цельсию. Полученные результаты эксперимента показали, что в ходе процедуры возникла реакция термического разложения, которая привела к выделению водорода, который ранее содержался в пластике. Таким образом, ученые смогли успешно превратить пластмассовые отходы в реактивное топливо.

Аналогичным образом ученые решили создать и дизельное топливо для ряда транспортных средств. Основываясь на химическом процессе — пиролизе, который уже был описан выше, специалисты создали мобильную систему по превращению пластмассы в топливное вещество. Полученная установка получила название реактора полупортативного пиролиза, став незаменимой при преобразовании пластмассовых отходов в дизельное топливо. Ученые убеждены, что уникальные в своем роде свойства подобного реактора будут применены в повседневной жизни уже в ближайшее время.

5 способов использовать бывший в употреблении пластик без вреда для окружающей среды

Полупортативный реактор пиролиза может быть установлен в задней части корабля или грузового автомобиля

Наряду с превращением пластика в полезное топливо, бывшие в употреблении материалы можно превратить в специальные фильтры, которые представляют из себя дорогостоящую керамическую мембрану. Как выяснилось, пластиковые отходы могут стать хорошей альтернативой для производства необходимого материала, что опытным путем было доказано командой ученых из Саудовской Аравии, которая провела ряд экспериментов с использованием обычных пластиковых бутылок для воды. Полученные результаты эксперимента показали, что нужда человечества в чистой питьевой воде может быть значительно снижена при использовании подобных новых технологий.

5 способов использовать бывший в употреблении пластик без вреда для окружающей среды

Созданные мембраны могут использоваться для фильтрации воды

Одной из новейших разработок в области применения пластиковых отходов стало создание полезного вида аэрогеля, который способен ликвидировать разливы нефти. Обычный ПЭТ-пластик, который используется при изготовлении бутылок, нанесли на специальные волокна, покрыв все вместе кремнеземом. После определенной химической обработки и последующей сушки, ученые получили гибкий аэрогель, который можно использовать в качестве акустической изоляции в зданиях, пылевых фильрах и даже при ликвидации последствий разлива нефти. Известно, что при нанесении определенного состава, аэрогелевая губка способна впитывать пролитое масло в семь раз эффективнее, чем уже известные материалы.

Очередным открытием ученых стало создание углеродных нанотрубок, которые используются в самых различных областях: от медицины и морской техники до создания устройств для обезвреживания бомб. Уникальное изобретение было создано при использовании обычных пластиковых пакетов и имеет огромный потенциал при применении в различных областях. Активной разработкой технологии ученые занимались еще в 2013 году, когда проводилось изучение свойств материалов при производстве углеродных нанотрубок. Однако если ранее специалисты использовали этанол в качестве источника углерода, то сегодня использование углерода, который был выделен из испаренных пластиковых пакетов, оказалось значительно эффективнее именно для создания углеродных нанотрубок.

Будем надеяться, что все разработки ученых сыграют преимущественную роль в спасении нашей планеты от экологической катастрофы.

28 декабрь 2019 /
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