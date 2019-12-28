Опубликовано доказательства того, что сладости могут усугубить депрессию

Кадр из фильма «Дневник Бриджет Джонс»

Недавно на сайте государственного университета американского штата Канзас была опубликована статья о том, что около 10% населения нашей планеты в зимнее время страдает от тяжелой депрессии. Главной причиной этого явления считается малое количество солнечного света, которое нарушает циркадные ритмы человека и препятствует здоровому сну в ночное время. Некоторые люди просто стараются перетерпеть это тяжелое время, однако большинство пытается спастись от депрессии, балуя себя всевозможными сладостями. Действительно, почему бы в период депрессии не съесть огромный торт, ведь герои многих фильмов справляются с грустью именно при помощи обилия вкусной еды? Однако, американские ученые считают, что пища с большим количеством сахара может наоборот усилить депрессию. Но как они пришли к такому выводу?

Доказательство того, что сладости способны усугубить депрессивное состояние человека, было опубликовано в научном журнале под названием Medical Hypotheses. Изучив разнообразную медицинскую литературу исследователи во главе с профессором Стивеном Иларди пришли к выводу, что зимой многие люди действительно ощущают сильную тягу к сладкому. В основном это связано с депрессивным состоянием людей и тем, что во время новогодних праздников у многих из нас есть масса возможностей побаловать себя конфетами, тортами и прочими вкусностями.

Почему сладости вызывают депрессию?

По словам Стивена Иларди, сладости воздействуют на организм человека как наркотики. Они способны в короткий срок вызвать эффект в виде приподнятого настроения, но в больших количествах могут нанести большой вред человеческому организму. Примечательно, речь идет не только о наборе веса, который может стать причиной возникновения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые уверены, что злоупотребление продуктами с большим количеством сахара может усилить депрессию.

Дело в том, что в марте 2015 года в научном журнале Jama Network была опубликована статья о взаимосвязи воспалительных процессов и возникновением депрессивных состояний вплоть до суицидальных мыслей. А ранее российские ученые из МГУ имени М.В.Ломоносова выяснили, что при ожирении у людей возникают скрытые воспаления. К тому же в ходе многочисленных исследований было доказано, что у людей с депрессией действительно наблюдается много воспалительных процессов.

Также исследователи добавили, что сладости заставляют живущих внутри человека бактерий вырабатывать вещества, которые попадают кровь и меняют психологическое состояние человека. Можно подумать, что они могут выработать и полезные для настроения химические соединения, однако исследователи уверены, что выделяемые бактериями вещества в большинстве случаев провоцируют тревогу и стресс.

При всем этом исследователи отмечают, что людям не стоит полностью отказываться от сладкого. Но ограничить употребление сахара определенно стоит. Американская кардиологическая ассоциация, например, советует употреблять в день не более 25 граммов сахара в день, что равняется примерно одной чайной ложки с горкой. Важно понимать, что речь идет о сахаре, который добавляется в пищу при ее приготовлении. Вдобавок, людям всегда нужно помнить, что сахар также содержится во многих фруктах.

О том, как лучше всего питаться людям для поддержания хорошего состояния здоровья, можно почитать на нашем канале в Яндекс.Дзен. Совсем недавно мы писали о так называемом «питании, ограниченном по времени». В ходе трехмесячного эксперимента люди, придерживающиеся такого режима питания, на своем опыте узнали, что такая диета уменьшает количество лишнего жира и нормализует артериальное давление.