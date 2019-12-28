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Опубликовано доказательства того, что сладости могут усугубить депрессию

Опубликовано доказательства того, что сладости могут усугубить депрессию

Кадр из фильма «Дневник Бриджет Джонс»

Недавно на сайте государственного университета американского штата Канзас была опубликована статья о том, что около 10% населения нашей планеты в зимнее время страдает от тяжелой депрессии. Главной причиной этого явления считается малое количество солнечного света, которое нарушает циркадные ритмы человека и препятствует здоровому сну в ночное время. Некоторые люди просто стараются перетерпеть это тяжелое время, однако большинство пытается спастись от депрессии, балуя себя всевозможными сладостями. Действительно, почему бы в период депрессии не съесть огромный торт, ведь герои многих фильмов справляются с грустью именно при помощи обилия вкусной еды? Однако, американские ученые считают, что пища с большим количеством сахара может наоборот усилить депрессию. Но как они пришли к такому выводу?

Доказательство того, что сладости способны усугубить депрессивное состояние человека, было опубликовано в научном журнале под названием Medical Hypotheses. Изучив разнообразную медицинскую литературу исследователи во главе с профессором Стивеном Иларди пришли к выводу, что зимой многие люди действительно ощущают сильную тягу к сладкому. В основном это связано с депрессивным состоянием людей и тем, что во время новогодних праздников у многих из нас есть масса возможностей побаловать себя конфетами, тортами и прочими вкусностями.

Почему сладости вызывают депрессию?

По словам Стивена Иларди, сладости воздействуют на организм человека как наркотики. Они способны в короткий срок вызвать эффект в виде приподнятого настроения, но в больших количествах могут нанести большой вред человеческому организму. Примечательно, речь идет не только о наборе веса, который может стать причиной возникновения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые уверены, что злоупотребление продуктами с большим количеством сахара может усилить депрессию.

Дело в том, что в марте 2015 года в научном журнале Jama Network была опубликована статья о взаимосвязи воспалительных процессов и возникновением депрессивных состояний вплоть до суицидальных мыслей. А ранее российские ученые из МГУ имени М.В.Ломоносова выяснили, что при ожирении у людей возникают скрытые воспаления. К тому же в ходе многочисленных исследований было доказано, что у людей с депрессией действительно наблюдается много воспалительных процессов.

Опубликовано доказательства того, что сладости могут усугубить депрессию

Сахар в больших количествах запускает воспалительные процессы в организме

Также исследователи добавили, что сладости заставляют живущих внутри человека бактерий вырабатывать вещества, которые попадают кровь и меняют психологическое состояние человека. Можно подумать, что они могут выработать и полезные для настроения химические соединения, однако исследователи уверены, что выделяемые бактериями вещества в большинстве случаев провоцируют тревогу и стресс.

При всем этом исследователи отмечают, что людям не стоит полностью отказываться от сладкого. Но ограничить употребление сахара определенно стоит. Американская кардиологическая ассоциация, например, советует употреблять в день не более 25 граммов сахара в день, что равняется примерно одной чайной ложки с горкой. Важно понимать, что речь идет о сахаре, который добавляется в пищу при ее приготовлении. Вдобавок, людям всегда нужно помнить, что сахар также содержится во многих фруктах.

О том, как лучше всего питаться людям для поддержания хорошего состояния здоровья, можно почитать на нашем канале в Яндекс.Дзен. Совсем недавно мы писали о так называемом «питании, ограниченном по времени». В ходе трехмесячного эксперимента люди, придерживающиеся такого режима питания, на своем опыте узнали, что такая диета уменьшает количество лишнего жира и нормализует артериальное давление.

28 декабрь 2019 /
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