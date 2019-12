Найденный кусок золота оказался еще более ценным камнем

Слева — найденный в Австралии метеорит

В 2015 году житель Австралии по имени Дэвид Хоул занимался поиском металлов на территории регионального парка под названием Мэриборо. Сканируя местность при помощи металлоискателя он обнаружил под слоем желтой глины весьма необычный камень, который был окрашен в красноватый цвет и обладал довольно большой массой. Так как в XIX веке этот австралийский регион был известен как местонахождение больших кусков золота, мужчина подумал, что он обнаружил огромный золотой самородок, заключенный внутрь твердого камня. Он пытался разломать внешний слой при помощи пилы, дрели и даже кислоты, однако ни один способ не оказался действенным. О том, что ему удалось найти более ценный камень, чем золотой самородок, Дэвид Хоул узнал только спустя несколько лет.

О находке было рассказано в издании Proceedings of the Royal Society of Victoria. Заподозрив, что в его руках оказался далеко не золотой самородок, мужчина обратился за помощью в Мельбурнский музей. Сотрудники музея, среди которых был геолог Дермот Генри, сразу же предположили, что имеют дело с метеорит ом. При этом они отнеслись к тяжелому красноватому камню с долей скепсиса, потому что многие «метеорит ы», которые приносили люди в музей, оказывались обыкновенными булыжниками.

В Австралии найден ценный метеорит

Однако, заинтересовавшись большой массой камня, геологи все же решили изучить состав камня, распилив его при помощи алмазной пилы. Внутри него они обнаружили большое количество крошечных кристаллизованных капель металлических минералов, именуемые как хондры. К удивлению сотрудников музея, им действительно принесли метеорит , причем не обычный, а хондрит. Они объяснили, что такой вид метеорит ов образуется при резких перепадах температур во время вхождения метеорит а в плотные слои атмосферы.

Масса найденного метеорит а равна 17 килограммам

Необычный метеорит получил название Мэриборо и, по оценкам исследователей, он образовался в космос е 4,6 миллиарда лет назад. Его масса составила внушительные 17 килограммов, а его родиной считается пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Сотрудники музея отметили, что в промежутке между 1889 и 1951 годами астрономы наблюдали несколько падений метеорит ов на территории Австралии и найденный объект вполне может быть одним из них.

Особенно ценным этот метеорит делает то, что в австралийском штате Виктория за всю историю было найдено не более 17 подобных космических объектов. По словам геологов, у жителей вышеупомянутого штата есть гораздо больше шансов найти золотой самородок, чем метеорит . К тому же, найденный образец является вторым по величине хондритом, а самым большим считается 55-килограммового образец, найденный в 2003 году.

По мнению исследователей, данная находка также очень ценна, потому что может многое рассказать об истории нашей Солнечной системы. Так как возраст метеорит а был оценен в 4,6 миллиарда лет, он наверняка содержит в себе элементы, которые способны дать ученым понять, как образовывались ближайшие к Земле планеты.