Крупная магнитная аномалия обнаружена возле древних каменных кругов в Шотландии

Исследователи обнаружили массивную магнитную аномалию вблизи одного из главных "каменных кругов" Внешних Гебридских островов.

Древние мегалитические каменные круги были построены тысячи лет назад в том месте, которое сейчас известно как Внешние Гебриды .

Эти загадочные сооружения десятилетиями ошеломляли исследователей и любителей истории.

Так вот, на одном из главных каменных кругов, известном как Турсачанский Халанаис, расположенном на острове Льюис, была обнаружена огромная магнитная аномалия.

Ученые предполагают, что это связано с массивным ударом молнии или меньшими по размеру. Но что, если это загадочное творение было просто проталом в другое измерение?

Магнитная аномалия была обнаружена во время поиска древних потерянных кругов, похороненных в траве в этом районе.

Ученые пишут, что такие явные свидетельства ударов молний крайне редки в Великобритании и ассоциация с этим каменным кругом вряд ли будет случайной.

Однако неизвестно, была ли молния сфокусирована на дереве или камне, которых там больше нет, или же сам памятник притягивал удары.

Это еще раз показывает, что силы природы были тесно связаны с повседневной жизнью и верованиями ранних фермерских общин в Шотландии.

Между тем, исследователям удалось практически воссоздать каменные круги и увидеть, как выглядела эта местность 4000 лет назад.