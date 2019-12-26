На фотографиях с Марса разглядели ракушку

На фото графиях с Марса, сделанных марсоходами, рассмотрели настоящую, совсем как на Земле, ракушку. Сами фото сделаны еще в 2014 году, но странный объект только сейчас заприметили блогеры. На фото – склон небольшого холма, и в этот склон «вмонтировано» нечто, что поразительно напоминает земные «домики для улиток». Вообще, если не знать, что дело происходит на Марсе, можно подумать, что где-нибудь в земной пустыне нашли очередную окаменелость.

Раковина больше всего похожа на аммониты. Такие раковины находят по всему земному шару, в том числе немало их в Подмосковье. Чтобы отыскать в окрестностях Москвы аммонита, надо спуститься в более-менее глубокий овраг и посмотреть, есть ли там характерная синеватая глина. Нашел глину – считай, аммонит в кармане. В мае этого года автор этих строк отыскал целую кучку даже в пределах Москвы, в парке. Словом, на Земле – ископаемое не редкое. Но на Марсе?

На Земле аммониты жили в морях, пресную воду они не переносили. Охотились на все подряд – этим они напоминают современных кальмаров. Вымерли они вместе с динозаврами 65 миллионов лет назад. Сегодня почти точно установлено, что великое вымирание, убившее аммонитов вместе с динозаврами, вызвал колоссальный астероид. Он упал на Землю, и случилось нечто вроде ядерного взрыва. На долгие десятилетия, если не столетия, облака пыли закрыли Солнце. Стало довольно холодно. А аммониты любили тепло. Кстати, тепло в полной мере так и не вернулось. С падением астероида и великим вымиранием началась современная, относительно холодная, геологическая эра под названием кайнозой. Есть оригинальная гипотеза, почему так. Динозавры были огромными существами, и следы жизнедеятельности оставляли тоже огромные, тоннами. Все это богатство насыщало углекислотой атмосферу, вот и было тепло, работал природный парниковый эффект. Звучит невероятно, но ученые в последнее время все чаще убеждаются, насколько климат на Земле зависит от биосферы.

Так выглядел в древности кратер Гейла, где блогеры нашли «аммонита».

А что было в это время на Марсе? Уже никто не удивляется, когда видит на фото графиях с Красной планеты русла высохших рек. Так когда-то текли реки, плескались озера и моря, небо было голубым, и было довольно тепло. Когда-то нам казалось, что Марс очень непохож на Землю, а теперь чем дальше, тем сходства больше. Марсоходы исследовали глинистые отложения – они ничем не отличаются от земных. Нашли даже что-то вроде ила, а ил – это уже по сути и жизнь. Мало кто сомневается, что от официального объявления о том, что на Марсе жизнь была как минимум в древности, ученых удерживает только осторожность. Но все это пиршество биологии на Марсе было очень давно, примерно 3,5 миллиарда лет назад. Когда на Земле динозавры разогревали атмосферу своим навозом, Марс был уже пуст. Почему так – мы не очень хорошо знаем. Далековато от Солнца, холодновато, сама планета поменьше, хуже удерживает воздух. А может, тоже астероид упал.

Если марсианский аммонит – не очередной обман зрения, это приводит к поразительному факту: жизнь на разных планетах похожа друг на друга. Когда в фантастическом фильме показывают инопланетян с руками, ногами и головой, кто-нибудь непременно фыркнет: «Быть этого не может! Человек появился от чисто земной обезьяны, инопланетяне наверняка будут другими». А вот и неправда ваша. Похоже, биологическая эволюция следует неким лекалам, и каких-то совсем непонятных монстров мы на других планетах не встретим.

Астробиолог из НАСА Дэвид Де Марэ говорит: да, марсианские организмы скорее всего похожи на земные. Но дело в том, что и Марс с Землей довольно похожи. Это – планеты земной группы, а жизнь тут и там строится на основе углерода и воды. Впрочем, ни на чем другом она строиться и не может, существа, которые дышат чем-то еще – фантастика, убежден он. С ним, впрочем, многие спорят.

Споров вообще много: что говорить, мы даже не знаем точно, нашли американские аппараты в конце 1970-х годов жизнь или нет! Тогда был проведен единственный пока что биологический эксперимент. Аппарат зачерпнул марсианский грунт и посмотрел, что из него выделяется, «дышат» ли бактерии. Сначала все увидели, что да, грунт дышит! Потом грунт стерилизовали (прямо на Марсе), но он продолжал «дышать». Из чего сделали вывод – это не жизнь, а химические реакции. Поторопились тогда, проморгали жизнь, говорят Юк Юнг из Калифорнийского технологического института и Пин Чен из Лаборатории реактивного движения. В своей недавней статье они задаются вопросом: что толку было тогда стерилизовать грунт, если жесткое излучение Солнца (Марс не защищен от него) стерилизует поверхность еще лучше. Очевидно, бактерии на Марсе научились с этим жить. Разве мало на Земле организмов, которые существуют в «невозможных» условиях, без кислорода, в серной кислоте, в недрах разломов на дне океанов? Или вы хотите, чтобы марсианское живое существо помахало вам рукой, тогда вы поверите, иронизирует в одной из публикаций член команды ExoMars Марк Симс.

Что ж, вероятно, всего несколько лет отделяют нас от момента, когда ученые добудут неоспоримые факты: жизнь на Марсе была и есть. Поразительным образом на Красной планете появились аммониты, как на Земле. Но там и там вымерли.