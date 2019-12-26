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Фермер нашел на участке таинственный чешуйчатый объект

Фермер нашел на участке таинственный чешуйчатый объект

В фермерском хозяйстве мониторинг посевных земель – главный залог успеха. Каждый хозяин тщательно осматривает свои поля, продумывая, как бы их применять максимально рационально. Однако время от времени подобные проверки могут привести к неожиданным находкам. Один фермер из Аргентины убедился в этом на собственном опыте.

Находка перед Рождеством

Фермер нашел на участке таинственный чешуйчатый объект

Хосе Антонио Ньевас решил проверить свои земли накануне Рождества. Его ферма размещается на расстоянии сорока километров от Буэнос-Айреса и является уникальным уголком природы. Это место с богатой флорой и фауной, недалеко селятся редкие животные, но в тот день владелец нашёл нечто совершенно другое. Он неторопливо шёл по берегу реки, как вдруг что-то необыкновенное заинтересовало мужчины. Поначалу он решил, что это большой камень, но его изумила очень правильная его форма. Это был совершенно симметричный овальный булыжник, которые не встретишь просто так в дикой природе.

Внешний осмотр и первые заключения

Фермер нашел на участке таинственный чешуйчатый объект

Необычный предмет был покрыт липкой грязью. Хосе Антонио попробовал почистить его с 1-го края и увидел, что камень не ровный, а чешуйчатый. Это очень изумило фермера. Никогда до этого ему не приходилось видеть подобные булыжники.

Фермер нашел на участке таинственный чешуйчатый объект

Мужчина начал счищать грязь со своей находки, но скоро понял, что в этом ему будет нужна помощь. Он сообщил о неожиданном рождественском «подарке» собственной супруге, а позже позвал соседей, чтоб отмыть необыкновенный камень. Он решил, что нашёл яйцо динозавра, но это впоследствии оказалось не так.

Фермер нашел на участке таинственный чешуйчатый объект

Позднее люди обратились в правоохранительные органы, в связи с тем что было ясно, что своими силами им не справиться. Предмет был очень большой и тяжёлый. К тому же они боялись повредить его своими лопатами. Однако прибывшие сотрудники правоохранительных органов тоже не смогли дать ответ на вопрос, что все-таки это за предмет. Было принято решение вызвать местных археологов для проведения расследования.

Разгадка тайны

Фермер нашел на участке таинственный чешуйчатый объект

Специалисты долго подкапывали круглую находку, чтоб позже транспортировать её в лабораторию и хорошенько изучить. Однако переместить «яйцо» оказалось непросто – его вес превосходил 2 тонны. Несколько экскаваторов не могли сдвинуть его с места. В конце концов предмет получилось погрузить на тягач и выслать в научный центр доисторических открытий.

Археологи и палеонтологи изучили верхний чешуйчатый слой находки и были шокированы результатами. Это не яйцо динозавра, а он сам. Точнее, этот предмет оказался уцелевшей раковиной глиптодонта – вымершего древнего существа. Возраст находки превосходил 10 000 лет. Научные работники из разных государств обсуждали необычное ископаемое, некоторые даже подвергали всю эту историю сомнениям. Им казалось странным, что останки так хорошо сохранились.

Фермер нашел на участке таинственный чешуйчатый объект

Находка 2015 года

Фермер нашел на участке таинственный чешуйчатый объект

Всё разъяснилось, когда научные работники вспомнили о ещё одной сходной находке. В 2015 году в США крестьянин Джеймс Бристл во время обработки собственного поля нашёл что-то необычное. Прибывшие специалисты провели раскопки и извлекли огромное количество фрагментов скелета мамонта. Это было поистине удивительно. Как и в первом случае, кости отлично сохранились в липкой грязи, которая, согласно мнению научных работников, является наилучшим «консервантом». Череп, бивни, рёбра и другие кости мамонта были в таком же хорошем состоянии, как и панцирь глиптодона, который был найден в Аргентине.

Фермер нашел на участке таинственный чешуйчатый объект

Эти два случая связали воедино и узнали, что благодаря грязи останки смогли храниться в земле 10-ки тысяч лет. Научные работники предположили, что в этих регионах земля может скрывать в себе огромное количество артефактов. Так что, возможно, у этой истории раскопок будет своё продолжение.

26 декабрь 2019 /
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