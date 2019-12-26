Бесы из Кунтиллет Ажруда
В 1975 году группа израильских археологов обнаружила в северо-восточной части Синайского полуострова постройки VIII века до н.э. Вероятно, речь идёт о небольшом гарнизоне, построенном на земле, принадлежащей израильскому царю.
Сухой климат пустыни законсервировал ценнейшие артефакты, среди которых изделия из дерева, ткани, верёвки, но самое важное – надписи и рисунки на стенах, пифосах, кувшинах, глиняных черепках, камне и штукатурке.
На одном из пифосов (пифос А), красной краской выполнены два изображения Беса — египетского божества счастья и удачи, хранителя очага, защитника бедных. Над изображением надпись (3.1).
Надпись и изображение египетского божества Беса (пифос А)
??? ?[-]?[?] ??[?]?. ??? ????? ??????? ??[…..] ???? ???? ????? ????? ???????
Послание … дру[га] царя. Скажи Яhели и Йоаше […] благословляю вас (именем) YHWH Шомрона (Самарии) и Ашератой (вариант: Ашерой Его).
Слово ??? «речь, письмо, послание» типично в качестве вступительного слова в аккадских и угаритских письмах.
Титул ??? ???? «друг царя» известен из Писания: «И Завуд, сын Натана, сановник, друг царя» (Мелахим I (3-Цар.) 4:5). «Друг царя» означает «царский советник», «доверенное лицо царя».
Имя ???? Яhели происходит от корня ??? «освещать», «славить»:
«Если смотрел я на солнце в его сиянии (??? ????)» (Иов 31:26).
Имя ????? «Йоаша» упоминается на одной израильской печати VII в. до н. э.
Однако неумелой рукой выполнены рисунки, изображающие женщину (богиню?), играющую на лире, и египетское божество Беса. При этом две фигуры Беса нарисованы разными людьми и в разное время (левый рисунок более поздний).
Надпись 3.1 нанесена на рисунки так, что перекрывает корону фигуры слева, поэтому нет никакой связи между надписями и изображениями.
Судя по направлению длинной (3.1) и короткой (3.2) надписей, они выполнены на пифосе, находящемся в вертикальном положении. Две другие надписи (упражнения в письме) сделаны на сосуде, установленном в горизонтальном положении.
Беса изображали в виде уродливого карлика с бородой, длинным высунутым языком, короткими ногами и нередко с явно гипертрофированными гениталиями.
Архив автора: Барельеф с изображением Беса, северные ворота цитадели хеттской крепости Каратепе (VIII в. до н. э.)
Википедия: Изображение Беса из Храма Хатхор (Египет)
Рисунки из Кунтиллет Ажруда в точности повторяют уже сложившийся канон изображения Беса: корона, небольшие уши на уровне глаз, борода определённой формы, слегка увеличенные молочные железы, ракурс тела, положение рук, широко расставленные, полусогнутые ноги и т. д.
Надпись с именем YHWH поверх изображений популярного египетского божества не связана с этими изображениями, так как сделана гораздо позже. Более того, мы не можем однозначно утверждать, что Бес вообще был нарисован евреями, а не представителями других народов. В крепости могли находиться потомки хеттов или наёмники-киттияне, о которых говорится в Арадских письмах (VIII в. до н. э.).
Впрочем, искусство северного царства Израиля было связано с существующими культурными традициями окружающего, языческого мира, отгородиться от которого не помогли даже жёсткие предписания Моисея. Законы Торы стали руководством к действию практически для всего народа только после вавилонского пленения, которое было воспринято евреями как кара за грехи.
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