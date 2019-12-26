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Китайские археология обнаружили реликвии семи династий

Китайские археология обнаружили реликвии семи династий

Специалисты проводили исследовательские работы недалеко от города Ханьчжоу, где располагалась гробница с причудливыми рисунками.

Найденные артефакты охватывают период с VII по XX век.

Археологи проводят работы в провинции Хэбэй на севере страны. Раскопки ведутся на южной площади храма Кайюань. За пять лет специалисты обследовали участок площадью более трёх тысяч квадратных метров.

На участке найдены почти семь тысяч реликвий и культурные следы семи династий. К ним, в частности, относится одна из древнейших династия Тан (618 - 907 годы), эпоха Пяти династий и десяти царств, а также династии Юань, Мин и Цин.

По словам научных сотрудников, во время раскопок обнаружены руины храма, системы защиты городских стен, жилых домов, улиц и переулков. Новые находки могут обогатить знания людей о городской планировке, функциональных изменениях и повседневной жизни местных жителей Чжэндина и будут способствовать изучению культуры и древних городов на севере Китая.

Чжэндин является известным в Китае историческим и культурным уездом. Наряду с Пекином и Баодином его называют одним из трёх городов, имевших особое значение на севере Китая в древние времена.

26 декабрь 2019 /
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