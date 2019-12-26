Тайны мира » Хочу все знать » Крупный астероид благополучно миновал Землю
Крупный астероид благополучно миновал Землю
Большой астероид с предполагаемым диаметром от 280 до 620 метров, был ближе всего к Земле 26 декабря в 2:54 утра по восточному времени.
Массивный небесный объект, получивший название 310442 (2000 CH59), пронесся мимо Земли со скоростью 27 500 миль в час, на расстоянии 4,5 миллиона миль.
Между тем, NASA обнаружило еще один меньший астероид, 2019 YB1, который прошел мимо Земли в Рождество около 11:41 GMT. К счастью, астероид не столкнулся с Землей.
26 декабрь 2019 /
Похожие новости
Крупный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли
Крупный астероид 1998 HL1 прошел в пятницу на расстоянии 6,21 млн км от Земли, то есть на расстоянии, более чем в 10 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. ...
Астероид 162082 (1998 HL1) максимально приблизится к Земле 25 октября
Космический объект, размеры которого оцениваются от 441 метра до 986 метров, пройдет рядом с Землей на расстоянии около 0,04 астрономических единиц. Это равно примерно 16 расстояниям от Земли до
Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел мимо Земли
Еще один день и еще одна космическая скала размером с пирамиду пролетела мимо Земли. На этот раз быстроходного посетителя звали 2019 SX5 и он посетил наш космический район вчера днем. SX5 имеет 140
NASA не заметило крупный астероид
В конце июля к Земле приблизился рекордный по своим размерам за последние сто лет астероид. Он пролетел на расстоянии около 65 тысяч от планеты. В NASA его заметили слишком поздно....
Астероид диаметром до 650 м пролетел возле Земли
Астероид 2000 QW7, который летел в направлении Земли в субботу, 14 сентября, имеет значительный диаметр — до 650 м. Он может даже превзойти некоторые из самых высоких зданий в мире....
К Земле приближается потенциально опасный астероид огромных размеров
“Потенциально опасный” астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле, об этом свидетельствуют данные
Комментарии
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПреимущества профессиональной мойки оконСтресс помогает справиться с вредными мутациямиПоследнее наступление Адольфа ГитлераЭффект черной каплиКак правильно выбрать автомобильный аккумуляторФитинги для трубИсследована гидродинамика процесса письма
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ