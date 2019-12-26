Крупный астероид благополучно миновал Землю

Большой астероид с предполагаемым диаметром от 280 до 620 метров, был ближе всего к Земле 26 декабря в 2:54 утра по восточному времени.

Массивный небесный объект, получивший название 310442 (2000 CH59), пронесся мимо Земли со скоростью 27 500 миль в час, на расстоянии 4,5 миллиона миль.

Между тем, NASA обнаружило еще один меньший астероид, 2019 YB1, который прошел мимо Земли в Рождество около 11:41 GMT. К счастью, астероид не столкнулся с Землей.