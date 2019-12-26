Как освоение космоса может привести к появлению нового вида людей?

Уже в ближайшие десятилетия человек может покорить планеты и спутники Солнечной системы. Для того, чтобы выжить, ему потребуется приспособиться к новым условиям своего космического дома

Как известно, любое исследование всегда рассматривается с точки зрения получения определенной выгоды хотя бы в самой долгосрочной перспективе. Космические исследования в этом плане не являются исключением из общего правила. Так, проводимые в настоящее время активные исследования Луны и Марса, рано или поздно обязательно сведутся к колонизации этих объектов с целью разработки месторождений полезных для землян минералов. С целью обеспечения их нахождения, анализа и добычи, человечеству потребуется создать свои первые поселения в сотнях тысяч, а иногда и в миллионах километрах от Земли. Для того, чтобы выжить в отличных от земных условиях, человеку придется как следует поработать над своей генетикой, что приведет к созданию новых роботизированно-модифицированных людей.

Можно ли человеку колонизировать Солнечную систему?

Завоевание космического пространства всегда было мечтой тех писателей-фантастов, которые грезили возможностью увидеть своими глазами превращение человека в межпланетный вид. Согласно статье, опубликованной на портале newsweek.com, уже в недалеком будущем некоторые люди могут решить покинуть Землю, чтобы жить в других мирах. Для осуществления столь амбициозного плана, они могут использовать передовые технологии изменения самих себя для того, чтобы приспособиться к новой среде обитания.

Ученые считают, что если методы, применяемые на Земле будут ограничены определенными нормами благоразумия и этики, то марсианские колонисты будут чувствовать себя в этом плане гораздо свободнее из-за наличия у них убедительного стимула для выживания в суровых условиях Красной планеты. Исследователи утверждают, что модифицированные люди могут однажды превратиться в полностью неорганических разумных существ, которым даже не будет нужна атмосфера для дыхания и полноценной жизни.

Астрономы предполагают, что следующая фаза освоения человеком космос а может привести к массовой миграции, в ходе которой все более сложные, почти бессмертные существа колонизируют галактику. Подобный замысел может быть реализован при помощи самовоспроизводящихся машин или других технологий, которые помогут человеку совершать межзвездные путешествия.

В любом случае, даже несмотря на все полу-фантастические предсказания, человечество не должно отступать от идеи, что оно может избежать катастрофы на Земле если оно решит покинуть родную планету. Так, современные сложности с изменением климата могут показаться настоящим пустяком по сравнению с возможным терраформированием Марса, и, как бы то ни было, Земля навсегда останется самой подходящей для жизни человека планетой во Вселенной.