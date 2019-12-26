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Как малярийные комары обнаруживают опасные химикаты и спасают себя от смерти?

Как малярийные комары обнаруживают опасные химикаты и спасают себя от смерти?

Малярийные комары быстро вырабатывают устойчивость к химикатам

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году малярией заболело как минимум 219 миллионов человек с разных уголков нашей планеты. Эта смертельная болезнь распространяется через укусы самок комаров рода Anopheles и сопровождается лихорадкой, увеличением селезенки и другими тяжелыми симптомами. Чтобы снизить смертность от этой болезни, ученые уже разработали эффективные вакцины, которые успешно прошли клинические испытания. Однако, одним из самых лучших средств защиты от заражения до сих пор остаются противомоскитные сетки. Они не только препятствуют попаданию насекомых внутрь помещений, но и убивают их при помощи смеси из разнообразных ядов. Однако, комары быстро вырабатывают к ним устойчивость, но недавно ученым удалось раскрыть секрет их способа защиты.

О том, как малярийные комары спасаются от нанесенных на москитные сетки ядов, было рассказано в статье научного журнала Nature. Исследователи из английского города Ливерпуль во главе с профессором Хилари Рэнсон провели несколько экспериментов, в ходе которых проследили, как самки малярийных комаров реагируют на различные химикаты. В частности, группа ученых изучала их реакцию на пиретроид и пиперонилбутоксид, которые часто используются для обработки москитных сеток.


Почему комары не боятся химикатов?

Исследователи объяснили, что вещество под названием пиретроид оказывает на комаров нервно-паралитическое действие, то есть лишает насекомых возможности двигаться. Второе вещество, именуемое как пиперонилбутоксид, используется вместе с первым для усиления его действия и устранения веществ, способных его нейтрализовать. Такая смесь кажется весьма мощным оружием против малярийных комаров, но им каким-то образом удается выработать к нему устойчивость за очень короткие сроки.

Как малярийные комары обнаруживают опасные химикаты и спасают себя от смерти?

Так выглядит малярийных комар рода Anopheles

Изучив реакцию комаров на совокупность этих веществ в лабораторных условиях, ученые быстро выявили защитный механизм насекомых. Оказалось, что во время приближения к ядовитым веществам у комаров начинает активно вырабатываться белок под названием SAP2. Он имеется у большинства насекомых и членистоногих и вырабатывается на чувствительных поверхностях конечностей, позволяя издалека почувствовать потенциально опасные для жизни вещества. Так как в Африке и других странах с распространенной малярией сетки с химикатами используются очень часто, комары довольно быстро научились вырабатывать защитный белок и избегать опасных поверхностей.

Чтобы проверить результаты исследования, ученые лишили некоторых комаров возможности вырабатывать белок SAP2. После этого участвующие в экспериментах особи перестали чувствовать ядовитые поверхности и садясь на обработанные москитные сетки быстро умирали. Если же ученые ускоряли у комаров выработку белка SAP2, они даже близко не подходили к сеткам.

Благодаря новому открытию ученых, производители москитных сеток смогут изменить состав наносимых на них ядовитых веществ. Только вот со временем комары наверняка смогут выработать стойкость и к новому составу химикатов. В теории, решить эту проблему можно добавив в смесь вещество, которое блокирует выработку белка SAP2. Есть вероятность, что благодаря этому насекомые перестанут чувствовать опасность и как и прежде будут умирать, коснувшись поверхности москитных сеток.

26 декабрь 2019 /
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