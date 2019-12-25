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Яндекс пришел в супермаркет на позицию директора

Яндекс пришел в супермаркет на позицию директора

По вступающим в силу новым требованиям к СМИ и выработанным в связи с ними негласным правилам теперь, похоже, придется помечать каждый заголовок так, чтобы его нельзя было как-то превратно истолковать. Готовимся, тренируемся, отрабатываем формулировки заранее.

А теперь к делу.

Рабский труд как таковой в XXI веке малоэффективен. Кавказские менеджеры, конечно, все еще похищают людей для сельскохозяйственных работ и на кирпичные заводы, но в большинстве других регионов России эта практика не одобряется. Но это не значит, что вами не торгуют.

Две компании, работающие на рынке кредитных историй, – Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «ЭКвифакс» – начинают совместные проекты с интернет-гигантом «Яндекс». Об этом рассказывает РБК, добавляя, что совместное детище ОКБ и «Яндекс» будет называться «Интернет скоринг бюро». Скоринг в данном случае – оценка платежеспособности потенциального заемщика.

Маленькие кирпичи Big Data

У большинства активных в интернете граждан России есть:



Аккаунт в «Яндексе»



Банковская карта Сбербанка



Аккаунт в Google



Аккаунт в Vk («Вконтакте»)



Аккаунт в Ok («Одноклассники»)



Личный кабинет на сайте оператора проводного интернета



Мобильный интернет от одного из немногих провайдеров



Аккаунт в одном или нескольких мессенджерах – Whatsapp, Viber, Telegram, Skype

Несколько реже, но тоже десятками миллионов встречаются:



Аккаунт Apple



Аккаунт Microsoft (у большинства совпадает с аккаунтом Skype)



Аккаунт в Facebook, Instagram, Twitter



Аккаунт в «Яндекс.Деньгах»



Банковская карта ВТБ, «Альфы», Газпромбанка, «Тинькоффа», «Открытия»

Это не просто учетные записи, дамы и господа. Это прекрасная основа для Big Data, для торговли вашими данными.

Наметанный глаз заметит, что здесь не хватает разве что данных, которые хранятся в государственных структурах – Пенсионном фонде, Налоговой службе и ее реестрах налогоплательщиков, в службах загса и социальной защиты. Эта проблема сейчас решается Сбербанком, который заключил с мэрией Москвы соглашение о том, что возьмет на себя часть госуслуг в обмен на доступ к соответствующим данным (ладно, соглашение выглядит иначе, но суть его именно такова).

Наконец, чтобы однозначно идентифицировать учетную запись в Big Data и ваше физическое тело, повсеместно – с помощью тех же Сбербанка и Москвы – распространяются биометрия, включая систему распознавания лиц.

Большинство авторов антиутопий, где примерно предсказывалось такое будущее, считали, что все это будет организовано злобными режимами, стремящимися держать людей в повиновении. Жизнь, как обычно, повернулась к пророкам своей ироничной стороной: спецслужбы оказались слишком ленивы для организации подобной системы, поэтому за них все сделали торговцы.

Обидно, но политически мы никого не интересуем. Разве что перед выборами вспомнят и попытаются куда-нибудь загнать – либо на участки, либо на площадь, а потом в участки.

Зато приятно, что все еще, несмотря на 10-процентное падение доходов, интересуем экономически. Тут, правда, есть проблема – именно из-за этого интереса наши доходы и падают. Задача организаторов Big Data – составить максимально точный ваш портрет, уважаемый потребитель, и добиться того, чтобы вы потребляли именно то и именно столько, сколько требуется сейчас в данный момент для очередного заказчика.

Могила неизвестного пользователя

Участники процесса формирования больших рекламно-кредитных баз данных – люди с богатой фантазией, а их изречениями надо украшать офисы финансовых пирамид.

«Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо»

Устроено это следующим образом. В качестве запроса веб-гигант получает два параметра клиента – адрес электронной почты и номер мобильного телефона, оба в хешированном виде, из которого не может быть восстановлен оригинал. Сверяя это с собственной базой хешей, робот «Яндекса» автоматически находит совпадения и отсылает требуемые параметры в «Интернет-скоринг бюро». Где полученную информацию сопоставляют с реальным лицом, обратившимся за получением кредита…

Кстати, с чего мы взяли, что такой «Яндекс-скоринг» будет использоваться только в отношении обратившихся? Нет, эти ребята будут идти на шаг впереди, они будут собирать данные для рекламных предложений, для служб трудоустройства, для других возможных целей. «Яндекс» чист – он только откликнулся на запрос с хешем, а все остальное – это «Интернет-скоринг бюро», к нему и вопросы.

 «ОКБ и «Яндекс» не имеют доступа к данным друг друга»

Конечно. Зато «Интернет скоринг бюро» имеет доступ и к тем, и к другим данным. Этого достаточно. Да и вообще, если у нас появляется какая-то база, то очень скоро ее можно будет купить в даркнете.

«Статистические данные «Яндекса» о пользователях обезличены»

Не исключено, но так или иначе, именно с их помощью клерки намерены проводить оценку конкретного заемщика. В утрированном виде это выглядит примерно следующим образом: «Так, что у нас тут говорится в обезличенных данных о неизвестном пользователе, родившемся 27.07.1985, проживающим с 2013 года на 3-й улице Строителей, 172б, кв. 256 и имеющем паспорт серии 3223 номер 232333?»

«Кнопка, которую ты нажимаешь, всегда белая и чистая, а что происходит на другом конце провода, – это дело других людей, которые на кнопки не нажимают» – величайший писатель XX века Роберт Музиль, как всегда, ясен и прав.

* * *

Разумеется, все это неизбежные процессы – цивилизация пошла по этому пути довольно давно, и последним серьезным поворотным моментом были, пожалуй, успехи лютеран и чуть позже кальвинистов в Европе. Впоследствии история миновала еще несколько развилок, но расхождение возможных тропок становилось все менее заметным.

25 декабрь 2019 /
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