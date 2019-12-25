Случайный поезд приводит к нужной станции

Президент РФ открыл железнодорожную часть Крымского моста. Глава государства проехал по нему в кабине машиниста пассажирского поезда. Перед тем, как отправиться в путь, Владимир Путин произнес символическую фразу: «Поехали!» Не буду проводить ассоциаций и параллелей, хотя они напрашиваются. Но это событие действительно стало очень важным. Можно сказать, эпохальным.

Напомню, что мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в Европе, его длина составляет 19 километров. В мае прошлого года Путин открыл автомобильную часть Крымского моста. Теперь настало время железнодорожной…

То, что совершили российские архитекторы и строители, не имеет аналогов. Это и значительная веха в истории. Ведь о создании моста через Керченский пролив мечтали еще в античные времена. Но, конечно, совершить столь масштабное строительство тогда было не под силу. Идеи долго витали в воздухе, и в начале ХХ века Николай Второй вдохновился мыслью создать устойчивую переправу через бушующие волны Черного моря

Для этого привлекли лучших инженеров России, в том числе, Василия Менделеева, сына знаменитого создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева. Он предложил возвести не мост, а «запруд» - плотину – от мыса Павловского к косе Тузла, а уже оттуда на Тамань. Но проект так и остался на бумаге – по разным причинам, в том числе, из-за начавшейся Первой мировой войны.

Не был реализован и замысел, инициированный другим властелином России – Сталиным. Как и другие проекты того времени, он должен был стать невиданным. Так и оставшаяся виртуальной магистраль брала начало с юга Украины от Херсона, шла через Крым и продолжалась по мосту через Керченский пролив. Далее дорога проходила по Таманскому полуострову и выходила в Новороссийск. Завершающая часть пути должна была пройти вдоль Черноморского побережья Кавказа и финишировать в грузинском городе Поти.

Вроде бы все было готово к строительству, в Германии заказали необходимые детали и мощные конструкции. Но тогда в огромной стране было несметное количество дел. И Крымский мост был не на первом плане. К тому же началась Великая Отечественная война...

Гитлер знал о плане Сталина. И пошел по его стопам. После того, как войска вермахта захватили Крым, немецкие инженеры приступили к работе. Была протянута железнодорожная ветка от станции Крымская до косы Чушка. Вскоре начались работы по возведению подходов возле поселка Жуковка и подвоз строительных материалов.

Можно только поразиться мощи Третьего рейха – страна вела тяжелую, кровопролитную в войну в Европе и Африке, но и поражала впечатляющими проектами и масштабным строительством. Впрочем, это не удивительно – на Гитлера работали заводы и фабрики всей Европы. У него под руками был практически неисчерпаемый трудовой потенциал – покоренные народы, военнопленные. Не было недостатка у Германии в научных и инженерных кадрах. Надо было только распределить все эти несметные силы, организовать их работу. Это было под силу германцам с их исконной тягой к образцовому порядку…

«Весной 1943 года Гитлер потребовал начать строительство пятикилометрового моста через Керченский пролив, - писал в своих воспоминаниях бывший министр вооружений Германии Альберт Шпеер. - Здесь мы построили подвесную дорогу, которая была пущена 14 июня и доставляла каждый день тысячу тонн груза. Этого хватало для потребностей обороны 17-й армии. Однако Гитлер не отказался от своего плана прорыва в Персию через Кавказ. Работы велись непрерывно, и относительно них, начиная с зимы 1943 года, одно за другим поступали указания. Последняя директива: мост через Керченский пролив должен быть закончен до 1 августа 1944 года...»

Но к этому времени с мечтами о присвоении и освоении Крыма Гитлеру пришлось расстаться. В это время вермахт навсегда утратил военную инициативу, и немецким солдатам приходилось только отступать.

Когда германцы приступили к строительству моста, у советского командования возникли планы уничтожения строительных объектов с воздуха. Однако Сталин запретил авиационные налеты - он рассчитывал, что начатое врагами дело смогут завершить советские инженеры и строители. Но этого сделать не удалось…

Немцы, которые работали поистине стахановскими темпами, буквально за несколько месяцев сумели соединить берега монорельсовой дорогой, держащейся на сваях, вбитых в дно пролива. Встроенный на одном из участков пути механизм разводил мост для прохода кораблей. Но пользоваться этим сооружением оккупантам пришлось недолго. Они взорвали его в начале декабря 1943 года, когда началось наступление Советской армии.

Бои в Крыму еще продолжались, но Государственный комитет обороны уже принял решение о возведении временного моста через Керченский пролив. Документ вышел 25 января 1944 года, а первая свая была забита через три месяца - 24 апреля. И работа закипела - благо, немцы оставили много строительного материала

Темпы строительства были настолько высоки, что уже 3 ноября 1944 года по мосту длиной в четыре с половиной километра прошел первый состав. Кстати, на объекте, кроме советских строителей, трудились и немцы – на сей раз пленные. Комиссия, которая принимала объект, отмечала, «коллектив… поборол все трудности и выполнил работы первой очереди за 150 дней, добившись темпа работ более 30 м моста в сутки».

В феврале 1945 года по мосту прошел поезд, в котором находилась советская делегации, возвращавшаяся с Ялтинской конференции. Но Сталина в нем не было. Вероятно, новому сооружению не очень-то доверяли и решили не рисковать жизнью вождя. И правильно сделали – буквально через несколько дней шторм и ледоход разрушили 15 деревянных пролетов, которые не успели заменить на металлические. К счастью, никто не пострадал.

Сталин то ли пребывал в хорошем настроении, то ли был увлечен вопросами военной стратегии, но никого не наказал. Может, подумал, что даже вдохновленным его идеями строителям капризная природа не всегда покоряется…

После войны правительство СССР приняло решение построить капитальный мост через Керченский пролив с автотрассой и двумя путями железной дороги. Представляя Сталину проект сооружения, заместитель наркома путей сообщения Илларион Гоциридзе, видимо решив придать вес своим словам, сказал: «Товарищ Сталин, это будет царь-мост».

Однако вождь не впечатлился громким заявлением и иронически заметил: «Товарищ Гоциридзе, мы царя свергли в 1917 году». Сталин дал добро проекту, но тот оказался невыполнимым. Опоры стали проваливаться в грунт. Попытки их укрепить также не имели успеха. Как уж потом Гоциридзе оправдывался перед Сталиным, история умалчивает…

Вместо моста построили переправу. В советские времена через пролив непрерывным потом шли грузы. Ежедневно здесь с берега на берег переправлялся скорый поезд Симферополь - Баку. Когда Советский Союз развалился, прекратила работу и переправа. На полтора десятка лет здесь воцарилась гнетущая тишина. Но в 2004 году президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Леонид Кучма торжественно открыли возрожденную железнодорожную переправу. Пассажирское сообщение линии «Крым-Кавказ» осуществлял всего один паром «Ейск», но и ему работы было немного.

Слабые попытки построить мост в Крыму начались в 2007 году. Появился проект, разработанный специалистами московской компании «Спецфундаментстрой». Финансировать строительство намеревались из государственных бюджетов РФ и Украины. Россия, конечно, деньги бы отыскала, а вот у соседей с финансами был полный швах...

В 2010 году про мост заговорил президент Украины Виктор Янукович. Впрочем, тогда он был еще кандидатом на пост главы государства, и он таким образом решил «усилить» свою предвыборную программу.

Став президентом Янукович пообещал открыть мост к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Однако двусторонний меморандум о взаимопонимании при организации строительства транспортного перехода так и не был утвержден Верховной Радой Украины и парламентом России.

В 2013 году премьер-министры России и Украины Дмитрий Медведев и Николай Азаров вернулись к этой теме. Но снова помешали политические разногласия. Тогда это вызвало сожаление, теперь же следует благодарить всевидящую судьбу за то, что строительство так и не началось.

Представьте, что возведение моста началось российской и украинской сторонами. Но через некоторое время начался майдан, и власть Януковича рухнула. В отношениях двух стран начались самые мрачные времена.

Недостроенный мост стал бы еще одним участком яростного противостояния, новым источником раздора. О продолжении строительства уже никто бы не мечтал. Ржавые железные каркасы, высящиеся среди волн, стали бы памятником порушенной украино-российской дружбы…

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В 2014 году жители Крыма проголосовали за присоединения полуострова к России. Но добраться до него можно было лишь по территории страны, отношения с которой накалились до предела. Иного выхода, как построить мост не было, хотя предлагался и вариант возведения подводного тоннеля. И уже на следующий день после провозглашения суверенитета России над Крымом президент РФ Путин поставил задачу, которая намедни воплотилась в жизнь. Впрочем, работы на мосту продолжаются – летом следующего года по нему начнут ходить, кроме пассажирских, еще и грузовые поезда.