«Яблоко» обманом выводит регионы на протесты против неопасных «урановых хвостов»

В Петербурге встретили судно «Михаил Дудин», привозящие в город партию ОГФУ, также называемого «урановыми хвостами». Под расшифровкой скрывается обедненный гексафторид урана. Прибывший на переработку груз 22 декабря отправили в Свердловскую область, чтобы доставить на Уральский нефтехимический комбинат.

Груз должен прибыть в пункт назначения через неделю, после чего корпорация «Росатом» приступит к его переработке. Всего с мая принято шесть составов по 600 тонн. До 2022 года в планах ввезти в страну 12 тысяч тонн обедненного гексафторида урана.

Экологические активисты недовольны положением дел и выходят на пикеты. С ноября к акциям подключились люди из восьми разных городов. В Москве протесты поддерживает юрист ФБК Любовь Соболь, а в Петербурге - депутат партии «Яблоко» Борис Вишневский.

Важно отметить, что протестующие не разбираются в вопросе атомной энергетики. Так, градозащитник Красимир Врански называет ОГФУ «ядерными отходами», хотя это не соответствует действительности.

Судно, прибывшее в Петербург, встретили депутаты из комиссии ЗакСа. Вишневский мог лично на месте убедиться, что дозиметры показывают приемлемый уровень радиации, который оказался вдвое ниже нормы. Журналисты, специально проверившие замеры, подтвердили, что радиационный фон почти не превышает среднего по городу.

В декабре на акции в Екатеринбурге и Свердловской области вышли жители, недовольные перевозкой груза на территорию Урала. Важно сказать, что организатором пикетов там выступил лидер местного отделения «Яблока» Сергей Хоренженко.

Характерно, что все недовольные сравнивают ОГФУ с санкционными продуктами. Хоренженко пишет: «Европейские продукты в нашу страну ввозить нельзя, а урановые «хвосты», как оказалось — можно!».

В Екатеринбурге активистов поддержали в движении «Гринпис», а главной звездой акции стала художница независимого объединения Post Art Фра Анжелика.

Активисты протестуют, несмотря на то, что «урановые хвосты» ввозили еще во времена Советского Союза, а технология их переработки и хранения давно известна. Партия «Яблоко» старается набрать максимум политических очков на «страшилке», поскольку впереди выборы в Госдуму, куда она давно не может попасть.

Петербургский депутат Вишневский призывает запретить ввоз ОГФУ или переместить пункт разгрузки в порт Усть-Луги. Парламентарий сравнивает «урановые хвосты» с мусором из бака и не считает ценным сырьем.

Отчасти депутат прав, ведь многие европейские страны занимаются переработкой бытовых отходов и зарабатывают на рециклинге мусора хорошие деньги. Но он не учитывает, что лишь Россия имеет современную, а главное, безопасную технологию переработки ОГФУ. За счет этого наша страна может получить хорошие деньги, а также бесплатную энергию, поскольку около 10% «отходов» превращаются в ценное энергетическое сырье.

Оппозиционные силы явно преувеличивают опасность перевозки «урановых хвостов» по железным дорогам. Наши поезда возят многие потенциально вредные вещества - фосфор, калий и уголь. При этом все технологии давно отработаны, а риски минимальны.

Однако «Яблоко» хочет сыграть на страхах россиян, поэтому все внимание сосредоточено на «урановых отходах», название которых пугает простых людей намного больше. Оппозиция просто игнорирует тот факт, что за всю историю с переработкой и использованием ОГФУ во всем мире не было зарегистрировано ни одного ЧП.

Вишневский и его екатеринбургские коллеги предпочитают пропускать мимо ушей слова экспертов, заверяющих в безопасности груза. Правда, стоит отметить, что акции привлекают все меньше людей. Последний екатеринбургский пикет собрал только 10 человек.

Скоро волнение относительно ОГФУ стихнет и «Яблоко» переключится на другую острую тему, а пока они продолжают выводить людей на улицы с плакатами вместо того, чтобы заниматься серьезной политикой.