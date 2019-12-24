Стою на асфальте в лыжи обутый

Зима на календаре уже давно, а в снежки поиграть не удается. Уже не первый год снимают скетчи о том, как люди бросаются грязью и лепят снеговиков из глины.

От такой погоды, наверное, больше всего страдают любители зимней рыбалки и поклонники горных лыж. Любимому делу нужны особые условия, и их приходится искать. Горные лыжи сейчас очень популярны, и если где-то есть склоны, то их стараются обустраивать для занятий этим видом спорта, даже если речь идет о небольших холмах, как в Поволжье. Однако самые популярные места для катания в России находятся все же в горах.

Сочи: катание для всех

Настоящая Мекка российских горнолыжников — это Роза Хутор. Курорт, построенный к Олимпиаде, продолжает активно развиваться. Появляются новые рестораны, кафе, центры развлечений и, конечно, подъемники и трассы. Гостей курорта ждут яркое солнце, горы и белоснежные трассы разных категорий сложности. На сайте курорта подробно расписано, на каком склоне какая погода и глубина снега. Например, в середине декабря этого года на Розе Пик (высота 2320 метров) было -2 градуса и 40 см снега, а вот в самой нижней части курорта, Горной олимпийской деревне, в 1100 метрах над уровнем моря было +6 и всего 19 см снежного покрова.

Если не хватает навыков, то можно выбрать тренера еще до поездки на отдых или просто посоветоваться, куда в первый раз лучше направить лыжи. В зависимости от наплыва посетителей цена на скипасы может меняться. Например, в выходные и праздники придется раскошелиться, а если приехать после длинных новогодних каникул, то удастся сэкономить. Также можно получить скидку, если покупать скипасы заранее, онлайн. В любом случае в пик сезона дешево отдохнуть на горе не получится.

Однако на этот случай есть соседний курорт — Красная Поляна, ранее его называли Горки Город, где все более демократично. К февралю цены значительно снижаются, и даже семейный отдых окажется вполне доступным. Можно выбрать размещение в апартаментах — это позволит не зависеть от ресторанов и готовить еду в удобное время. Также на Красной Поляне есть освещенные трассы, поэтому кататься можно и по вечерам, после захода солнца. Все особенности трасс описаны на сайте курорта, там же есть интерактивная карта и контакты инструкторов

«Уровень сервиса в Красной поляне в последнее время существенно улучшился. Неудивительно, что многие туристы едут сюда на новогодние праздники, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — Отдых на Красной Поляне будет стоить уже около 70 000 рублей. После новогодних праздников цены, разумеется, будут существенно ниже. Всем, кому важно именно покататься, я бы рекомендовала бронировать туры на февраль, когда на трассах гарантированно будет снег. Для сравнения, неделя отдыха в горах на двоих во второй половине февраля с перелетом и проживанием начинается от 30 000 рублей. Однако если есть желание отдохнуть именно на новогодние праздники, но хочется сэкономить, то можно остановиться у моря, а в горы ездить на такси или на «Ласточке».

Архыз: самый перспективный курорт России

Самым перспективным горнолыжным курортом в России сейчас считается Архыз. Здесь уже налажен сервис, функционирует собственная метеостанция, работают свои лавинные и спасательные службы, что особенно важно в сложных погодных условиях, и, конечно, построены новые гостевые дома и отели. На Архызе можно найти трассы всех уровней сложности как для новичков, так и для любителей экстремальных приключений. Максимальная высота спусков — два с половиной километра над уровнем моря. Подъемники могут справиться с потоком в более чем 9 тысяч людей в час. Правда, сезон для катания на Архызе не очень долгий — с января по март.

В этом сезоне полностью открыт северный склон — раньше его только тестировали. Также постепенно запускается сноу-парк, где любители катания на досках могут отрабатывать трюки. Разнообразить отдых помогут снегоходы, парапланы и сауны. Имеется даже вертолетная площадка на базе бывшей дачи последнего лидера СССР Михаила Горбачева. Благодаря местной обсерватории любой желающий сможет посмотреть на звездное небо или, наоборот, полюбоваться красотами ущелья с высоты.

Домбай: трассы с традициями

Не менее популярны, чем сочинские курорты, трассы Домбая. Это довольно старый курорт — первые горнолыжники здесь появились еще в середине прошлого века, после войны. Тогда трассы были не длинными — менее десяти километров, но люди все равно приезжали прокатиться и полюбоваться природой. Самая высшая точка курорта — гора Домбай-Ульген. Она находится на высоте 4046 метров над уровнем моря. Есть огромная поляна на высоте 1650 метров, она даже имеет статус заповедника.

Цены здесь обычно несколько демократичнее, чем в Сочи, однако и размещение менее комфортное. В последние годы местные власти насчитали до 200 тысяч любителей горных лыж и сноубордов у себя на территории. Особенно лыжникам нравится разнообразие местных трасс — здесь есть как сложные спуски, так и пологие, оборудованные специально для новичков, правда, длиной похвастаться они не могут. Ни одна трасса на Домбае не превышает 20 километров. При этом здесь нет проблем с подъемниками: на курорте есть и кресельные дороги, и бугельные конструкции, и даже работает гондольная дорога.

Кроме лыж, отдыхающим на Домбае предлагается еще одно интересное развлечение — параплан. На курорте базируется полноценная школа любителей парить под облаками. Зимой, конечно, подниматься в воздух не так интересно и комфортно, как летом, но многие все же рискуют получить необычные ощущения. Полеты организуются с инструктором

«В последние годы новогодний отдых на Домбае значительно подорожал и приблизился по уровню к Красной Поляне, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — На новогодние каникулы сложно найти сюда недельный тур на двоих с перелетом и проживанием дешевле 60 000 рублей. Поэтому, чтобы сэкономить, стоит ехать либо значительно позже, когда праздники давно закончились, либо бронировать туры заранее».

Приэльбрусье: бардовская романтика

На соседней территории с Домбаем тоже активно кипит жизнь. Склон Эльбруса хорошо оборудован для увлекательного катания. Трасса долины Азау делится на несколько уровней, и каждый может подобрать подходящую для своего уровня подготовки. На высоте три с половиной тысячи метров расположена станция «Мир». Помещение здесь старое — это остановка альпинистов и горных туристов во время восхождений. Внутри оборудован настоящий круговой камин, который создает атмосферу, подобную той, что описывают бардовские песни. На станции «Мир» появляется иллюзия возврата в прошлое. Зато на горе работает вполне современный подъемник с закрытыми комфортными кабинками.

Выше «Мира», на высоте 3847 метров, находится станция «Гара-Баши». С этой высоты и можно начать спуск. Для экстремалов есть еще гора Чегет, где тоже имеются подъемники: они хоть и не самые комфортные, но зато работают вполне исправно. Правда, спуск здесь очень крутой и местами дикий. Подниматься сюда с лыжами стоит только очень опытным спортсменам, остальные могут просто полюбоваться фантастическими горными пейзажами. На сайте курорта Эльбрус можно увидеть веб-трансляцию со всех базовых точек, где предстоит кататься, и все нюансы можно оценить еще до подъема на гору.

Шерегеш: рай для экстремалов

Наиболее отдаленный от Москвы курорт — Шерегеш, расположенный в Кемеровской области. Горнолыжники часто называют его просто Геш и ценят за уникальные погодные условия, типичные для Сибири. Лыжи здесь можно надевать уже в конце октября. Снег в это время года выпадает очень интенсивно и обильно. Спортсмены называют его пухляк. На таком покрытии горнолыжниками приходится осваивать особенный метод катания, при котором нельзя останавливаться. Покров напоминает болото, которое может засосать, но при этом дает совершенно невероятные ощущения. Именно за ними сюда едут любители скоростных спусков. Подобные условия можно найти только на Аляске, в Канаде и Японии.

Кататься на Шерегеше лучше в начале сезона или уже ближе к его завершению — в марте. В остальное время суровые сибирские морозы могут серьезно подпортить удовольствие. Во время новогодних праздников столбик термометра может опуститься до минус 35–40 градусов. На курорте появляется все больше баров и клубов, а местные катальщики любят ходить в баню сразу после спуска с горы.