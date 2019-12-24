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Доходы населения России резко сократились

Доходы населения России резко сократились

Институт региональных проблем в декабре выпустил восьмой рейтинг криминогенности регионов на основе статистических данных за сентябрь 2019 года. Главным трендом, отмеченным экспертами ИРП, является сокращение реально располагаемых доходов населения в большинстве регионов: в 49 из 85 субъектов РФ.

Сильнее всего реальные доходы населения снизились в Мурманской области – на 15,5%. Следом идет Ямало-Ненецкий АО – падение в этом регионе произошло на 12,9%, а в Магаданской области – на 11,3%. Стоит отметить, что уровень доходов сократился по сравнению с прошлым кварталом, в то время как по сравнению с сентябрем прошлого года наблюдается позитивная динамика – в целом за год доходы увеличились

По итогам восьмого рейтинга криминогенности эксперты отмечают рост кредитования граждан, который происходит преимущественно в регионах с высокими доходами населения. Так, этот показатель больше всего увеличился в Чукотском АО – на 5,45%, в то же время этот регион является лидером среди всех субъектов по уровню зарплат. Также заметный рост кредитования граждан зафиксирован в Смоленской, Сахалинской областях и Москве. «Американская модель потребления для некоторых групп граждан в России уже не является чем-то новым.

Многие россияне оформляют кредиты на покупку элитных дорогостоящих товаров просто потому, что не хотят копить. Такая модель свойственна людям, которые не привыкли себе в чем-то отказывать, а значит, и заработок у них соответствующий. С увеличением дохода, растут и запросы, и часто это происходит не пропорционально, что приводит к поиску дополнительных денежных средств», - отмечает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Согласно последнему исследованию ИРП, общий уровень преступности в России сокращается: в целом по стране он снизился на 0,02%. Сильнее всего это отразилось в экономической и страховой сферах – сокращение преступлений произошло на 0,15% и 0,17% соответственно. В большинстве регионов России зафиксировано снижение уровня страхового мошенничества: в 52 регионах ситуация с этим видом преступлений улучшилась.

Однако в пяти субъектах РФ зафиксирован всплеск страхового мошенничества. В Чеченской республике зарегистрированных фактов мошенничества со страховками стало больше на 157% по сравнению с предыдущим периодом, в Белгородской области – на 155,3%, в Оренбургской – на 149%, в Курской – на 135%, а в Волгоградской – на 111%

Самую позитивную динамику в восьмом рейтинге криминогенности показала Вологодская область, улучшив свою позицию на 12 пунктов. Это было обусловлено ростом доходов населения (+2,33% к прошлому году), сокращением долгов по налогам (–28,7%) и стабильной криминальной ситуацией. Улучшение позиции региона также во многом обусловлено за счет резкого, практически вдвое, снизившегося уровня страховых мошенничеств (–98%). 

Худшие результаты показала республика Саха (Якутия), которая потеряла целых 7 позиций в рейтинге. Среди экономических факторов наибольшую роль сыграли падение реальных доходов (–4,8%) и рост безработицы (+8%). Большинство криминальных факторов также оказало негативное влияние на рейтинг республики. Так, уровень насильственных преступлений вырос на 13,5%, экономических – на 17,4%. Количество случаев мошенничества в сфере страхования снизился на 12,5%, но в абсолютном выражении он остается довольно высоким.

24 декабрь 2019 /
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