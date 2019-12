Железный капут. Есть ли у НАТО с чем напасть на Россию?

В Генштабе накануне Нового года предупредили, что маневры альянса свидетельствуют о подготовке к крупному конфликту. Но может ли РФ стать его стороной?

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в ходе выступления перед зарубежными военными атташе констатировал, что за последнее время в Польше, странах Балтии, акваториях Черного и Балтийского морей усилилась интенсивность учений НАТО, да и вообще активность сил альянса нарастает. Сам этот факт, равно как и сценарии проводимых натовцами маневров, указывают на целенаправленную подготовку если не к полномасштабной войне, то точно к крупному военному конфликту, отметил Герасимов.

Поскольку в доктринальных документах Брюсселя статус противника закреплен за Россией,стало быть, наша страна как раз и является первым из возможных претендентов на роль врага, с которым Североатлантический блок собирается иметь дело, полагают в Генштабе.

Слыша эти слова, невозможно не задуматься: а что, собственно, грозит России в случае, если описанные вероятности оправдаются? Кого из наших «заклятых партнеров» нам следует бояться (или хотя бы опасаться)? И главное: стоит ли бояться вообще?

Броня крепка, и танки наши быстры

Чтобы ответить на данный вопрос, прежде всего сравним численные показатели российской армии в живой силе и различной технике с аналогичными данными по каждой из сильнейших стран НАТО.

Штатная численность российских Вооруженных сил в 2019 году составляет 1 902 758 человек. Из них 1 013 628 являются военнослужащими, остальные – гражданским персоналом.

Теперь чуть подробнее о трех основных компонентах современной армии: сухопутных силах, авиации и флоте.

Стальные крылья российской армии – Воздушно-космические силы (ВКС) – насчитываютсвыше полутора тысяч боевых вертолетов и более 1800 самолетов, включая 800 истребителей (это МиГ-29, МиГ-31, Су-30, Су-27, Су-33, Су-35 и, наконец, самая прославленная новинка последнего времени – Су-57); 200 штурмовиков (Су-25), 200 ударных самолетов (Су-34, Су-24М), около 70 стратегических (Ту-95 и Ту-160) и 40 дальних бомбардировщиков (Ту-22М3), и около 140 учебно-тренировочных самолетов.Численность Сухопутных войск РФ составляет около 300 тысяч человек. Также Россия обладает крупнейшим в мире танковым парком. В октябре этого года военные эксперты американского издания We Are The Mighty и аналитики сайта Global Firepower подсчитали, что у России сейчас находятся на вооружении 22 тысячи танков трех типов – Т-72, Т-80 и Т-90, тогда как весь совокупный парк натовских армий насчитывает 11 тысяч единиц.

Да и в плане качества наших бронемашин с зарубежными аналогами сравнение, скорее всего, будет не в пользу последних. Это подтверждает как минимум тот факт, что российские танки даже предыдущих поколений – Т-62, Т-55, даже легендарные «тридцатьчетверки» – продолжают активно участвовать в боевых действиях в различных точках планеты. Что же касается Т-72, то он стал самым массовым из всех выпускаемых в мире танков после Второй мировой.

В корабельный состав Военно-Морского флота (ВМФ) РФ входят порядка 70 подводных лодок и свыше 200 надводных боевых кораблей и катеров. Некоторая часть этой техники, правда,находится сейчас в резерве, на ремонте и модернизации

Есть у России и РВСН – ракетные войска стратегического назначения. Их боевой состав, по данным командующего этой группой войск Сергея Каракаева, насчитывает около 200 стационарных и 200 мобильных пусковых установок.Тем не менее, этот актив в нашем сравнительном анализе, мы, пожалуй, опустим. Ведь это не совсем такое оружие, с помощью которого ведутся войны. Скорее – это то, благодаря чему они предотвращаются.

Противник сильный, но крайне маловероятный

Теперь рассмотрим поподробнее, что может противопоставить всему этому арсеналу НАТО.

Понятно, что из всех стран альянса самой сильной армией обладают Соединенные Штаты. Численность их вооруженных сил составляет 1 430 000 человек; из них непосредственно военнослужащих – около миллиона. Тем не менее, в последнее время, по свидетельству экспертов американского Центра стратегических и международных исследований, армия США не в состоянии выполнять план по комплектованию состава новобранцами. Согласно докладу, представленному специалистами организации в октябре этого года, к концу 2020 финансового года численность регулярных войск США планировалось увеличить новобранцами до 492 тысяч человек, но в итоге эту цифру пришлось скостить до 480 тысяч.

«В планах на 2019 финансовый год содержались призывы к увеличению численности военнослужащих до 1 040 000 к 2023 финансовому году... В 2020 финансовом году конечная численность всех компонентов армии США составит 1 005 500 человек, а к 2024 году вырастет только до 1 016 500. Таким образом, в 2020-е годы численность армии США окажется на уровне, сопоставимом с периодом, предшествовавшим её увеличению после трагедии 11 сентября», - говорится в докладе.

Танков у американской армии вдвое меньше, чем у России – 9125 единиц. Из них абсолютное большинство (около 8700 машин) составляют «Абрамсы», принятые на вооружение без малого четверть века назад

Вот в чем Штаты превосходят Россию, так это в силе и численности флота. К примеру, российский ВМФ к 2027 году, когда должна завершиться госпрограмма вооружения, будет иметь 30 малых ракетных кораблей (МРК) проектов 21631 и 28000 – так называемых «Каракуртов». Их совокупный боекомплект составит 240 крылатых ракет «Калибр». Между тем, только один эскадренный миноносец США «Арли Берк» может нести до 96 «Томагавков» – американского конкурента «Калибров», а всего в составе американских ВМФ насчитывается свыше 65 таких кораблей. Совокупный боекомплект эсминцев США уже сейчас составляет 6200 «Томагавков».

Тем не менее, и в американской армии не обходится без проблем, в том числе и весьма серьезных. Так, не далее чем в сентябре этого года официальный представитель командования американских ВМС Скотт Миллер выступил с сенсационной новост ью: де-факто, США потеряли все базировавшиеся на Восточном побережье авианосцы, в связи с чем патрулировать Атлантический океан оказалось буквально некому. Последним внезапно сломался атомный авианосец «Гарри Трумэн». Сколько времени потребуется на его возвращение в строй, пока неизвестно. Между тем, еще недавно группировка Восточного побережья насчитывала семь авианосцев, контролировавших Атлантику от юга Африки до Гренландии.

Как бы там ни было, среди военных экспертов сейчас вряд ли найдется тот, кто назовет реальной угрозу прямого военного конфликта между РФ и Штатами. Обе державы имеют огромное количество ядерного оружия, а такой фактор при любом раскладе становится обстоятельством, которое невозможно игнорировать.

Германия, Британия, Франция: кто больше

Смотрим дальше. Что в состоянии противопоставить России континентальная Европа?

Сильнейшая страна ЕС, Германия, с ее 83-миллионным населением, имеет армию в 182 тысячи человек. При этом все последние годы немецкая пресса буквально трубит о плачевном состоянии бундесвера (вооруженных сил ФРГ). В феврале 2018-го эксперты рассказали, что немецкой армии недостает авиации и боеспособных танков, что уж говорить о бронежилетах, гранатометах, палатках, приборах ночного видения, наборах зимней формы и прочей экипировке и вооружениях. Что касается флота, то, по заявлению уполномоченного национального парламента по оборонным вопросам Ханса-Петера Бартельса, германские ВМС «еще никогда не были слабее, чем сейчас».

Еще одна топовая страна Евросоюза, Великобритания, может похвалиться 187-тысячной армией при 66,5 миллионах населения. В ноябре 2019 года специалисты аналитического центра Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) констатировали, что британская армия значительно слабее российской и в случае конфликта не сможет дать ей отпор. По мнению составителей доклада, если Британии действительно хочется вернуть себе такую возможность, то ей придется обратно разрешить использование кассетных бомб, которые еще в 2010 году были запрещены международным договором.

Из всех государств европейского континента сильнейшей армией – 222 тысячи человек – может похвастать Франция. Ее сухопутные войска состоят из 13 бригад; также Пятая республика располагает шестью полками МТО, тремя полками армейской авиациии аналогичным количеством полков морской пехоты за рубежом и на заморских территориях. На вооружении Франции состоят 254 танка «Леклерк», считающихся самыми дорогими в мире (одна машина стоит около 10 млн евро), несколько тысяч бронеавтомобилей и БТРов.

Нельзя не отметить и того, что Франция – одна из немногих стран мира, которые не только входят в ядерный клуб, но еще и полностью обеспечивают себя вооружениями всех типов и классов

Неудивительно, что в 1949 году республика стала одним из 12 государств-основателей НАТО. Однако в дальнейшем Франция вышла из военной компоненты альянса, оставшись в составе структуры лишь в политическом плане. Случилось это в 1966 году; при этом тогдашний глава Франции, Шарль де Голль, назвал эту процедуру «последней важнейшей битвой».

Его наследник, Николя Саркози, в 2009-м постарался с таким же усердием исправить положение, вернув страну в лоно НАТО. Тем не менее, государство все равно находится в альянсе на особом счету. На это неоднократно сетовал американский президент Дональд Трамп; в начале декабря, перед началом очередного саммита Североатлантического блока он, в частности заявил, что Франция присутствует в альянсе лишь формально, а на деле всячески демонстрирует признаки «откалывания» от НАТО, чем предельно удивляет и огорчает коллег и партнеров.

Турция: «злейший друг» и саботажник

Есть в составе альянса и еще одна страна, обладающая действительно крупной (510 тысяч человек) и сильной армией. Это Турция. Однако ее отношения с НАТО на данном этапе во много раз сложнее, чем у Франции.

Мало того, что правительство Реджепа Эрдогана закупило у России зенитно-ракетные комплексы С-400, «забив» на перспективу американских санкций. За последнее время Турция еще и откровенно саботировала несколько натовских проектов. Так, 11 декабря глава дипломатического ведомства страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закроет для американских военнослужащих турецкую авиабазу Инджирлик, если Штаты все-таки пойдут на обострение отношений и введут санкции из-за С-400. А чуть раньше, 25 ноября, Турция отказалась поддерживать планы и подписывать меморандум НАТО о защите Польши и Прибалтики, заявив, что не станет отправлять туда своих солдат в случае «российской агрессии» против этих стран. Ведь сам альянс, напомнили в правительстве Эрдогана, не поспешил оказать военную и политическую поддержку Анкаре во время ее операции против курдов.

Вообще, следует отметить, что попытка официально составить и подписать подобный документ – сама по себе симптоматична. Будь нынешний НАТО по-настоящему действенной структурой – никакие меморандумы не потребовались бы. Есть факт нападения на государство, являющееся членом альянса; есть знаменитая Пятая статья устава НАТО, закрепляющая так называемый принцип коллективной обороны. Согласно ему, вооруженная агрессия против любой из натовских стран автоматически считается нападением на альянс в целом. Стало быть – получите ответку, распишитесь.

Однако, как показывает практика, дело теперь далеко не так просто, раз отношения с теми или иными членами альянса приходится регламентировать отдельными документами

Что же из всего этого следует? В случае потенциального конфликта России придется иметь дело с ограниченными силами немцев, британцев, французов либо же других членов сообщества, однако однозначно противопоставить нашей армии, тем более – с перевесом, им, по большому счету, нечего. В сухом остатке, НАТО превратилось сейчас в некое пугало, которое используют, в том числе, и российские военные, как предлог для перевооружения армии. Это совершенно не значит, что не надо перевооружаться или совершенствовать наши Вооруженные силы. Но всерьез опасаться крупного конфликта между Североатлантическим блоком и РФ вряд ли стоит.