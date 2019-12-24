» » Турция доставила контрабандой в Ливию вооружение для сил ПНС, выяснило ФАН

Турция доставила контрабандой в Ливию вооружение для сил ПНС, выяснило ФАН

Турция доставила контрабандой в Ливию вооружение для сил ПНС, выяснило ФАН

Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, поставки какого оружия и в каком количестве Турция совершила в Ливию для поддержки сил Правительства национального согласия (ПНС).

Как следует из расследования «Федерального агентства новостей», первая крупная поставка военной техники из Турции в Ливию пришлась на 18 мая. Тогда в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию 25 новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran для поддержки сил ПНС. Их разгружали в том числе и турецкие военные. Отмечается, что бронеавтомобиль Kirpi II способен перевозить 13 человек и развивать скорость до 100 километров в час. И эта машина, и Vuran имеют боевой модуль с дистанционным управлением. Также они вооружены пулеметами.

20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что Анкара продает оружие и оборудование ПНС. Это стало первым утверждением относительно поставок Анкарой техники в Триполи. Уже 22 июня арабские СМИ сообщили о новой отправке Турцией оружия в Ливию. 1 июля турецкий контейнеровоз NATALIA A прибыл в Хомс, перевозя оружие, боеприпасы и террористов для поддержки оккупировавших Триполи бандформирований.

Как следует из доклада СБ ООН, переброска осуществлялась с 27 мая по 21 июля из Стамбула и Анкары в Мисурату по воздуху. Фрахтователем самолетов на все рейсы выступал турецкий офис компании «ProAir-CharterTransport GmbH», а операторами — частное акционерное общество (ЧАО) «Авиакомпания «Украина-Аэроальянс» и общество с ограниченной ответственностью (ООО) “SkyAviatrans” (Украина).

В мае и июне два самолета «Антонов» Ан-12БК и один самолет «Антонов» Ан-12БП совершили серию из 10 рейсов из Стамбула в Мисурату, доставив «части беспилотников» и другие компоненты БПЛА общим весом 53,6 тонны.

Экспертная группа со ссылкой на конфиденциальный источник также указала, что уже в конце августа ПНС потребовалась третья партия «Bayraktar TB2». Поставка вновь осуществлялась самолетом Ил-76ТД “SkyAviatrans”, что подтверждается уничтожением воздушного судна в результате удара ЛНА по Мисуратскому авиационному училищу. В тот же день главное командование ЛНА объявило об уничтожении в Мисурате грузового самолета, прибывшего из Анкары с оружием.

Этот самолет перевез тонны оружия из Анкары в Мисрату и Триполи. Трекинги полетов за июнь, июль и начало августа постоянно проходят над Средиземным морем, появляются и пропадают рядом с Мисуратой и Триполи.

24 декабрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Эрдоган готовится ввести войска в Ливию, прикрываясь вбросами о ЧВК «Вагнера»
Хочу все знать

Эрдоган готовится ввести войска в Ливию, прикрываясь вбросами о ЧВК «Вагнера»

Президент Турции использует фейки о российском присутствии
Стала известна подоплека похищения российских социологов в Триполи
Хочу все знать

Стала известна подоплека похищения российских социологов в Триполи

Задержание боевики использовали для политического шантажа
Депутат ГД считает, что президент Турции решил принять участие в дележе ливийской нефти, прикрываясь слухами о ЧВК «Вагнер»
Хочу все знать

Депутат ГД считает, что президент Турции решил принять участие в дележе ливийской нефти, прикрываясь слухами о ЧВК «Вагнер»

Эрдоган заявил, что может отправить своих военных, если Ливия об этом попросит
Авиационный крепеж от производителя
Хочу все знать

Авиационный крепеж от производителя

Самолет, как транспортное средство должен предоставить полную безопасность полетов, надежность, и соответствовать установленным показателям эффективности. Именно это является основными свойствами
Интересные факты об изобретении самолета.
Хочу все знать

Интересные факты об изобретении самолета.

Первый в мире самолет был создан русским человеком и поднялся над Землей 20 июля 1882 года (на 21 год раньше полета братьев Райт).Создателем этого самолета был Александр Федорович Можайский,
Мушкет - коллекционное огнестрельное оружие
Хочу все знать

Мушкет - коллекционное огнестрельное оружие

Мушкеты являются самым тяжёлым ручным огнестрельным оружием, которое появилось в середине XVI века для поражения противника и его лошади в латных доспехах.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Экстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииКомета Лавджоя и свечение атмосферыСильный ветер привел к обмелению ДонаПреимущества профессиональной мойки оконАльбатрос-долгожительСтресс помогает справиться с вредными мутациямиПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Центральное управление США и исламизация Афганистана

Центральное управление США и исламизация Афганистана

Обнаружены древнейшие следы мамонтов

Обнаружены древнейшие следы мамонтов

Подводные археологи нашли якоря с кораблей Эрнана Кортеса

Подводные археологи нашли якоря с кораблей Эрнана Кортеса

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+