Иосиф Сталин и Владимир Путин. Овации и занавес

Владимир Путин избегает серьезной оценки деятельности Сталина, 140 лет со дня рождения которого исполнилось на днях. Впрочем, президент вскользь говорил, что осуждает диктатуру человека, который умер, когда тот лежал в колыбели. По мнению Путина, сталинский тоталитаризм принес много жертв, и этому нет оправданий.

Тем не менее, нынешнего кремлевского лидера часто сравнивают с советским диктатором. Путин находится у власти уже два десятилетия и не собирается уходить из нее. Никто не верит, что через четыре года, после окончания срока его полномочий президента страны, он превратится в обычного пенсионера. В свое время Путин спас от судебного позора своего предшественника Бориса Ельцина, которому дал гарантии безопасности. Наверняка Ельцину это обещали многие. Но дряхлеющий президент сделал свой выбор и не прогадал. тайн ое соглашение – устное или письменное - позволило ему спокойно прожить еще семь с лишним лет после отставки и умереть в своей постели, а не на узкой койке заключенного.

Сегодня Путин не видит человека, который твердо пообещал бы ему безопасность, когда он утратит власть. У него множество соратников, немало друзей, но он не доверяет никому. Французская поговорка «Предают только свои» всегда свежа и актуальна

Путин неустанно ищет комбинации, которые помогут ему как можно дольше, а, может, быть и до конца жизни оставаться у власти. Все разговоры о преемнике – не более чем блеф, может обмануть лишь самых наивных. Вряд ли Путин жаждет перекрыть достижение Сталина, находившегося у власти без малого 30 лет, но у президента просто нет другого выхода, как продолжать правление, пусть и с постоянно уменьшающимся коэффициентом полезного действия.

Спустя двадцать лет после того, как Сталин взошел на вершину власти, вряд ли он думал о прекращении своих полномочий. Шел 1944 год, Советская армия обрела невиданную мощь и никого уже не было сомнения, что крах Третьего рейха не за горами. Сталин встал вровень с Александром Первым, царствовавшим, когда армия Кутузова гнала прочь из России жалкую кучку солдат, оставшихся от армады Наполеона. Император выиграл первую Отечественную войну. Генсек ВКП(б) Сталин приближался к тому, чтобы триумфально завершить вторую Отечественную - Великую.

В песне Александра Вертинского «Сталин» есть такие слова: «Чуть седой, как серебряный тополь, / Он стоит, принимая парад. / Сколько стоил ему Севастополь! / Сколько стоил ему Сталинград!..» Действительно, огорчения и переживания обошлись вождю очень дорого. По свидетельству историка Владимира Жухрая, первый серьезный сердечный приступ настиг Сталина в 1941 году, когда он выезжал на фронт в районе Волоколамского шоссе.

Недомогания Сталин ощущал и позже. К примеру, во время Ялтинской конференции зимой 1945 года он жаловался профессору Александру Мясникову на сильную, устойчивую боль в области сердца и под грудиной. Врач высказал предположение, что Сталин перенес инфаркт. Немедленно сделанная электрокардиограмма подтвердила этот диагноз

В книге Светланы Аллилуевой «20 писем к другу» есть короткая, но красноречивая запись: «Отец заболел, и болел долго и трудно. Сказалось напряжение и усталость военных лет и возраст, ему ведь было уже шестьдесят шесть лет…» Вероятно, сказались последствия тяжелого недуга, перенесенного вождем во второй половине 1945 года во время ответственных международных переговоров на Ялтинской, а потом – на Потсдамской конференциях.

В январе 1949 года Сталина позвали в Соединенные Штаты. Вождь ответил через газету «Правда»: «Я благодарен президенту Трумэну за приглашение в Вашингтон. Приезд в Вашингтон является давнишним моим желанием, о чем я в свое время говорил президенту Рузвельту в Ялте и президенту Трумэну в Потсдаме. К сожалению, в настоящее время я лишен возможности осуществить это свое желание, так как врачи решительно возражают против моей сколько-нибудь длительной поездки, особенно по морю или по воздуху...»

Вскоре - в конце августа или в начале сентября 1949 года, незадолго до своего 70-летия Сталин пережил инсульт. Потом болезни все чаще давали о себе знать, и поэтому вождю приходилось подолгу отдыхать на юге. Однажды он отсутствовал в Москве целых полгода (!) – с августа 1951-го по февраль 1952-го…

Когда Путину было столько же лет, сколько в 1945-м Сталину, он не испытывал никаких проблем со здоровьем. Во всяком случае, официальная пропаганда всячески подчеркивала бодрость президента и его отменную физическую подготовку, подтверждая сообщения видеокадрами и фото графиями. Правда, ходили слухи, что у Путина возникли какие-то проблемы со спиной, но его пресс-секретарь Песков подобную информацию неизменно опровергал

Путин, которого регулярно показывают по телевизору, не дает оснований говорить о своем болезненном состоянии. Хотя при столь бережном и тщательном медицинском уходе не удивительно, что он здоров. О подобной заботе простому смертному остается лишь мечтать. Его удел – наблюдаться у врачей, которые так называются лишь потому, что ходят в белых халатах. Но это так, к слову…

Путин подвижен, его движения уверенны. Порой кажется, что быструю походку он готов сменить на бег. Но пока ему пока нет необходимости гнаться за властью – вся она, необъятная и повсеместная лежит перед ним. Но как знать, что будет дальше. Возможно, ситуация обострится настолько и, чтобы удержать власть, Путину придется напрячь все свои силы. Он опасается этой опасной схватки, избегает ее, но и готовится к ней. Как впрочем, и его соперники, которые скрывают свои замыслы.

Сталин тоже жил в состоянии постоянного напряжения. Хотя, пожалуй, в начале 50-х годов старый и больной диктатор уже ослабил хватку. Можно предположить, что время от времени его охватывала апатия, которую сменяли приливы энергии. Но они становились все реже.

…В последний раз вождь появился на публике в октябре 1952 года, в дни XIX съезда КПСС. Он заметно обрюзг, растолстел. Оператор кинохроники, снимавший его со спины «обнаружил» в волосах Сталина большую плешь. Никто не предполагал, что уменьшение растительности на голове связано с сокращением времени власти…

В своем выступлении Сталин сообщил, что перестал доверять своим старым партийным товарищам – Молотову и Микояну. В частности, первый на одном из дипломатических приемов предложил английскому послу издавать в СССР буржуазные газеты и журналы. Кроме того, Молотов предложил сделать Крым еврейской автономией.

Но самый главный, ошеломляющий удар вождь приберег напоследок. «Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, что он не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены», - писал в своих воспоминаниях «Глазами человека моего поколения» писатель и поэт Константин Симонов

Симонов, как и многие в зале, усмотрели в этом коварство, злой умысел. Они подумали, что Сталин хочет проверить, как соратники отнесутся к его просьбе. Ну, а с теми, кто согласится, что он стар и немощен, разговор будет короткий.

Зал загудел: «Нет! Нельзя! Просим остаться!» Маленков тревожно скосил глаза в зал и крикнул: «Товарищи! Мы должны все единогласно и единодушно просить товарища Сталина, нашего вождя и учителя, быть и впредь Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Испугались ли тогда участники пленума Сталина или и впрямь подумали, что пропадут без вождя?

А вождь упрямо гнул свое «Я прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР . Я уже стар. Бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря». Последние его слова утонули в криках протеста

Сталин долго стоял и удивленно смотрел в зал, потом махнул рукой. И медленно пошел на свое место. Никто так и не понял, вождь привычно притворялся или впервые за много лет был искренним? Но главное, что он никого и ни в чем не заподозрил.

Он так и не ушел в отставку. Сталин уже не держался за власть, это власть намертво схватила его.

Может быть, и Путин когда-нибудь выйдет на трибуну и признается, что ему уже трудно выполнять государственные обязанности? Это будет просто и по-человечески.