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Эрдоган готовится ввести войска в Ливию, прикрываясь вбросами о ЧВК «Вагнера»

Эрдоган готовится ввести войска в Ливию, прикрываясь вбросами о ЧВК «Вагнера»

Издание milliyet.com.tr взяло интервью у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Журналисты спросили, готов ли лидер Турции отправить свои войска в Ливию, если об этом попросит ливийское ПНС. Эрдоган ответил, что готов предоставить Ливии все, что потребуется, указав, что в стране якобы уже присутствует ЧВК «Вагнера».

Ответ Эрдогана можно считать тревожным сигналом, считает президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Я бы сказал, что нам послан очень тревожный сигнал. Уже целый ряд стран, включая Грецию и Египет, выразили свое негодование и возмущение по поводу соглашения председателя ПНС Ливии Сарраджа с Эрдоганом. По сути, иностранное государство, которое даже не граничит с Ливией, готово присылать каких-то военных советников и воинские соединения. Этот еще раз показывает, что сегодня не работают никакие международные структуры, включая ООН, отметившую свое 70-летие. А у них под носом по живому режут реально существующие государства», - заявил он.

Малькевич отметил и информационные вбросы про российское военное вмешательство. Эксперт считает, что они были сделаны с прицелом на будущее.

«Все страшилки про российских хакеров, вмешательство Москвы в различные выборы и российские ЧВК распространяются для того, чтобы с их помощью навязать американское вооружение, программно-технические решения, ЧВК. А теперь еще и Турция показалась на этом горизонте, которая открыто поддерживает ПНС Ливии», – отметил Малькевич.

По словам специалиста, Эрдаган использует фейки о российском присутствии, чтобы ввести реальные войска на территорию суверенной страны. Турция уже сейчас поставляет «триполианскому» правительству оружие, доказательства чему многократно появлялись в СМИ.

Анкара поддерживает террористическую группировку «Братья мусульмане»* в Ливии, виновную в гибели мирных жителей. На сегодняшний день в Триполи и нескольких близлежащих городах собрались террористические банды, захватившие контроль над регионом. О многих из них написано в докладах ООН, где они фигурируют как террористы и работорговцы.

Ливийская Национальная армия сейчас успешно проводит масштабную контртеррористическую операцию. Уже сегодня под контролем ЛНА находится 90% страны. На фоне успехов Ливийской национальной армии, главари террористов бегут за рубеж.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

21 декабрь 2019 /
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