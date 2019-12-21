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Зачем больница? Сразу в морг!

Зачем больница? Сразу в морг!

18 декабря стало известно, что Московскую гинекологическую больницу №11  собираются закрыть, а на её месте открыть хоспис. Врачей, не желающих писать увольнения по собственному желанию, приехала разгонять Росгвардия. «Русская Планета» разбиралась, кто виноват в конфликте и что происходит на самом деле.

Гинекологическая больница №11, или второй филиал городской клинической онкологической больницы №1, открылась 40 лет назад в 1-м Щипковском переулке  на месте старейшего в Москве родильного дома. К настоящему моменту в клинике работают около 100 человек. В год здесь оперируют около 5000 женщин. 6 декабря всех работников стал вызывать к себе главный врач Всеволод Галкин и предлагал уволиться в обмен на компенсацию, рассказала врач-акушер второго гинекологического отделения Татьяна Козаева.

По словам Козаевой, несколько дней ситуация развивалась тихо, скрытно, а потом коллективу сообщили, что больница закрывается на капитальный ремонт. Врачи решили: нужна огласка, и обратились в независимый профсоюз «Альянс врачей» - он-то и обнародовал 18 декабря информацию о закрытии больницы. А когда в больницу приехал представитель Профсоюза Анастасия Васильева, то руководство не придумало ничего лучше, чем вызвать на разгон взбунтовавшегося персонала  Росгвардию.

Мосгорздрав назвал «Альянс врачей» провокаторами и заявил, что никого из работников увольняться не вынуждали, а кнопку вызова Росквагрдии «по просьбе неизвестного лица» нажал тревожную кнопку, и его уже уволили. Но, как выяснилось, больницу и правда собираются закрывать на ремонт

Попутно выяснилось, что после ремонта здание передают другой организации -  сети хосписов «Вера». Руководитель Фонда помощи хосписам Анна Федермессер (известная в сети как Нюта Федермессер) опубликовала на Facebook, в котором в довольно резком тоне раскритиковала противников такого вот переформатирования больницы. А  Росгвардия в медучреждении, по её словам – так и вовсе не ужас-ужас.

На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали. То есть в чем журналисты правы, так это в том, что здание хотели отжать. Хороший особнячок. Центр. Для сестринского ухода много не надо. Косметический ремонт. И место прекрасное. С транспортной доступностью, родственникам будет удобно посещать

За столь откровенные слова на Федермессер накинулись пользователи Facebook:

Нюта, вся ваша деятельность - она вроде о гуманности и человечности. Но к чему тогда сейчас это... Почему вы не оставляете людям шанса лечиться. Ведь не только врачи, но и больные, которым нужна именно этих врачей помощь и поддержка, оказываются на улице. Безусловно, хосписы нужны, но не такой ценой. Мерзко.

Вот как, оказывается... Нам не нужны лечебные учреждения, будем развивать паллиатив и морги в шаговой доступности? Несомненно, паллиативную помощь надо развивать, но не за счет же уничтожения других больниц? Так в Москве, например, уже были уничтожены ГКБ 11 и Центр лечения рассеянного склероза. Теперь там ЦПП, помогают умирать.

Действия Федермессер, которая долгие годы занимается хосписами и воюет с чиновниками за то, чтобы у безнадёжных больных был шанс уйти из жизни достойно, выглядят отвратительно. Возможно, у Нюты случилось то, что психологи часто называют профессиональной деформацией: в мире Федермессер есть только хосписы и паллиатив, за который нужно воевать любыми средствами. Но в реальном мире есть люди, которым хоспис, к счастью, не нужен, а нужна своевременная помощь грамотных специалистов.

Но есть в отповеди Федермессер толика истины. По её мнению, скандала бы не было, если бы чиновники удосужились вовремя донести информацию до медицинского персонала.

У нас в госсекторе вообще очень большие проблемы с коммуникацией информированием и пиаром. С людьми говорят мало, люди кормятся слухами. Из слухов всегда произрастает скандал.

Федермессер уверена: всё хорошо, врачей трудоустроят, паллиатив нужен, и вообще системе здравоохранения от хосписа одна сплошная польза: вместо того, чтобы занимать дорогущие места в стационарах, безнадёжные больные будут отправляться в специализированные учреждения, а больницы смогут помогать тем, кому хоспис не нужен…

Но всё происходящее вокруг злополучной больницы отлично укладывается в схему «оптимизации» российского здравоохранения. А теперь россиянам послан совершенно отчётливый сигнал: не нужно даже пробовать лечиться, езжайте сразу в хоспис.

Спасибо, что не в морг.

21 декабрь 2019 /
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