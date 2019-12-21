Чеченская мафия крышует российских блогеров?

На роликах российского блогера грузинского происхождения Эрика Давыдовича Китуашвили выросло целое поколение россиян. Многие именно благодаря контенту Давыдыча знают, как отшить взяточника из ДПС с его придирками по тюнингу, как разобраться с организаторами автоподстав или получить срок, снискав славу жертвы режима.

Лет 5-6 назад Эрик Давыдович настойчиво преследовал московских «гайцов». Работникам ДПС он по-детски пытливо заглядывал в глаза, настойчиво склоняя к мздоимству и призывая признаться на камеру во взяточничестве. Столичные полисмены удирали от агрессивного грузина по улицам Москвы, проезжая на красный и разворачиваясь через две сплошных.

Потом блогер организовывал благотворительные автопробеги. Боролся с угонами. А ещё пытался воевать с бандой GTA, вырядившись с пацанами в «броники», вооружившись дробовиками и кошмаря автолюбителей на трассе «Дон». Смело? А то!

Вызов банде GTA не решились бросить даже «Ночные волки». Хотя Залдостанову и его людям неоднократно предлагали поработать «наживкой» для автоманьяков. Могло бы получиться эффектно.

Зато при виде грозного Эрика Давыдовича, материализовавшегося с добровольными помощниками где-нибудь на заправке из темноты, владельцы авто ходили под себя. Полагали, что время расстаться с имуществом (а затем и с жизнью) наступило.

Взлёт популярности Эрика Давыдовича был прерван в феврале 2016 года. Полюбившегося интернет-аудитории грузина арестовали. Причина? Обвинение утверждало, что Китуашвили инсценировал похищения застрахованных автомобилей BMW М5 и BMW 745i, Mercedes SL55, Lexus LS430, AMG. За якобы украденные машины премиум-класса Китуашвили получал страховое возмещение. На том и погорел.

Дорогомиловский суд Москвы в октябре 2018 года приговорил звезду YouTube и основателя портала Смотра.ру к четырём годам и восьми месяцам колонии. Впрочем, сам Эрик Давыдович утверждал, что его повязали за эффективную борьбу с коррупцией в МВД.

В канун нового 2019 года Давыдыча освободили, и он снова взялся на дело. Осмотрелся. Оценил обстановку в сети. Сходил к Дудю. Увидев в его руках последний айфон, обвинил блогера в опрометчивой лояльности к «педерастам», присел 1200 раз, призвал общественность не ходить к Дудю. В общем, много чего забавного сделал.

Но общественность ожидала от Эрика Давыдовича чего-то по-настоящему интересного, настоящего. И вот: свершилось. Вчера Китуашвили собрал пресс-конференцию. И понеслось.

— Если вы сегодня спросите любого ребёнка, который учится в школе: «Кем ты хочешь стать?» — он ответит: «Хочу быть блогером», — безапелляционно заявил Китуашвили, обведя не пытавшуюся спорить с экспертом аудиторию гипнотическим взглядом восставшего из ада графа Калиостро. — Ни менеджером, ни космонавтом, а блогером.

А дальше на суд общественности была представлена душераздирающая история человека, который «достаточно плотно присутствует в YouTube, Instagram, социальных сетях» и намерен бороться за своё место под солнцем до последнего удара пульса, отстаивая право делать качественный контент без давления извне.

Эрик Давыдович напомнил аудитории про набравшие миллионы просмотров ролики про машинки, стритрейсинг, полицейских, вертолётики и перешёл к делу, рассказав о дерзком наезде.

Как-то раз, когда Эрик и его группа работали над выпуском программы «Технарь», в помещение, где проходили съёмки, ворвался бородатый человек в майке с изображением героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и, приставив к голове Эрика пистолет, отрекомендовался:

— Зелимхан.

— Очень приятно. Эрик Давыдович, — ответил Китуашвили,

— У меня есть к тебе разговор. Пойдём, поговорим. А если нет, я тебя прямо здесь и сейчас пристрелю, — многообещающе шепнул бородатый визитёр.

За три с половиной часа диалога с Зелимханом испытавший катарсис блогер получил откровение. Оказалось, в сегменте интернет-бизнеса ситуация изменилась. Оказалось, что некая группа людей, которую представляет Зелимхан, крышует прогрессирующую армию блогеров, получая процент от их нешуточных доходов.

Интересно, приходится ли пятилетней блогерше Насте отстегивать бородатому Зелимхану, по данным Форбс за год ей удалось заработать 18 млн долларов.

Взамен Зелимхан и его команда выступают в роли третейских судей в YouTube-скандалах, принимая решения, кто прав, кто виноват в непростой полемике, время от времени разгорающейся в сети «Интернет».

В подтверждение своих слов бородатый Зелимхан рассказал Давыдычу про инцидент в торговом центре, который произошёл с ударившим человека пранкером Эдвардом Билом. Люди Зелимхана заманили его в ресторан, где ему пришлось извиниться перед оппонентом, заплатив за ошибку 2 млн рублей.

Давыдыч набрал Била. После того, как Бил подтвердил печальный факт биографии, Давыдыч поинтересовался целью визита Зелимхана. Тот потребовал от блогера 25 млн рублей. За что? Якобы Китуашвили задолжал эти деньги своему сотруднику, занимавшемуся на его продакшене рекламой. Весь процесс переговоров с Давыдычем Зелимхан снимал на мобильный телефон, чтобы показать «братьям».

Зелимхан, если верить Эрику, изгалялся над Давыдычем, как хотел. Заставлял произносить на камеру: «Ахмат» - сила!», вероятно, чтобы сделать приятное болельщикам известного футбольного клуба из города Грозный.

На следующий день Давыдыч имел диалог уже не с одним Зелимханом, а с командой его друзей.

«Очень культурно пообщались, покушали, попили чай, они рассказали, как контролируют весь интернет. И, поверьте, они достаточно чётко, конкретно, планомерно контролируют каждого блогера», — осторожно нагнетал на пресс-конференции атмосферу Китуашвили.

После этого прижимистому грузину сделали предложение, отказываться от которого настоятельно не рекомендовал бы даже заокеанский Дон Корлеоне.

«Денег не даёшь? Хорошо. Давай все твои враги будут нашими врагами. Ты будешь указывать нам на своего врага. Мы будем брать с него деньги, а ты будешь получать 30% прибыли».

Давыдыч мгновенно вспомнил комфортабельную камеру в СИЗО. В памяти всплывали любимые страницы УК РФ, в том числе статья 210 — «Организация преступного сообщества». Но назад в тюрьму не хотелось.

— Вы меня в свои дела не впутывайте. Мне это вообще не интересно, - попытался «включить заднюю» Эрик Давыдович. Но визитёры настаивали на том, что в творческом тандеме с Эриком Давыдовичем они смогут эффективно контролировать весь Рунет и его особо заметных представителей.

Расстались, однако, миром, договорившись, что каждый пойдёт своею дорогой. А интернет пойдёт своей. Эрик Давыдович начал было забывать о неприятной встрече. Но не тут-то было.

Зелимхан и его люди, якобы, устроили ему «сеанс видеосвязи», в ходе которого ему было предложено простить незнакомого Эрику блогера, критический ролик которого (посвящённый, разумеется, Китуашвили) набрал примерно 50 тысяч просмотров.

Эрик Давыдович в срочном порядке простил критиковавшего его контент коллегу. Кстати, по интернету гуляет что-то вроде оффлайн версии этого разговора, где Давыдыч выглядит куда менее миролюбиво.

Пережив очередной шок, Китуашвили обратился к знакомому следователю за консультацией. Тот посоветовал либо внедриться в организованную преступную группировку под видом чеченца, либо собрать побольше материала на Зелимхана и его команду.

В лучших традициях криминальной драмы, через некоторое время раздался телефонный звонок шантажистов, прозрачно намекавших на то, что ролик с «прощением случайного блогера» будет в связи с неправильным поведением Давыдыча использован с целью закрыть его на новый срок.

Здравствуйте, приехали.

Чечены не давали Эрику Давидовичу свободно вздохнуть. Придя на программу своего друга Басты «Вопрос ребром», он пережил атаку хейтера — молодого человека, представившегося Шведом. Приблатнённый паренёк предложил ему вспомнить о том месте в тюремной иерархии, которое Давыдович занимал и намекнул о необходимости «отвечать за слова» и «следить за базаром», прежде чем «говорить за поступки людей».

Инцидент с небритым молодым человеком на программе у Басты Давыдыч мастерски уложил в канву преследования бандой бородатого Зелимхана.

Следующим был Альберт, на поверку оказавшийся глубоко законспирированным Магомедом. В ходе встречи с блогером он вернулся к теме необходимости возврата 25 млн рублей «обиженному рекламному менеджеру».

А буквально позавчера, в Санкт-Петербурге, во время съёмок завораживающих интерьеров автомобиля BMW X6, к съёмочной группе Эрика Давыдовича на чёрном «Мерседесе» подъехал Швед с людьми, который начал провоцировать блогера на совершение неправильных поступков.

Что стоило Давыдовичу порвать, как Тузик грелку, этих наглых мерзавцев, покусившихся на его свободу выражения мыслей? Да ничего. Но за годы пребывания в СИЗО, Китуашвили пришёл к выводу, что судьбы многих хороших людей в России предательски ломались в тот момент, когда они опрометчиво поднимали руку на хамоватых оппонентов.

Добиваться правды блогер и его команда решили в плотном сотрудничестве с представителями правоохранительных органов, предоставив аудио- и видеозаписи встреч с Зелимханом, Шведом и другими посягнувшими на независимых блогеров негодяями.

Создатель сайта Смотра.ру радеет не столько за себя, сколько за интересы сталкеров на пути к правде — российских блогеров. Он пришёл на пресс-конференцию, как обычный человек. Эдакий русско-грузинский комиссар Каттани, апологет истины и носитель справедливости.

Эрик был без «броника», без помпового ружья. И не хватало какого-то заключительного аккорда. Например, попытки покушения на этого смелого и отважного человека. Но не задымился стул Давыдыча, не полетела в блогера светошумовая граната и даже не раздался голос бандюгана Шведа, затесавшегося среди пришедших на свою беду без попкорна журналистов.

Но, хочется верить, самые интересные моменты противостояния впереди.

— Ребята, не бойтесь! Не надо боятся! — говорит сегодня «на всю страну» коллегам-блогерам Давыдыч. — Если к вам пришли эти люди, смело идите в местное УВД. Безнаказанными такие поступки не должны оставаться по определению. Если такие поступки происходят со мной, человеком, которого точно просто так не запугаешь, то у остальных точно есть проблемы.

Ну, конечно, есть. Кто ж их отрицает? Ещё в начале ноября один небезызвестный герой России призвал «убивать, сажать, пугать» тех, кто «оскорбляет честь в интернете». И раз Зелимхан пришёл в майке с его изображением, то у Давыдыча не так много шансов. Под оскорбление в наше время можно подвести всё. Или почти всё. А герои России неприкосновенны.

Такая грустная история.