Владимира Путина больше не боятся

Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года получилась грустной. Может быть, надо подумать об изменении жанра, потому что такое повторение пройденного дает козыри противникам власти, и с каждым годом эти козыри становятся все «старше».

Полуответы и недоговорки

Президент выглядел уставшим, а его задор в ответах на некоторые вопросы – искусственным. Ему можно только посочувствовать: герой такого шоу находится под прицелом внимания миллионов людей, и хорошо бы предъявить им какие-то достижения. А когда из достижений последних лет – одно лишь выживание, герою приходится вставать в не слишком героическую, уязвимую оборонительную позицию. И даже подчеркнутая лояльность задававших вопросы журналистов не смогла скрыть этого положения вещей.

Выделим наиболее значимые цитаты.

«Если мы посмотрим на то, что из себя представляла наша страна в начале 2000-х и что сейчас, это же почти две разные страны»

Действительно: скажем, если говорить о здравоохранении, то в начале 2000-х можно было свободно ввозить лекарства для личного пользования, можно было спокойно получить качественную, даже стоматологическую помощь по полису ОМС. В начале 2000-х бурно росло производство, силовики не кошмарили предпринимателей («дело ЮКОСа» оказалось в центре внимания как раз потому, что было беспрецедентным), налоги позволяли бизнесу нормально развиваться, людей не сажали за глупости в социальных сетях, а стоимость услуг ЖКХ оставалась, как мы понимаем сейчас, приемлемой. Это действительно была другая страна. Но какая из них лучше?

«Люди, конечно, возмущаются и ростом тарифов . Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам, теперь она появилась и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять»

К сожалению, ничего внятного президент не объяснил. В первую очередь того, как мусорная реформа оказалась под контролем сына генпрокурора и друга главы «Ростеха».

«Фонд национального благосостояния – это в известной степени подушка нашей безопасности. Самое простое – это как сеятель разбрасывать деньги налево и направо, не понимая, что будет завтра, если цены на энергоносители упадут. Мы этого делать не будем»

Тут вопросов нет, кроме одного, которого на конференции не задали, – почему эта подушка хранится в депозитах западных банков и американских долговых расписках, почему наша кровная подушечка обогащает наших же геополитических противников, а если причина в ненадежности хранения денег в России, то кто виноват в том, что у нас до сих пор нельзя сохранить нажитое? Ведь это касается не только гигантского Фонда, но и ста пятидесяти тысяч рублей, накопленных новокузнецким сварщиком Серегой на подержанную «Ладу».

Ярким эпизодом стал эмоциональный спич про производственные успехи:

«75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности – 12 лет. Три новых аэропорта построено. Где-то 12 новых вокзалов. У нас вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Очень яркий пример – это, конечно, сельское хозяйство. Сейчас Россия – самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы – номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду. Новые совсем отрасли созданы в энергетике, такие как сжиженный природный газ. Целые комплексы мирового класса, значения и уровня созданы и на Дальнем Востоке, и в Заполярье. Поэтому те, кто считают, что мы живем на исключительно старых, доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются, заблуждаются»

К сожалению, президент не указал, что практически все перечисленные успехи нацелены на упрощение и ускорение вывоза природных ресурсов из страны. Что газопровод «Сила Сибири» обходит сибирские населенные пункты, чтобы все содержимое досталось Китаю. Что продавая пшеницу, мы импортируем произведенную из нее хлебобулочную и макаронную продукцию.

«Наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой и в связи с возможными колебаниями цен на энергоносители. В этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти»

К сожалению, проверить первую часть этого утверждения можно будет только во время нового кризиса. Последнее на данный момент падение цен на нефть привело к серьезнейшему экономическому шоку в России, а после этого цены держатся на более-менее стабильном уровне. Да, нефть Urals по 42-43 доллара действительно не окажет серьезного влияния на наполнение бюджета, но курс рубля при этом неизбежно упадет довольно существенным образом: российская экономика ни от каких рынков нефти не «отстегнута», и выполнение социальных обязательств прямо зависит от наполнения бюджета, который, в свою очередь, формируется главным образом за счет продаж углеводородов.

«Самое главное в российско-китайских отношениях – беспрецедентный уровень доверия»

И самое страшное. У нас, русских, к сожалению, с петровских времен сложилось немного извращенное отношение к загранице: мы готовы обманывать и презирать друг друга, но нам очень важно выглядеть честными и респектабельными в глазах иностранцев. В то же время большинство традиционных культур построены по обратному принципу: слово, данное гяуру, гою, лаоваю, ничего не стоит, обман его вполне приемлем, потому что это не совсем человек. А вот предательство доверия земляка, соплеменника, единоверца – тяжкий грех.

Доверие России к Китаю, безусловно, присутствует, и это очень большая наша ошибка.

Самый желтый телеканал путинских лет НТВ хорошо чувствует настроения публики, и то, что он задал неприятный для гаранта Конституции вопрос о мигрантах, об их противостоянии с россиянами, – тревожный симптом. Путин ответил уклончиво, то есть фактически не ответил:

«В Средней Азии просто нужно внедрять наши системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов, и тогда приезжающие сюда люди будут чувствовать себя более комфортно, и не будет такого раздражения у местных людей, у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории»

То есть необходимость приезда мигрантов вообще не обсуждается, просто хорошо бы они чуть лучше знали русский язык. Таким образом, своим ответом президент сполна взял на себя ответственность за последствия нынешней миграционной политики.

А Васька слушает да ест

Но тема ответственности заслуживает отдельного разговора. Ибо главный вывод из пресс-конференции – ответственности больше нет, Путина больше не боятся его собственные подчиненные. «Остальной мир» – да, побаивается, а правительство уже нет.

Президент говорит: «Мы не должны лишать людей возможности использовать лекарства от орфанных заболеваний, и их нужно регистрировать» – главе Минздрава Веронике Скворцовой это безразлично, у нее своя политика.Президент говорит: «Нам нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных плат и в социальной сфере, в том числе, может быть, и прежде всего в медицине». Да, Владимир Владимирович, это было в майских указах 2012 года, нам с вами даже соврали, что они выполнены. А сейчас по всей стране врачи увольняются, наверное, из-за того, что быстро накопили на роскошную жизнь до конца своих дней.Президент говорит: «Из 38 целей по нацпроектам, которые планировались на 2019 год, реализованными являются 26 задач, нереализованными – 12», то есть признает, что треть его поручений проигнорированы.Президент говорит: «Аэрофлот» просто нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию полетов на Дальний Восток» – получастная компания захватила монопольное положение в русском небе и вертит правительством, а глава государства на это спокойно смотрит.Президент говорит: «Один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные, речь идет о сотнях миллиардов рублей. Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел». То есть потенциально весьма прибыльная оружейная отрасль в полном объеме находится на грани банкротства под тяжестью кредитных платежей, но нет не то что посадок, но даже и отставок. Ясного представления о том, как освоены полученные кредиты, тоже, по всей видимости, нет.

И так во всем, подобные моменты стали красной нитью всей пресс-конференции. Президент правит, но управляет ли?

Владимир Владимирович, меняйте формат общения, не подставляйтесь так и впредь. Мы уже привыкли к отчетам о достижениях, теперь хорошо бы увидеть сами достижения.