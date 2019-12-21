«Кузнецов» на фоне китайского «Шаньдуна»

В настоящее время на тяжёлом авианесущем крейсере (ТАВКР) проекта 11435 «Адмирал Кузнецов», который пострадал от пожара, ведутся мероприятия по расследованию инцидента и оценке ущерба. Первые результаты должны быть представлены общественности до конца декабря.

Напомним, единственный авианосец России задымил 12 декабря во время ремонтных работ на 35-м заводе в Мурманске. Площадь распространения пожара составила 500 квадратных метров. В момент ЧП на борту корабля находились более 400 человек. Жертвами инцидента стали два офицера ВМФ, 12 человек получили ранения.

Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. По предварительным данным, происшествие произошло из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ в трюме первого энергоотсека корабля. В частности, загорелось дизельное топливо.

Это третье с конца 2018 года ЧП с «Адмиралом Кузнецовым». 29 октября прошлого года ТАВКР чуть было не ушёл под воду вместе с плавучим доком ПД-50. О результатах расследования инцидента власти не отчитались. Российские СМИ полагают, что причиной стала халатность отдельных членов команды, занимавшихся ремонтом корабля.

Сумма ущерба от пожара на «Кузнецове» пока официально не озвучивалась. Источник «Коммерсанта» в штабе Северного флота оценил её в астрономические — 95 миллиардов рублей. Это больше, чем стоимость всех запланированных ремонтных и модернизационным работ (40-60 миллиардов рублей)

По данным собеседника газеты, на крейсере сильно пострадали конструкции и ремонтное оборудование. Также он обратил внимание на необходимость выплаты компенсаций пострадавшим и родственником погибших (эти деньги, по сути, тоже являются ущербом).

Глава «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов опроверг оценку ущерба, которую привёл «Коммерсант». Он заявил, что критических повреждений ТАВКР не получил. По его словам, на сроки ремонта ЧП вряд ли не повлияет. Аналогичную информацию озвучили два источника ТАСС в судостроительной отрасли.

Велика вероятность, что истина может оказаться где-то посередине. Пожар охватил значительную даже для авианосца площадь. Учитывая, что с огнём и задымлением борьба шла сутки, отдельные конструкции корабля действительно могли получить серьёзные повреждения.

В СМИ и соцсетях появилось множество эмоциональных, но не лишённых здравого смысла прогнозов того, что «Кузнецов» после передачи флоту всё равно не сможет нести полноценную боевую вахту. С 2018 года, когда стартовали работы, ЧП на ТАВКР унесли жизни четырёх человек. Налицо — явная нехватка у России компетенций по обслуживанию и ремонту кораблей подобного класса.

Сегодня нет уверенности, что найденный в аварийном отсеке офицер ВМФ является последней жертвой череды трагедий на «Кузнецове». Тем более, что срок окончания работ по кораблю неоднократно сдвигался вправо (с 2020-го на 2022 год). Нельзя исключать, что в итоге дедлайн перенесётся ещё раз на 2023-й или 2024 год

Правильно ли, что государство тратит десятки миллиардов рублей на восстановление «Кузнецова» без гарантированного положительного результата? Может имеет смысл сделать из многострадального ТАВКР подобие учебной площадки для палубной и морской авиации и построить наконец-то хотя бы один авианосец с полностью исправной энергетической установкой?

Конечно, печальная ситуация, сложившаяся с «Кузнецовым», не означает, что Россия не должна иметь авианосный флот. Проблема очевидного дефицита компетенций может быть решена посредством выкупа технологий на Западе. Ещё один, более безопасный (с точки зрения политических рисков) вариант — военно-техническое сотрудничество с Китаем.

17 декабря ВМС НОАК был передан авианосец CV-17 Shandong («Шаньдун»), который представляет собой модернизированную версию советского проекта 11435. Корабль лишён каких-то особых технологических изысков. Однако стоит понимать, что он является первым судном подобного класса, который Китай построил собственными силами.

Создание авианосца осуществлялось гигантскими (даже по американским меркам) темпами: в ноябре 2013 года началась резка стали для корпуса Shandong, в марте 2015 года он был заложен в сухом доке, в апреле 2017 года — спущен на воду. В мае 2018 года корабль уже вышел в море на ходовые испытания.

Строительство Shandong — свидетельство того, что Поднебесная догнала и перегнала СССР 1980-х, а также оставила далеко позади современную Россию с дряхлеющим океанским флотом. И это неудивительно, ведь наше государство может позволить себе создавать более десяти лет один единственный большой десантный корабль («Иван Грен» проекта 11711: 2004-2018) или атомную подводную лодку («Казань» проекта 885М: 2009-2020)

новост ь о передаче Shandong ВМС НОАК не получила широкого распространения в федеральных СМИ. Видимо, подконтрольные государству издания и телеканалы решили «не рисковать» на фоне очередной трагедии с человеческими жертвами, которая приключилась с «Адмиралом Кузнецовым», да и в целом неясного будущего авианосного флота РФ. Определённые (не очень приятные для РФ) параллели напрашивались сами собой.

Между тем России (как бы это печально ни звучало) имеет смысл позаимствовать опыт Китая. Минобороны КНР продемонстрировало способность системно развивать флот, как ближней, так и дальней морской зоны. По боевым возможностям и технологическому качеству ВМС НОАК ещё очень долго будут уступать западным кораблям. Тем не менее, Пекин эффективно пользуется теми ресурсами, которые находятся у него год рукой.

Китай не хватает звёзд с небес, но умеет развивать флот, пусть и не самый современный, без пожаров с человеческими жертвами. Темпы строительства кораблей, которые набрала Поднебесная, позволяют прогнозировать, что через 10-15 лет ВМС НОАК станут главной военно-морской силой в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Осознание нынешних и грядущих достижений Китая ни в коем случае не должно быть поводом для злорадства над проблемами ВМФ России. Поднебесная заслужила уважительное отношение колоссальным трудом и продуманной стратегией по укреплению флота и армии в целом

Наша страна не должна заниматься самобичеванием из-за ЧП на «Кузнецове». Сейчас необходимо наконец-то взяться за голову, трезво оценить национальную ресурсную базу, определиться с источниками технологий и поставить перед судостроительной промышленностью адекватные задачи по развитию океанского флота.