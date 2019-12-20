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Сеанс успокоительного гипноза от Деда Мороза

Сеанс успокоительного гипноза от Деда Мороза

Завершение года по традиции ознаменовано встречей главы государства с журналистами. В московском Центре международной торговли состоялось очередное, 15-е, подобное мероприятие. Ну а самая первая пресс-конференция президента РФ состоялась в далеком 2001 году.

На нынешней встрече было зарегистрировано рекордное количество российских и зарубежных журналистов – 1895. А вот достижение 2008 года по продолжительности форума – 4 часа 40 минут - перекрыть не удалось. Хотя и в минувший четверг президент отвечал на вопросы довольно долго – 4 часа 20 минут.

Ленина хоронить не будут

Ваш покорный слуга следил за действом, не переставая и не засыпая. И то устал. Каково же было трудно главному действующему лицу? Но приятно, что Путин не подкачал. Как всегда, президент выглядел бодрым, уверенным в себе. Говорил четко, внятно. Он в курсе проблем, они его беспокоят. Например, в Красноярске плохо с экологией. Что делать? «Принята программа. Мы не оставим этот вопрос, будем напряженно работать…» 

«Надо ли хоронить Ленина?» «Нет, пусть все останется, как есть». «Может ли в России стать президентом женщина?» Путин ответил утвердительно. Объяснил, какие из представительниц прекрасного пола этого достойны.

Но не в ближайшее время, конечно…

Президент приводил цифры, факты. Обещал исправить то, что вызывает тревогу. Но не сказал, когда это произойдет. Подумалось: жаль, что у нас нет потрясающих экономических рывков, скачков, прорывов, как встарь. Но хорошо, что в целом ситуация под контролем. И виновные в деле журналиста Голунова наказаны

Кажется, все это уже было. Может, не совсем так, но похоже. Получился юбилейный сеанс успокоительного гипноза…

Если бы я забыл, где живу и не вспоминал, как живут другие, то подумал, что в России все налаживается. Осталось утрясти небольшие проблемы. Внедрить проекты искусственного интеллекта, сделать 31 декабря нерабочим днем. Ответить на козни эстонцев, построить вторую ветку метро в Екатеринбурге…

Иногда президента спрашивали одно, а он говорил про другое. К примеру, коварная журналистка из Би-Би-Си спросила, когда Владимир Путин публично признает имена-фамилии своих дочерей? А он в ответ стал говорить о важности инновационных проектов в России, которые  фигурировали в вопросе. Президент за них ухватился, и успешно выплыл из пучины щекотливого, казалось, вопроса. К слову, президент делает это виртуозно…

Растаявшие грезы

Путин немало сказал, но и о многом умолчал. Не сообщил, почему повсеместно, на всех уровнях просто отчаянно воруют – который уже год и все больше. Не объяснил, почему одни подорожания сменяют другие. Ни словом не обмолвился про средства на президентские программы, которые куда-то исчезают. Не разъяснил, почему с медициной у нас труба. И вообще, почему всего хорошего становится меньше. Только бедных - все больше…

Что-то я хотел сказать… Вспомнил! И вы, уважаемые читатели, верно, не запамятовали, что в 2008 году была утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, более известная как «Стратегия 2020».

В то время Путин взял тайм-аут, уйдя с президентского поста, и стал во второй раз премьер-министром. Но за экономику же он отвечал. И жаль, что на пресс-конференции не ответил, что же случилось с той замечательной программой, почившей в бозе. 

Так вот, бодрые и оптимистичные экономисты – ау, где вы? - прогнозировали, что к 2020 году, которые мы через несколько дней будем встречать, заработная плата в целом по стране вырастет в 3,3 раза по сравнению с 2007 годом, а размер жилья среднестатистической российской семьи достигнет ста квадратных метров. Предсказано было, что уровень абсолютной бедности снизится до 6–7 процентов, а относительной - до 15.

В том замечательном документе было еще много хорошего, но поскольку грезы растаяли, нет смысла о них говорить.

«Не волнуйтесь, говорите…»  

Сидел и думал, прозвучит ли хоть один вопрос, который волнует всех. Ждал долго и уже почти потерял надежду. И вдруг услышал: «У меня простой вопрос…» - обнадежил президента один их журналистов. И надолго замолчал. Видно, испугался собственной смелости. Но Путин подбодрил: «Не волнуйтесь, говорите…»  

И журналист, пересилив себя, спросил: «Когда произойдет рост благосостояния граждан?» Путин с готовностью признал, что пока с этим делом – плоховато. Но этот вопрос его волнует. И есть программы, которые помогут решить проблему. Но когда это произойдет, мы опять не узнали.

Случалось, память подводила президента. К примеру, он сказал, что в СССР «переработки мусора не было. Мы начинаем ее нуля». Наверняка удивился не только автор этих строк, но многие из тех, кто слушал Путина. Да и сам Владимир Владимирович жил в то время…

На всякий случай робко напомню, что в Советском Союзе существовали пункты сбора металлолома, макулатуры, вторсырья: бутылок, банок, пузырьков. Можно было сдать старую одежду, обувь и прочий хлам. В стране перерабатывалось до 20-ти процентов отходов. Сейчас эта цифра едва достигает четырех.

Другое дело, что в советские времена не было пластиковых бутылок и полиэтиленовых упаковок, которые в наше время составляют основную часть бытового мусора. И проблему эту надо было решать давно, а не сейчас, когда стране угрожает мусорный коллапс…

Мне тоже очень хотелось задать вопрос – не только свой, личный, но волнующий миллионы сограждан. Куда идет наша с вами страна, господин президент? Вы у власти уже два десятилетия и пора, наконец, определиться, по какому экономическому сценарию мы развиваемся?

Но меня никто не слышал. Коллеги в зале размахивали плакатами, толкались, кричали. Они очень хотели вылезти в эфир, чтобы засветиться на всю страну, на весь мир. Войти в историю, похвалиться приятелям: «Ты видел, как он на меня посмотрел?» «А как он отвечал мне, слышал?»

«Смелый» корреспондент

Надо сказать, что журналисты сделали все, чтобы не испортить настроение Путину. Спрашивали, как будем отмечать 75-летие Победы, что он думает о законе о семейном насилии и что делать с алкоголизмом. Интересовались мнением президента об импичменте Трампа, характере Зеленского. Тем, что происходит на Украине, в Ливии. Благодарили за универсиаду. Вообще, Путина много и часто благодарили…

Плавное течение пресс-конференции вдруг озаряли искры улыбок. Седовласый журналист и писатель Шахиджанян попросил посодействовать, чтобы его систему по набору текстов внедрили в государственные учреждения. И поведал интимно, но громко: «Ползала - мои ученики. Полстраны делали детей по моему способу (он имел в виду свои книги по сексологии)…»

Это вызвало немедленную реакцию президента: «У нас разве не один способ?» Далее, как писали в советских газетах: «Оживление в зале, смех».

Возникла еще одна забавная ситуация. К микрофону вышел корреспондент «Комсомольской правды» и поинтересовался: «Рано или поздно нам с вами придется…» Замешкался, стал листать блокнот. А я испугался за коллегу. Неужели он хотел добавить: «…расстаться?»

Но через пару секунд ваш покорный слуга облегченно перевел дух. Журналист лишь невинно поинтересовался, как будет решаться транзит власти. Но это уже было не интересно. Ведь, похоже, и у президента, и у его преемника будет одна и та же фамилия. Даже если изменится конституция.

Мы спокойны, мы привыкли

В былые времена мы с нетерпением ждали, что скажет президент. Теперь его пресс-конференции стали формальностью. Но они и прямые линии – единственная возможность измерить температуру страны. Правда, «главный врач» находится в отдалении. У пациента жар, высокая температура, слабость, а ему говорят, что это у него отличные перспективы.

Неведомо, смотрит ли президент телевизор. С компьютером он тоже вроде не дружит. Как же он узнает о жизни людей, живущих за десять, сто, тысячу километров от его дворцов? От пресс-секретаря Пескова, который всегда рядом? От Медведева, Шойгу, Лаврова - в Кремле, от братьев Ротенбергов – в борцовском зале? От губернаторов, вызванных на «ковер»?

Но эти люди так же далеки от нас, они очень заняты - своими личными делами и государственными. Впрочем, для них это – одно и то же. Только иногда они позволяют себе снизойти и объяснить, почему у простых россиян такая незавидная жизнь. С цифрами, выкладками, деловито наморщив лбы…

Узнали ли мы в минувший четверг что-нибудь новое? Взбодрились, расправили плечи? Нет, президент ничего не обещал, в отличие от прошлых лет. Хотя и немало рассказал. Но все туманно, обтекаемо.

Но мы спокойны, мы привыкли. Знаем, что будет очередное повышение цен, новое увеличение тарифов. Появится больше налогов и запретов. Наверху останутся те же люди. Они будут говорить то же самое и делать то же самое.

С наступающим Новым годом!

20 декабрь 2019 /
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