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Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

19 декабря в Москве Владимир Путин провел пресс-конференцию с журналистами России, во время которой он мог выбирать издания страны для вопросов по интересным плакатам и коллажам. Журналисты подошли к этой детали диалога весьма по-разному.

Ранее всем аккредитованным журналистам разослали просьбу не использовать плакаты размером, превышающем формат А3 (297 ммx420 мм), так как листы большого размера мешают работе фотографов и операторов. 

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

Странные плакаты для президента России

20 декабрь 2019 /
Хочу все знать
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