Анатомия полового разрыва в России

В 80 странах мира положение женщин лучше, чем в России. Возможно, это действительно так, но только не по тем причинам, которые приводят швейцарские социологи.

Эксперты Всемирного экономического форума опубликовали ежегодный доклад Global Gender Gap Index – то есть Рейтинг гендерного (по-русски – полового) разрыва. Не хватайтесь за сердца и промежности, не зовите хирурга, это всего лишь разница в общественном положении и возможностях женщин и мужчин. Пока что.

371 страница бичевания социального сексизма дает огромное количество материала для анализа, но нас, понятно, больше всего интересуют наши милые российские дамы: каково им живется, не притесняет ли кто.

Женщины – вне политики

Россия. 81 место среди 153 государств – примерно посередине, между католическим Сальвадором и православной Эфиопией. Оценка – 0,706 (1,000 – идеальное равенство). За 14 лет поднялись с 0,677, но при этом опустились на 32 места – другие страны улучшали положение женщин быстрее.

Наша страна делит первые места в мире по доступу женщин к образованию (1,000, 1-25 места) и медицине (0,980, 1-39 места). По экономическим возможностям у нас похуже – 0,749 (32-е место в мире). Откуда же тогда столь низкая итоговая оценка?

Россию «топит» Political empowerment – участие женщин в политике и власти. 0,095 – это 122-е место на планете. Даже глава Совета Федерации Валентина Матвиенко не убедила экспертов в том, что женщины у нас что-то решают.

Все есть, но хочется править

Приведем основные выводы экспертов.

Российские женщины в среднем более образованы, чем мужчины, и живут дольше, но редко занимают руководящие должности. 91% женщин посещают среднюю школу (по сравнению с 90,4% мужчин), 89% выпускников средних школ женского пола обучаются в высших учебных заведениях (у мужчин лишь 75%), а ожидаемая продолжительность здоровой жизни у женщин почти на 8 лет больше, чем у мужчин. Кроме того, ученую степень имеют почти столько же женщин, сколько и мужчин (64% против 66%). Учитывая все это, российские женщины не только участвуют в экономике на высоком уровне (68,9% из них работают), но и занимают больше позиций квалифицированных специалистов, чем мужчины (62,3% профессиональных и технических работников – женщины).

Несмотря на равный уровень квалификации, женщины по-прежнему подвергаются финансовой дискриминации: они получают только 71,2% от мужской заработной платы разрыва в заработной плате и 57,9% мужских доходов. Неравенство в доходах частично объясняется тем фактом, что женщины сталкиваются с проблемами при попытках занять руководящие должности: они составляют 41,8% руководителей и старших должностных лиц, но только 7% членов советов директоров

С участием в политической жизни еще сложнее. Россия закрыла менее 10% своего политического отставания от цивилизованных стран и занимает очень низкое место по этому показателю. Мало того, что женщина никогда не была главой российского государства, но среди министров (12,9%) и парламентариев (15,8%) мало женщин. В результате, несмотря на то что российское общество предоставляет женщинам широкий доступ к образованию и некоторым сегментам рынка труда, стеклянный потолок не позволяет большинству из них получить доступ к властным позициям ни в политике, ни в деловом секторе.

В Руанду или Норвегию?

Действительно, печальная история. Сравним, например, с Руандой, одной из беднейших стран мира (175 место по ВВП на душу населения, ниже Сирии и Йемена), где хуту и тутси поочередно вырезают друг друга, а в перерывах усиленно размножаются. Перспективы образования? 114-е место в мире, некогда, надо рожать, скоро новая война. Медицина? 90-е место – успешно родила, значит здорова. Руководящие посты в бизнесе? Да, иногда указывают, какой банан им сорвать, пока выкармливают младенца – 79-е место в мире. Политика? О да, 24 места в парламенте из 80 задов забронированы за слабым полом, половина остальных мест на последних выборах тоже досталась дамам. Общий результат, не поверите – 9-е место в мире по равенству полов.

Девочки, собирайтесь, вы едете в Руанду. Образования не получите, здоровье будет плохим, зато есть шанс помахать мандатами в Umutwe w'Abadepite, как называется здесь нижняя палата

Помимо Руанды, в первую десятку вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания и Германия.

В аутсайдерах же – сплошь мусульманские страны, в том числе милый нашему сердцу Таджикистан (увидите таджикскую женщину – вспомните о том, как ее притесняли на родине). Мальдивы, Тунис, Египет, Турция – там же.

Странности подсчета

Интересная деталь: даже если по какому-то параметру женщины имеют существенное преимущество над мужчинами (как у нас в образовании), коэффициент в итоговых расчетах все равно не будет выше, чем 1,000. То есть возможность дискриминации мужчин в принципе исключается авторами рейтинга, что по определению делает его недостаточно объективным.

Но сильнее смущает другое. Демократические государства со сменяемостью власти – а Всемирный экономический форум является швейцарской организацией – превыше всего, оказывается, оценивают именно эту самую власть. Своим рейтингом они придают ей сакральность, которая и не снилась большинству авторитарных режимов Азии и бывшего СССР – разве что Туркмении с Таиландом. Если у женщины отличное здоровье, она хорошо образована и является ценным специалистом, она, оказывается, все равно должна быть несчастна, потому что в правительстве слишком мало людей с аналогичным анатомическим механизмом.

Понятно, что в каждой стране свои исторические причины определенного разделения жизненных трудностей и прав между мужчинами и женщинами. Даже, например, в Иране и Ираке совершенно разный анамнез их места в нижней мировой десятке. Но если практически во всех культурах мира политическое руководство осуществляют мужчины, может быть, в этом есть определенный смысл?

Мы разные

Здесь мы сталкиваемся с глобальным заговором лицемерия. Мы легко признаем очевидное: мужчины физически сильнее женщин, кожа негров темнее, чем у европейцев и азиатов, у монголоидов есть эпикантус, а у большинства других он отсутствует. Мы способны признать, что европейские женщины выше азиатских, и даже смириться с тем, что половой орган афроамериканских мужчин в среднем существенно больше, чем у японцев.

Но стоит предположить, что мозг людей различных рас и полов тоже устроен по-разному, и ты сразу становишься сексистом, которому в странах Западной Европы автоматически закрывается дорога во власть. Все люди разные, есть исключения, но есть и усредненные показатели: то, что встречаются метровые лисы, не отменяет факта, что средняя длина их туловища – 75 см

Ряд интеллектуальных задач даются женщинам труднее, чем мужчинам, и с этим фактом ничего поделать нельзя. Вспомним совершенно равную для всех полов игру в шахматы – никаких ограничений, садись и играй, вспомним характерное «женское» вождение автомобиля. Различие принимаемых решений налицо, причем мужские в среднем более эффективны (что не отменяет «тестостероновых» глупостей, которые творят за рулем мужчины). Вероятно, есть и обратные примеры, но они существенно менее известны – будем признательны, если поделитесь ими в комментариях.

Можно ли грубо сказать, что мужчины умнее? К сожалению, нет – вернее сказать, что среди них больше умных и больше глупых. Женщина для природы в принципе ценнее мужчины, у млекопитающих популяция из 100 самцов и 1 самки чаще всего обречена, тогда как при обратном соотношении шансов куда больше. Неудивительно, что объектами генетических мутаций – как удачных, так и не очень – гораздо чаще становятся зародыши с Y-хромосомой. «Удачным» образцам легче выигрывать социальные противостояния, нежели средним индивидуумам обоих или сколько там сейчас полов.

В поисках справедливости

Одна проблема, поднятая экспертами, действительно важна: если люди с одинаковым качеством делают одинаковую работу, они должны получать одинаковые деньги. Если это не так – с подобным положением вещей надо бороться. Правда, автор этих строк за всю свою чрезвычайно бурную трудовую деятельность ни разу не видел подобной дискриминации, но раз эксперты солидной организации говорят, значит она существует в России.

В остальном же так называемая гендерная дискриминация явно не входит в первую тысячу самых насущных проблем современности – в отличие от взаимоотношений притесняющего женщин ислама с остальным миром. Если человеку (опять же, любого пола), имеющему хорошую работу, достойный заработок и крепкое здоровье, хочется еще и политической власти, то корень проблемы надо искать в его воспитании, а не в несправедливости мироздания.

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Если вы счастливы, а кто-то убеждает вас в том, что это не так, не надо сразу верить. Для начала просто набейте советчику морду или попросите об этом своего мужчину. И жизнь снова станет прекрасна.