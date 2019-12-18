Уборка офисных помещений: ежедневная

В работе любой компании, имеющей собственное офисное помещение, чистота и порядок имеют жизненно важное значение. В процессе ожидания клиенту или деловому партнёру будет неудобно находиться в неубранном помещении, что впоследствии может повлиять на общий имидж организации.

Кроме того, ежедневная уборка офиса оказывает непосредственное влияние на работоспособность персонала, потому что пыль и грязь не способствуют увеличению активности мозга и, порой, могут вызвать различные заболевания. Оргтехника быстро выходит из строя, из-за пыли, если чистка производится редко.

Особенности уборки офиса включают следующие:

В отличие от жилья люди носят ту же обувь, что и на улице, в офисе, поэтому вся грязь приносится внутрь. В этом случае ежедневная уборка является значимым компонентом ведения бизнеса.

Оргтехника в процессе функционирования наэлектризована и притягивает пыль. Не все работники поддерживают своё рабочее место в чистоте, особенно в часы аврала.

Мягкая мебель в офисе загрязняется гораздо быстрее, чем дома, особенно в зоне приема посетителей.

Места общего пользования также требуют ежедневной уборке, включая дезинфекцию.

Для уборки вашего офисного помещения вы можете нанять работника в штат на постоянной основе или запросить услуги у специализированной клининговой компании. Кто бы ни убирал комнату, должен придерживаться некоторых правил, в отношении выбора моющих средств и инструментов, а также не мешать персоналу работать.

Уборка личных мест осуществляется либо до приезда (отъезда) работников, либо с их согласия, в процессе работы, чтобы не мешать.

Санузлы также убираются ежедневно, при этом полы и стены моются водой и чистящими средствами. Для выбора подходящей компании в вашем городе - можете почитать отзывы на форумах, например.

Ежедневная уборка офиса непосредственно зависит и от самого персонала. На объекте должно быть определённое место для еды, и достаточное количество ящиков и полок также должно быть обеспечено, чтобы создать возможность поддержки порядка на столах.

Если останетесь довольны работой клининговой компании, то можете заключить с ними долгосрочное сотрудничество.