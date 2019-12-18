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Россиянин разработал систему энергии городов будущего

Россиянин разработал систему энергии городов будущего

С 27 по 30 ноября 2019 года в индийском городе Газиабад состоялись третьи всемирные Инномпийские игры, которые представляют собой интеллектуальную олимпиаду для создателей прорывных наукоёмких стартапов.

Россиянин разработал систему энергии городов будущего

Российскую команду предприимчивых инноваторов возглавил Кирилл Лахминов, студент второго курса института №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» Московского авиационного института. В качестве домашнего задания каждая команда должна была придумать концепцию продукта, который способен принципиально изменить мир и разработать модель его коммерциализации.

Команда Кирилла презентовала жюри стартап под названием «Система управления ресурсными состояниями человека». Основная идея проекта состоит в том, чтобы повысить уровень умственной и физической работоспособности человека с помощью стимуляции мозга электромагнитными волнами. В сочетании с нейротехнологиями подобная стимуляция также может быть использована для мотивации проектной команды, за счёт синхронизации мозговых ритмов всех её членов.

Проект сборной России занял первое место в общекомандном зачёте полуфинала Инномпийских игр

В личном зачёте Кирилл завоевал золотую медаль в номинации «Лучший изобретатель», в рамках которой нужно было озвучить три инновационные идеи. Маёвец предложил концепцию города будущего, функционирующего исключительно на альтернативных источниках питания, где трафиком будет управляет искусственный интеллект, а резервная электроэнергия хранится в транспортной инфраструктуре. Две другие идеи касались создания бизнес-инкубаторов в азиатском регионе и инновационных подходов при создании презентаций для инвесторов.

В финальном зачёте команда Кирилла заняла три первых места в номинациях «Лучшее представление команды», «Лучшие в бизнес-дизайне», «Самая креативная команда», а также третье место в номинации «Лучшая инновационная команда».

По словам Вадима Котельникова, всемирного координатора Инномпийских игр, в соревновании нет проигравших, — «задача участников конкурса предпринимательского творчества заключается не в том, чтобы разбить замыслы противника. Организаторы предоставляют возможность ускоренного обучения. Здесь каждый может овладеть простыми и наиболее эффективными подходами, которые помогут превратить прорывную идею в успешный бизнес».

Кроме того, Инномпийских игры — эффективная платформа, где талантливые инноваторы могут презентовать свои проекты инвесторам и привлечь финансирование. Например, Сатьяджит Миттал — победитель первых соревнованиях — получил грант от правительства Индии на развитие своего стартапа. Через 18 месяцев Сатьяджит вошел в азиатский список Форбс предпринимателей моложе 30 лет

Проект молодого учёного из МАИ, представленный на Инномпийских играх, заинтересовал инвесторов из Сингапура и Индии. Сейчас стороны ведут переговоры о сотрудничестве.

Россиянин разработал систему энергии городов будущего

18 декабрь 2019 /
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