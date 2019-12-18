Последний выдох «Рамблера»

За последнюю неделю Rambler появлялся в новост ях примерно столько же, сколько за пять лет до этого. Дружба со Сбербанком – это диагноз.

Слияние или поглощение

До недавнего времени для обычного пользователя интернета слово «Рамблер» находилось где-то в одном ряду с «аськой», «иркой», «альтавистой» и «винампом» – дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Между тем группа Rambler&Co, сдав поле боя за поисковые запросы «Яндексу» и «Гуглу», постепенно разбухала медиаактивами, став под управлением Александра Мамута, возможно, самым влиятельным игроком в России на этом рынке.

Когда у тебя есть собственно портал «Рамблер», есть «Афиша», есть «Лента», «Газета», «Живой Журнал», «Чемпионат», когда ты ранжируешь сайты через свой «Топ 100» и продаешь им рекламу через «Бегуна», а простые смертные покупают товары на твоем Price.ru, жизнь определенно можно считать удавшейся.

Так, вероятно, считал и Герман Греф, фанат цифрового продвижения и онлайн-сервисов. В апреле 2019 года стало известно о том, что возглавляемый им Сбербанк войдет в капитал «Рамблера» в рамках «построения экосистемы».

«Сбер» получил 46,5% акций Rambler Group (материнская компания Rambler&Co), причем самым главным активом лукавый Греф назвал онлайн-кинотеатр Okko. 46,5% остались структурам Мамута, 7% – компании Era Capital

Но трудно сомневаться, кто играет первую скрипку в этом трио. Думается, в обозримом будущем Сбербанк получит контрольный пакет в холдинге. Характерно, что в итоге сделки Мамут не получил ни копейки: доля фактически отдана за долги (и «инвестиции» ясно в чьих интересах). Хотя ООО «Рамблер интернет холдинг» был прибыльной компанией, но рассчитаться с долгами не мог, а его рейтинг от «Эксперт РА» на момент отзыва в 2017 году был абсолютно мусорным – CCC.

Теперь «клиент Сбербанка сможет, не выходя из банковского приложения, смотреть фильмы, читать новост и, покупать билеты в кино» – поясняли ближайшие перспективы эксперты отрасли. Собственно, тут недалеко и до мобильной операционной системы «Сбербанк» – она вполне может присутствовать в планах амбициозного Грефа. Бренд «Рамблер» при этом, скорее всего, будет постепенно похоронен.

Уже в апреле, за 4 месяца до полного закрытия сделки, люди из экосистемы Сбербанка начали перетекать в Rambler и постепенно учинили там аудит в чисто немецком стиле своего шефа – неторопливо, но уверенно

Проанализировав полученные данные, они увидели определенные тонкие места – те, где «Рамблер» должен был бы получать прибыль, но почему-то этого не делает. И вот в декабре кто-то сказал «Фас!».

Вспомнили про nginx

Веб-мастера всего мира с удивлением смотрели на попытку «Рамблера» получить контроль над веб-сервером nginx – на этой платформе работают практически все крупнейшие сайты мира (Apache немного популярнее, но на серьезные проекты чаще выбирают российское приложение). Дело в том, что создатели nginx Игорь Сысоев и Максим Коновалов в 2002-04 годах работали в «Рамблере». И несмотря на то, что их рабочие задачи не предполагали написания веб-сервера, новые хозяева «Рамблера» сочли, что в 2011 году, когда была создана компания Nginx, им был нанесен существенный материальный ущерб.

Не беремся судить, так ли это: для понимания ситуации надо видеть трудовые договоры обоих сотрудников. Так или иначе, разработчики процветали отдельно от «Рамблера», а в марте 2019 года внезапно объявили о продаже бизнеса американской F5 Networks за две трети миллиарда долларов

Не исключено, что программисты «вышли в кеш» именно потому, что получили определенные инсайдерские сигналы от бывших коллег, которые были в курсе переговоров Грефа и Мамута.

Дальше было неприлично – «маски-шоу» дома у Сысоева и Коновалова, уголовное дело и, главное, лукавство Германа Оскаровича (озвученное его первым замом Львом Хасисом) и представителей «Рамблера», которые открещивались от ситуации, списывая все на кипрский офшор Lynwood Investments. Мало кто поверил, что у нас, где участкового днем с огнем не найдешь, по первому требованию мутного офшора резко начали вертеться шестеренки правосудия. Судя по всему, Греф быстро оценил, какой удар по его международной репутации наносит атака на американскую серверную программу с помощью санкционного российского ОМОНа, и был вынужден взять ход назад. Внезапно выяснилось, что «Рамблер» с легкостью может отозвать у киприотов (главным из которых, вероятно, является сам Мамут) право на требования, попросить закрыть дело и сесть за стол переговоров.

Занятно, что сам сервер – бесплатный, и, кстати, проекты «Рамблера» им пользуются. Прибыль разработчики получают за счет сервисов – установки, поддержки, сопровождения проектов на nginx.

Англия не для всех

Практически одновременно юристы «Рамблера» обрушились на группу телеканалов с весьма сильным лоббистским ресурсом «Матч ТВ». На сайтах «Матч ТВ» и Sportbox «внезапно» обнаружились хайлайты (нарезка самых ярких моментов) матчей Английской премьер-лиги. Мосгорсуд постановил принять обеспечительные меры в виде блокировки этих роликов.

Но куда хуже пришлось сервису онлайн-трансляций Twitch. Трудолюбивые пчелки грефова улья (тут совершенно не стиль Мамута, хотя он тот еще жук) откопали там нарушения на 2,9 млрд долларов – в виде 36 тысяч случаев нарушения прав на трансляции все той же премьер-лиги. Для сравнения, ориентировочная стоимость годового контракта Rambler с АПЛ – менее 7,5 млн долларов

Как можно было за полгода нарушить эти права на сумму в 400 раз большую – вопрос к Сбербанку, но заемщики этой финансовой организации наверняка легко узнают стиль ее работы. Претензия к Twitch Interactive будет рассмотрена 20 декабря.

Другим видеосервисам, включая Youtube, – приготовиться. Там, где идет Греф, пиратам делать нечего.

Важно отметить, что все эти атаки проводятся под конец года, во время традиционной русской расслабленности, когда атакованным труднее собрать силы для поддержки – многие чиновники и депутаты уже в отпусках, так что собрать достаточно увесистое лобби для кулуарных торгов весьма сложно. Rambler торопится получить судебные решения, чтобы с ними в руках продолжить отстаивать свои исключительные права уже с позиции победителя процесса.

Как спел по похожему поводу Михаил Елизаров, «Даже с неба мне сказал Чикатилочка: "Что-то ты разошёлся, сыночка"».

* * *

Законы соблюдать надо. Жаль только, что законы эти соблюдаются у нас почти исключительно в пользу самых крупных, наглых и жадных хищников.

Впрочем, и на них найдутся свои шакалы – пока Сбербанк осваивает активы «Рамблера», наши данные текут из него стремительной Ниагарой: тут 11,5 тысяч записей, тут сразу 60 миллионов, тут аудиозаписи разговоров с колл-центром, тут у клиента похитили 500 тысяч, тут более 20 миллионов – ни о какой внутренней надежности главного розничного банка страны говорить не приходится

Сбербанк завоевывает цифровые рынки, а хакеры в это время спокойно изымают из него наши деньги.

Может быть, не там наши доблестные бойцы устроили «маски-шоу»?