Ядерная дубина не спасёт Россию от деградации

В день Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в отечественных СМИ появилось достаточно много шапкозакидательских материалов, посвящённых излюбленной теме журналиста Дмитрия Киселёва о «радиоактивном пепле», в который может превратиться территория США.

Значение ядерного оружия для России действительно очень велико. Наша страна уступает Соединённым Штатам и коллективному Западу по потенциалу обычных вооружений. Это означает, что в потенциальном крупномасштабном неядерном конфликте у России не будет шансов на победу. По этой причине стратегические силы выполняют роль важнейшего сдерживающего фактора, который охлаждает воинственный пыл отдельных натовских стратегов в отношении нашей страны.

Несопоставима также экономическая мощь США и России: доля заокеанской империи в мировом ВВП составляет почти 25%, РФ (по разным данным) — до 2-3% с тенденцией к сокращению

РВСН и другие компоненты ядерной триады являются, по сути, единственным поводом для диалога с Россией как с великой державой. Атомный арсенал позволяет Москве проводить суверенную внешнюю политику, не ориентируясь на позицию Запада.

Однако СССР и Россия заплатили очень дорогую цену за создание стратегических сил и достижение ядерного паритета с США. Ядерной дубинке на протяжении почти 80 лет уделялось (и уделяется) приоритетное внимание государства. Исключением не стали даже горбачёвский и ельцинский периоды.

Например, при первом президенте СССР завершились испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь», а при первом руководителе РФ была разработана модернизированная версия этой ракеты («Тополь-М»). На развитие стратегических сил направлялись (и продолжают направляться) гигантские человеческие и материальные ресурсы

В связи с этим в вооружённых силах РФ всегда существовал определённый дисбаланс, который выражался в урезании финансирования других видов и родов войск, а также отдельных перспективных программ. Например, в 1960-е годы в разгар ядерной лихорадки Минобороны СССР практически не занималось развитием самоходной артиллерии, рассчитывая, что всю основную огневую работу выполнят ракетчики. В итоге российские ствольные орудия до сих пор отстают по своим боевым характеристикам от западных образцов.

Необычайно откровенно в своих книгах и интервью на тему перекосов, связанных с ядерным оружием, рассуждает Юрий Семёнович Соломонов, генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН. Учёный является одним из создателей подвижных комплексов «Пионер», «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», морской твердотопливной МБР «Булава».

Признавая важнейшее значение ядерной дубинки для национальной безопасности и сохранения баланса сил в мире, Соломонов говорит об определённых перегибах. Как ни странно, но академик сетует на то, что оборонному комплексу любой страны мира свойственно распространять фантомные несуществующие угрозы, на ликвидацию которых власти нередко выделяют бюджетные средства.

Например, Соломонов скептично относится к возможностям разрекламированного президентом РФ и Минобороны оружия — перспективной МБР РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока «Авангард». Он воздерживается от конкретизации претензий, апеллируя к тому, что этот разговор должен быть непубличным. Тем не менее, учёный не видит смысла в пусках МБР через Южный полюс (на это будет способен «Сармат»).

Также Соломонов вполне прозрачно намекает на нехватку в стратегических ядерных силах (СЯС) РФ унифицированных изделий, что постоянно оттягивает деньги налогоплательщиков. Такая ситуация стала следствием неправильно организованного порядка модернизации, который со времён холодной войны зачастую исключал преемственность между новыми и старыми образцами.

В итоге нынешние РВСН эксплуатируют две тяжёлые жидкостные ракеты «Стилет» и «Воевода» и три твердотопливных изделия — «Тополь», «Тополь-М», «Ярс».

Известно, что они выполняют несколько разные задачи (в частности, «Стилет» и «Воевода» предназначены для уничтожения особо крупных целей). Однако с экономической точки зрения было бы рациональнее прийти к единообразию, оставив на вооружении один-два типа твердотопливных МБР с универсальными пусковыми установками. Это позволило бы сэкономить деньги на производстве, эксплуатации и обслуживании ракет, а также на подготовке военнослужащих.

В морской компоненте СЯС России тоже царит «непорядок». На вооружении ВМФ находятся унифицированные между собой жидкостные ракеты Р-29РМУ2 «Синева» и 29РМУ2.1 «Лайнер», и новая твердотопливная «Булава», которая полностью от них отличается. Правда, здесь ситуация будет меняться в лучшую сторону по мере вывода из строя советских подводных крейсеров, которые в перспективе заменят атомоходы проекта 955А «Борей», оснащённые как раз «Булавой»

Горько осознавать, но СЯС нашего вероятного противника — Соединённых Штатов — является наиболее удачным примером системной и хорошо продуманной унификации ядерной инфраструктуры. Несмотря на гигантский военный бюджет, которым постоянно пугают российского обывателя, американцы доказали, что умеют считать деньги налогоплательщиков.

С 1960-х годов основу арсенала заокеанских наземных ракетных частей (находятся в составе ВВС) составляют твердотопливные МБР Minuteman, которые планомерно обновляет компания Boeing. На американском флоте правит бал семейство баллистических твердотопливных ракет Trident разработки Lockheed Martin.

Конечно, позицию Юрия Соломонова можно объяснить конфликтом интересов с разработчиками и производителями жидкостных МБР (МИТ специализируется на твердотопливных ракетах. — РП), получающих заказы от Минобороны. Однако здравый смысл и сухой рациональный расчёт в заявлениях учёного о необходимости унификации носителей ядерного оружия явно присутствуют.

Не обходит стороной генконструктор МИТ вопрос политизации темы ядерной дубинки. Разговоры о возможностях стратегических сил давно превратились в нашей стране в повод для политического пиара и инструмент давления на Запад. На пропаганде мощи ядерного оружия госдеятели зарабатывают популярность, как бы приписывая мнимые и реальные заслуги себе. Эта необычайно смелая для нашего времени мысль постоянно проскальзывает в устах Соломонова

К тому же постоянные шапкозакидательские речи, которые наше общество слышит от руководителей страны, могут иметь слабое отношение к реальности. В пример, учёный часто приводит знаменитую фразу Никиты Хрущёва про ракеты и сосиски, напоминая, что по состоянию на 1960-й год США обладали абсолютными качественным и количественным превосходством по носителям и боезарядам перед советскими СЯС. Безусловно, СССР вёл интенсивные работы по достижению ядерного паритета (и к середине 1970-х годов добился огромных успехов), но на тот момент лидер государства блефовал (если мягко выражаться).

В целом для России обсуждение темы ядерного оружия на фоне неясного социально-экономического будущего и противостояния Западу превратилась в своеобразный «опиум для народа». Руководство страны навязывает гражданам гордость за ракеты, способные уничтожить США, отвлекая внимание от насущных ежедневных проблем: низкие доходы, бедность, плохое качество инфраструктуры, деградация высокотехнологичного гражданского сектора экономики.

Последние годы власти и федеральные СМИ приучают российское общество жить в атмосфере самолюбования и гордости за потенциальную способность нанести ядерный удар по благополучным странам. Текущая ситуация в РФ всё больше напоминает период брежневского застоя («никогда так хорошо не жили»), за которым, как известно, не было будущего

Кроме того, российскому народу активно прививается надменное отношение к западным государствам вопреки тому, что они объективно добились куда больших успехов, чем РФ, особенно в сфере экономики. Наша страна постепенно замыкается на гордости за победу в ВОВ, неуязвимости атомного оружия и воспевании «самобытного духовного пути», который, правда, не мешает гражданам массово убивать друг друга в бытовых ссорах и выкидывать младенцев на помойки.

Нужно иметь определённое мужество, чтобы признать собственные недостатки и превосходство потенциального противника. Ядерный арсенал не может быть панацеей от внешних и внутренних проблем. Нельзя забывать, что сокрушительная мощь атомного оружия не спасла (и не могла спасти) СССР от деградации (в том числе духовной) и стремительного разрушения.

Могучее государство погибло потому, что не хотело обращать внимание на критически важные вопросы, находившиеся в идеологической и социально-экономической плоскости. Последствия такой политики не преодолены до сих пор. Вот и сейчас ядерная дубинка необходима лишь для того, чтобы обеспечивать России фундамент свободного развития во всех сферах общественной жизни. Но, к сожалению, наше государство не торопиться использовать эту возможность.