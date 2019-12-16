В Англии на побережье после шторма нашли окаменевший скелет ихтиозавра

На побережье Столфорда, местный житель гуляя по берегу со своими собаками случайно нашел потрясающий скелет древнего ихтиозавра.

Мистер Гопсилл, археолог-любитель, считает, что окаменелость относится к доисторическому периоду - морскому существу, похожему на дельфина, известному как ихтиозавр, которые жили в юрский период.

Доктор Майк Дэй, куратор отдела наук о Земле в Музее Естественной истории, подтвердил, что скелет, скорее всего, принадлежал ихтиозавру.

- Я часто хожу на пляж гулять со своими собаками, а когда отлив кончается, мы идем на скалы, потому что им там нравится играть, - сказал мистер Гопсилл.

- Мы были на пляже, когда я увидел эту штуку и подумал: "что это?" Поэтому я подошел немного ближе и подумал: "Вау".

- Я понял, что это была удивительная, музейная вещь, как только я увидел ее, я знал, что нашел что-то особенное.

- Я подумал, что это, очевидно, окаменелое морское существо, возможно, ихтиозавр.