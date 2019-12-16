Почему наша галактика имеет спиральную форму?

Галактика Млечный Путь имеет правильную спиральную форму

Как известно, видимая Вселенная насчитывает порядка 100 миллиардов галактик. Пытаясь хоть как-то классифицировать столь огромное количество объектов, знаменитый Эдвин Хаббл, в честь которого впоследствии был назван космический телескоп, разработал особую классификацию, в которой ученый выделил несколько разновидностей галактик. Так во Вселенной “появились” эллиптические, линзовидные, неправильные и спиральные структуры, причем одна из последних стала тем самым местом, которое позволило живым существам нашей планеты появиться и начать долгий процесс эволюции. Так почему же наша галактика имеет именно спиральную форму и мог ли этот факт каким-то образом сказаться на появлении во Вселенной разумного существа — человека?

Как появилась наша галактика?

Млечный Путь — изящная спиральная галактика с длинными рукавами. Вопрос происхождения именно спиралевидной формы нашего космического дома долгое время озадачивал ученых, которые решили однажды провести масштабное наблюдение за аналогичными галактиками и происходящими в них процессами. Согласно исследованиям, проведенных при помощи стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии в Болгарии, основной причиной появления у галактики спиральной формы являются ее магнитные поля. По словам доктора Энрике Лопес-Родригеса, даже несмотря на то, что эти силы абсолютно невидимы, они могут оказывать сильное влияние на эволюцию новообразованной галактической структуры. Так, согласно материалам, опубликованным на портале phys.org, магнитные поля в спиральной галактике выравниваются спиральными рукавами по всей площади нашего Млечного Пути, который насчитывает приблизительно 24 000 световых лет в поперечнике. Гравитационные силы, создающие спиралевидную форму галактики, сильно сжимают магнитное поле структуры, таким образом запуская процесс образования рукавов гигантского космического образования.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть вышеупомянутую теорию образования рукавов спиральных галактик, ученые измерили магнитные поля вдоль аналогичных спиральных ответвлений галактики M77 или NGC 1068, которая расположена в созвездии Кита на расстоянии около 47 миллионов световых лет. В центре галактики находится сверхмассивная активная черная дыра, которая является почти в два раза массивнее Стрельца А* — главной черной дыры Млечного Пути. Вихревые рукава M77 заполнены пылью, газом и и областями интенсивного звездообразования, в которых непрерывно происходит процесс появления новых звездных объектов и структур.

Инфракрасные наблюдения за галактикой показывают то, чего не могут увидеть человеческие глаза: магнитные поля, которые окружают спиральные рукава с новорожденными звездами. Обнаружение полей поддерживает основную теорию о том, как именно эти рукава принимают всем известную форму: считается, что наиболее полно описывающей теорией их образования может стать так называемая «теория волн плотности». Согласно данной гипотезе, газ, пыль и звезды в рукавах не закреплены на месте, подобно лопастям на вентиляторе. Вместо этого материал движется вдоль своеобразных рычагов, при этом постоянно подвергаясь воздействию гравитации, сжимающей материю словно предметы на конвейерной ленте. Гравитационные силы, создавшие спиральную форму галактики, сильно сжимают и ее магнитное поле, тем самым поддерживая теорию волн плотности. Могли ли данные гравитационные силы каким-либо образом повлиять на возникновение Земли и ее разнообразную флору и фауну? Возможно. Однако, несмотря на то, что именно спиральная галактика однажды дала шанс появиться современному человеку, некоторые ученые считают, что Млечный Путь не является самым дружелюбным местом для жизни. Кстати говоря, об этом вы можете прочитать в данной статье.