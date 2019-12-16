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Созданы контактные линзы с функцией зума. Как они работают?

Созданы контактные линзы с функцией зума. Как они работают?

Роботизированные контактные линзы в будущем будут доступны для ежедневного использования

Вероятно, эта новость обрадует всех, кто носит контактные линзы — команда исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создала пару мягких контактных линз, которые могут приближать и отдалять изображение, отслеживая движения глаз. Для того, чтобы разглядеть какой-либо объект поближе, достаточно моргнуть два раза за короткий период времени. Однако не все так просто: данная технология требует доработок, так как сегодня функцией зума можно воспользоваться лишь с помощью специального оборудования, которое надевают на голову. Работа опубликована в журнале Advanced Functional Materials.

Роботизированные линзы, которые могут приближать и отдалять изображение, пожалуй, мечта каждого человека с близорукостью или дальнозоркостью. С одной стороны, такие линзы — настоящая находка, если вам нужно распознать номер подъезжающего автобуса или разглядеть уличный знак. Но если вы находитесь за рулем транспортного средства и случайно моргнете два раза, это может создать опасную ситуацию на дороге.


В мгновение ока

Чтобы создать “умные” мягкие контактные линзы, исследователи измерили сигналы, которые генерируются при определенных движениях глаз, например при взгляде влево или вправо. Мягкая контактная линза реагирует на электрические импульсы во время движения глаз. Это означает, что контактная линза “знает”, что вы смотрите влево или вправо и может выполнять функцию, основанную на этом конкретном движении. Тем не менее, несмотря на то, что линзы вряд ли будут доработаны в самое ближайшее время, эта разработка ученых открывает двери для новых возможностей и развития передовых технологий. Исследователи полагают, что в будущем разработанная система может быть использована для регулируемых очков, робототехники, которой можно управлять дистанционно, а также в медицинских целях.

Как пишут в своей работе исследователи, объектив мягких контактных линз использует абсолютно новый интерфейс, управляемый движениями глаз и возникающими в результате электроокулографического сигнала. Даже когда глаза находятся в состоянии покоя, между роговицей и мембраной Бруха — самым внутренним слоем сосудистой оболочки глаза — существует постоянный электрический импульс. Этот импульс может быть измерен при каждом движении глаз. Именно эти измерения воздействуют на умные линзы.


Из чего сделан зум-объектив?

Сама линза сделана из солевого раствора, который заключен в две электроактивные полимерные пленки и управляется пятью электродами, расположенными вокруг глаз. Под воздействием электрического тока линзы свою структуру, что позволяет пользователю увеличивать и уменьшать изображение, просто моргая. А поскольку линзы сделаны из полимерных пленок, состоящих из нескольких слоев, относительное изменение фокусного расстояния может достигать 32%, что делает функцию масштабирования довольно впечатляющей.

Созданы контактные линзы с функцией зума. Как они работают?

Разработкой умных линз занимаются ученые по всему миру

Сегодня прототип умных контактных линз требует дополнительного оборудования, а к голове пользователя должны быть прикреплены электроды. Однако никаких кнопок для управления разработкой не предусмотрено. Более того, сегодня линзы могут быть уязвимы к ошибкам в распознавании движений глаз. Тем не менее, “умные” линзы были сделаны не как коммерческий продукт, и предназначены для того, чтобы показать, что существование подобных технологий в будущем возможно и будет доступно для использования в реальной жизни.

16 декабрь 2019 /
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