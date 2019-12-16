Почему раскопанный кельтский щит считается археологическим открытием тысячелетия?

Археологи на месте раскопок недалеко от города Поклингтон

Археологи практически каждый месяц находят древние артефакты и часто называют свои открытия сенсационными. Например, совсем недавно в Египте были обнаружены 30 хорошо сохранившихся и нетронутых грабителями мумий, поэтому свою находку исследователи назвали «самым крупным открытием последнего столетия». Не отличились и британские археологи, которые в 2017 году раскопали останки кельтского щита, положенного в могилу погибшего воина. В захоронении также были найдены следы колесницы, двух пони и принесенных в жертву свиней, поэтому ученые предполагают, что воин был очень известным и уважаемым человеком. Казалось бы, о таких находках историки сообщают чуть ли не каждый месяц, но что такого особенного в вышеупомянутом кельтском щите?

Подробностями об археологическом открытии сообщило издание Daily Mail. Захоронение было найдено неподалеку от английского города Поклингтон в 2017 году, однако о нем заговорили только спустя два года. Дело в том, что найденный кельтский щит требовал бережного обращения и для его очистки от грязи потребовалось довольно много времени. Металлическая часть защитного приспособления сохранилась хорошо, но древесина и кожа, которые вполне могли быть его составными частями, со временем полностью разложились.

Тот самый сенсационный щит

В Англии найден щит древнего воина

Щит с диаметром 75 сантиметров был положен в колесницу, которая тоже лежала в могиле воина. У щита можно заметить зазубренные края, а на его поверхности видны выпуклые узоры. Ранее историки считали, что настолько сложные и красивые элементы военного обмундирования использовались только в погребальных церемониях, однако щит явно использовался в боях. На его поверхности археологи нашли отверстие от меча, а также следы ремонта. До сих пор исследователям не удавалось найти побывавшие в битвах узорчатые щиты и именно поэтому они считают это большим открытием.

Останки воина

Помимо щита, колесницы и свиней, в могиле также была найдена одежда. Вероятно, похоронившие воина люди очень хотели, чтобы «на том свете» у него было все необходимое. Примечательно, что ноги маленьких лошадок были поставлены в такое положение, как-будто они готовы выпрыгнуть из могилы. Были ли они убиты в бою или их погубили специально для похорон, ученым неизвестно.

Что касается самого воина, им был мужчина около 46 лет. На его скелете исследователи нашли несколько следов от травм, нанесенных тупым оружием. Однако, эти ранения вряд ли были смертельными и мужчина скорее погиб из-за болезни или же вообще от старости. Примерно в 60 метрах от него также был похоронен молодой человек 17-25 лет. А вот он явно был убит, потому что на его останках были обнаружены следы как минимум десяти железных и костяных копий. Кем эти люди приходились друг другу, ученым вряд ли когда-нибудь удастся выяснить.

Примечательно, что это далеко не первая находка древнего щита за последнее время. В мае 2019 года мы рассказывали про обнаружение 2300-летнего щита из дерева, который тоже мог участвовать в боях. Подробнее о нем можно почитать в нашем специальном материале, хотя сейчас мы уже сомневаемся, что это было действительно эффективным средством защиты от холодного оружия.