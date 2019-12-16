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Из-за чего в лесах образуются «ледяные волосы»?

Из-за чего в лесах образуются «ледяные волосы»?

«Ледяные волосы» можно найти в лесах после холодной ночи

Прогуливаясь по утреннему широколиственному лесу после холодной ночи у каждого из нас есть небольшой шанс увидеть одно из самых удивительных явлений. На упавших на землю гнилых ветвях дуба, клена и некоторых других деревьев можно заметить ледяные образования, которые похожи на белый парик или сладкую вату. Причину их появления ученые не могли объяснить на протяжении долгих столетий и загадочные пушинки изо льда в разных частях мира были известны под разными названиями, среди которых были «ледяные волосы» и «ледяные ленты». Однако, в 2015 году немецкие ученые наконец-то смогли найти ответ на интересующих многих вопрос. Оказалось, что лед складывается в такую необычную форму из-за наличия в древесине влаги и невидимых невооруженным глазом грибов.


Как и где можно найти «ледяные волосы»?

О результатах исследования рассказало издание ScienceAlert. Необычные ледяные образования на поверхности гнилой древесины можно обнаружить практически в любом широколиственном лесу нашей планеты, даже в России. Как правило, в таких лесах растут дубы, липы, клены и ясени, но в них практически невозможно увидеть ели, сосны и другие хвойные деревья. Обычно «ледяные волосы» в России можно встретить в ноябре, когда почва еще не замерзла, но температура воздуха держится на уровне нуля градусов.


Одной из самых удивительных явлений природы

В 2015 году немецкие ученые изучили структуру ледяных образований и нашли в них следы как минимум 10 грибов. Однако, практически на всех образцах присутствовал грибок под названием Exidiopsis effusa. В процессе изучения взаимодействия гнилой древесины, воды и небольших частиц образовавшегося ранее льда, ученые заметили, что ледяные нити возникают только в том случае, если жидкая вода находится внутри гниющей древесины. Она буквально высасывается лежащей на поверхности льдины и остывает на ее кончике. Этот процесс продолжается до тех пор, пока внутри мертвой части дерева не закончится влага.

Из-за чего в лесах образуются «ледяные волосы»?

Необычная формал льда на деревьях, это результат работы грибка Exidiopsis effusa

А в том, что замерзшая вода не образует крупных кристаллов и принимают форму тонких волосков, главную роль играют грибы Exidiopsis effusa. Ученые пока не знают каким образом, но они не дают кристаллам слипнуться, из-за чего длина волосков порой достигает 20 сантиметров, а их толщина оказывается практически такой же, как и у человеческих волос. На данный момент считается, что слипание предотвращается из-за воздействия вырабатываемых грибами веществ под названиями лигнин и танин. Об этом, по крайней мере, сообщила химик Диана Хофманн.

Чтобы подтвердить эту догадку, ученым еще предстоит провести множество исследований. Им предстоит выяснить, почему ледяные пушинки образуются только на древесине широколиственных деревьев и существуют ли другие формы льда, пока неизвестные человечеству. Сложность изучения ледяных образований необычной формы состоит в том, что они довольно быстро тают под воздействием солнца. Впрочем, исследователям вряд ли что-то мешает запустить процессы в лабораторных условиях, тем более на данный момент они знают о принципах взаимодействия древесины, воды и грибков гораздо больше, чем раньше.

16 декабрь 2019 /
Хочу все знать
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