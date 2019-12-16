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Металлические стеллажи для склада

Правильная планировка склада является важной задачей, поскольку скорость загрузки и выгрузки товаров, удобство поиска нужных предметов, общий вид помещения и прочие - зависят от этого решения. Системы хранения должны иметь максимальную вместимость, а также быть прочными, надёжными и долговечными. О том, как выбрать складские стеллажи металлические сборные, и на что нужно обратить внимание, при покупке, читайте далее.

Из всего разнообразия стеллажных конструкций именно металлические модели являются самыми долговечными, надёжными. Простота и удобство конструкции обеспечивает лёгкий доступ к предметам на полках, поэтому использование этих атрибутов является лучшим вариантом для организации складских помещений.

Основным преимуществом стеллажных систем является способность выдерживать любой вес.

Сборная металлическая складская стеллажная конструкция представляет собой универсальную структуру, элементы которой могут быть взаимосвязаны в различных исполнениях, с учётом потребностей конкретного пользователя. Кроме того, металлические полки можно легко разобрать на мелкие детали, что значительно облегчает их транспортировку. Монтаж стоек, как правило, прост, а длину и ширину полок можно варьировать, по желанию.

Важным фактором, при выборе, является стоимость металлической полки. Но напомним, что покупка этой мебели для склада не требует больших финансовых вложений.

Что касается прочности и долговечности рассматриваемых конструкций, то в отличие от пластиковых и деревянных аналогов, они не подвержены ни образованию сколов и трещин, ни деформациям, вызванным изменениями температуры в помещениях. Срок годности металлических стеллажей примерно в 2-3 раза больше, чем возможная продолжительность использования пластиковых и деревянных конструкций.

К числу преимуществ данных конструкций можно также отнести то, что микроорганизмы на металлических поверхностях накапливаются в небольшом количестве и практически не размножаются. Уход за этими стойками достаточно прост, поскольку окрашенный металл не портится от чистящих средств.

В условиях интенсивного использования данных атрибутов покрытие может потерять свою целостность и красоту. Для защиты изделий от внешних воздействий все детали обрабатываются специальным антикоррозийным или оцинкованным порошковым покрытием. Это увеличивает срок службы конструкции и сохраняет её презентабельный вид.

16 декабрь 2019 /
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