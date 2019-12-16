Способы оформления полиса автострахования ОСАГО

Страхование автомобиля дает гарантию полностью или частично покрыть расходы в случае аварии. Полис ОСАГО был введен субинститутом обязательного автострахования, поэтому его отсутствие препятствует выполнению элементарных действий, связанных с регистрацией транспортных средств и прочим. Поэтому отсутствие полиса ОСАГО является основанием для отказа в регистрации автомобиля в ГИБДД.

По условиям страхового полиса - ответственность владельца автомобиля подлежит страхованию, поэтому в случае аварии стоимость восстановления несет страховщик-виновник.

Существуют достоинства и недостатки ОСАГО, порядок выдачи полиса, как в ходе личного обращения, так и онлайн, его условия. Всё это автомобилисты должны изучить.

Несмотря на обязательный характер данного, помимо его преимуществ, существует и ряд недостатков. Из-за них многие автовладельцы предпочитают получать дополнительную страховку,как например, Casco, чтобы гарантировать, что потери от аварий будут полностью компенсированы.

Таким образом, получение полиса ОСАГО предоставляет пользователю следующие очевидные преимущества:

В договоре чётко указана сумма платежа в ОСАГО. Если сумма причиненного ущерба превышает сумму страховки, обязательство покрыть разницу лежит на виновнике несчастного случая.

Тарифы являются фиксированными и обязательными для всех компаний, которые предоставляют страховые услуги.

Стоимость полиса доступна практически всем автовладельцам.

Наличие гарантии на покрытие ущерба, причинённого виновником аварии.

Вы можете сделать полис ОСАГО в любом регионе страны.

Вы можете рассчитать сумму платежа с помощью специального онлайн-калькулятора на сайте компании. Здесь вы можете найти статистику платежей и отзывы клиентов. Эта информация будет вам полезной, при выборе страховщика.

Однако, стоит отметить и недостатки: