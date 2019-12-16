» » Способы оформления полиса автострахования ОСАГО

Способы оформления полиса автострахования ОСАГО

Страхование автомобиля дает гарантию полностью или частично покрыть расходы в случае аварии. Полис ОСАГО был введен субинститутом обязательного автострахования, поэтому его отсутствие препятствует выполнению элементарных действий, связанных с регистрацией транспортных средств и прочим. Поэтому отсутствие полиса ОСАГО является основанием для отказа в регистрации автомобиля в ГИБДД.

По условиям страхового полиса - ответственность владельца автомобиля подлежит страхованию, поэтому в случае аварии стоимость восстановления несет страховщик-виновник.

Существуют достоинства и недостатки ОСАГО, порядок выдачи полиса, как в ходе личного обращения, так и онлайн, его условия. Всё это автомобилисты должны изучить.

Несмотря на обязательный характер данного, помимо его преимуществ, существует и ряд недостатков. Из-за них многие автовладельцы предпочитают получать дополнительную страховку,как например, Casco, чтобы гарантировать, что потери от аварий будут полностью компенсированы.

Таким образом, получение полиса ОСАГО предоставляет пользователю следующие очевидные преимущества:

  • В договоре чётко указана сумма платежа в ОСАГО. Если сумма причиненного ущерба превышает сумму страховки, обязательство покрыть разницу лежит на виновнике несчастного случая.
  • Тарифы являются фиксированными и обязательными для всех компаний, которые предоставляют страховые услуги.
  • Стоимость полиса доступна практически всем автовладельцам.
  • Наличие гарантии на покрытие ущерба, причинённого виновником аварии.
  • Вы можете сделать полис ОСАГО в любом регионе страны.
  • Вы можете рассчитать сумму платежа с помощью специального онлайн-калькулятора на сайте компании. Здесь вы можете найти статистику платежей и отзывы клиентов. Эта информация будет вам полезной, при выборе страховщика.

Однако, стоит отметить и недостатки:

  • Достаточно малый круг страховых случаев. Следовательно, ущерб владельцу транспортного средства из-за его угона, возгорания и случайного повреждения - не может быть компенсирован. Возмещается только ущерб, причиненный в ДТП.
  • Покрываются лишь убытки, причиненные пострадавшим лицом.
  • Страховая сумма ограничена, что является недостатком для владельцев дорогих моделей авто.
16 декабрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Автомобиль из США
Хочу все знать

Автомобиль из США

В последние годы многие наши соотечественники предпочитают покупать автомобили из США. И в этом нет ничего удивительного, учитывая немалый перечень неоспоримых преимуществ, к которым относятся
Оформление ОСАГО
Хочу все знать

Оформление ОСАГО

За последние годы нередко бывает, что автомобиль покупает один человек, а другой им пользуется. Чтобы не терять много времени на перерегистрацию прав собственности, законодательство РФ дает
Купить ОСАГО стало проще
Хочу все знать

Купить ОСАГО стало проще

Страхование автомобилей предоставляет полную гарантию покрытия расходов - целиком или частично, в случае аварии. Полис Осаго внедрен субститутом обязательного автострахования, и в связи с этим,
Расчет страховки осаго онлайн в Украине
Хочу все знать

Расчет страховки осаго онлайн в Украине

Богатство современного человека заключается в наличии у него, как можно большего количества свободного времени.
Зеленая карта в Украине
Хочу все знать

Зеленая карта в Украине

В настоящее время многие граждане Украины выбирают свой автомобиль в качестве транспортного средства для выезда за границу.
Зачем нужна страховка ОСАГО?
Хочу все знать

Зачем нужна страховка ОСАГО?

К сожалению даже самый опытный водитель не может гарантировать безаварийного вождения.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Калькулятор тарифов Яндекс на таксиОсновные преимущества керамической плиткиЭкстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийАвтосвет, нюансы ремонта и обслуживанияСтруктура РишатКомета Лавджоя и свечение атмосферыСильный ветер привел к обмелению ДонаЧеловек не сможет выжить вне магнитосферы Земли


Свежие Статьи
Последнее наступление Адольфа Гитлера

Последнее наступление Адольфа Гитлера

Почему некоторые животные едят своих детенышей?

Почему некоторые животные едят своих детенышей?

Группу НЛО наблюдали в небе над Нью-Мексико

Группу НЛО наблюдали в небе над Нью-Мексико

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+