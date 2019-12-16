Способы оформления полиса автострахования ОСАГО

Страхование автомобиля дает гарантию полностью или частично
покрыть расходы в случае аварии. Полис ОСАГО был введен субинститутом
обязательного автострахования, поэтому его отсутствие препятствует выполнению
элементарных действий, связанных с регистрацией транспортных средств и прочим.
Поэтому отсутствие полиса ОСАГО является основанием для отказа в регистрации
автомобиля в ГИБДД.
По условиям страхового полиса - ответственность владельца
автомобиля подлежит страхованию, поэтому в случае аварии стоимость
восстановления несет страховщик-виновник.
Существуют достоинства и недостатки ОСАГО, порядок выдачи
полиса, как в ходе личного обращения, так и онлайн, его условия. Всё это
автомобилисты должны изучить.
Несмотря на обязательный характер данного, помимо его
преимуществ, существует и ряд недостатков. Из-за них многие автовладельцы
предпочитают получать дополнительную страховку,как например, Casco, чтобы
гарантировать, что потери от аварий будут полностью компенсированы.
Таким образом, получение полиса ОСАГО предоставляет пользователю следующие очевидные
преимущества:
В договоре чётко указана сумма платежа в ОСАГО. Если сумма
причиненного ущерба превышает сумму страховки, обязательство покрыть разницу
лежит на виновнике несчастного случая.
Тарифы являются фиксированными и обязательными для всех
компаний, которые предоставляют страховые услуги.
Стоимость полиса доступна практически всем автовладельцам.
Наличие гарантии на покрытие ущерба, причинённого
виновником аварии.
Вы можете рассчитать сумму платежа с помощью специального
онлайн-калькулятора на сайте компании. Здесь вы можете найти статистику
платежей и отзывы клиентов. Эта информация будет вам полезной, при выборе
страховщика.
Однако, стоит отметить и недостатки:
Достаточно малый круг страховых случаев. Следовательно,
ущерб владельцу транспортного средства из-за его угона, возгорания и случайного
повреждения - не может быть компенсирован. Возмещается только ущерб,
причиненный в ДТП.
Покрываются лишь убытки, причиненные пострадавшим лицом.
Страховая сумма ограничена, что является недостатком для
владельцев дорогих моделей авто.
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