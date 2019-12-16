Rambler против Nginx. Чем это грозит рунету

Вечером 16 декабря представители Сбербанка и Rambler будут решать, что делать с nginx. Скандал, потрясший российскую IT-отрасль, может стать крайне опасным прецедентом и поставить крест на всём отечественном рынке высоких технологий. Разбираемся, чем это грозит рунету.

12 декабря как гром среди ясного неба прозвучала новост ь об обысках в московском офисе компании nginx. Как выяснилось, уголовное дело было возбуждено по инициативе Rambler Group. Кроме того, представители следственного комитета нагрянули домой к создателям компании nginx, Игорю Сысоеву и Максиму Коновалову.

Компании Rambler не понравилось, что в марте этого года nginx купила американская компания F5 за 670 млн долларов. В холдинге уверены, что nginx – не что иное, как подразделение Rambler, а значит, использование этой программы без одобрения со стороны Rambler нарушает исключительные права.

Что такое nginx и при чём тут Rambler

Игоря Сысоева по праву можно назвать одним из столпов рунета. Шутка ли, созданный им nginx в настоящий момент обслуживает треть всех сайтов глобальной сети интернет. Его используют на Airbnb, Mamba, Pinterest, Facebook, Vkontakte и много где ещё.

В далёком 2000 году Сысоев устроился работать системным администратором в компанию Rabmler. А в 2004 свет увидела первая версия веб-сервера Nginx, полностью написанного Игорем. Пригодился nginx и в Rambler: для сервиса Rambler-фото .

Принципиальное решение Сысоева – программа была полностью бесплатная, с открытым исходным кодом. Писал её Игорь в свободное от работы время - на тот момент в Rambler хорошо понимали, что программист – человек творческий. Сделал дело – свободен и твори что хочешь: по-своему, по-программистски. Чем Игорь и занялся.

В 2011 году Игорь Сысоев уволился из Rambler. Вместе со своим бывшим коллегой Максимом Коноваловым, который тоже покинул Rambler, а также Андреем Алексеевым, уволившимся из «Комстар-ОТС», основал компанию Nginx. В первый год компания привлекла 3 млн долларов инвестиций от Runa Capital, BV Capital и средств Майкла Делла, основателя и руководителя компании Dell.

Поскольку nginx изначально был бесплатным продуктом, нужно было придумать модель, как сохранить этот принцип, но при этом иметь возможность заработать. Похоже, что американцы из F5 смогли предложить Игорю лучший вариант. В мае 2019 года сделка о покупке nginx была закрыта. Сысоев и Коновалов возглавили российское подразделение компании.

Рунет против

Сам Максим Коновалов заявил «Ведомостям», что претензии Rambler Group к компании он считает «тупым, прямолинейным рэкетом».

«Мне не нравится, что это уголовное разбирательство. Такие споры, на мой взгляд, должны рассматриваться в арбитражном суде», — а это мнение главы Сбербанка Германа Грефа, которому принадлежит доля в Rambler Group, высказанное в интервью Forbes.

Против высказался и бывший исполнительный директор Rambler Игорь Ашманов, который, по его словам, лично принимал Сысоева в штат Rambler.

Он работал в Рамблере сисадмином. Разработка ПО вообще не входила в его должностные обязанности. Думаю, Рамблер не сможет показать ни единой бумаги, не говоря у про несуществовавшее служебное задание на разработку веб-сервера.

Как указывает Ашманов, было специально оговорено, что у Сысоева есть свой проект, и он имеет право им заниматься. «Я могу дать об этом показания в суде, если будет нужно».

Осудили Rambler не только бывшие сотрудники холдинга, но и действующие – например, коллектив онлайн-кинотеатра OKKO, входящего в Rambler&Co.

Алчный холдинг

«Наезд» Rambler на nginx свидетельствует о проблемах у генерального директора Rambler&Co, миллиардера Александра Мамута, отмечают авторы telegram-канала Незыгарь: якобы он хотел продать компанию, которая изначально создавалась по госзаказу, но в Кремле были против этого.

В результате Мамут вынужден был пойти под Грефа на условиях явно далеких от ожидаемых. Союз Мамута и Грефа вынужденный, и финансово не устраивает главу Рамблера.

История с nginx, пишут авторы канала - личная история Мамута, который захотел вытащить деньги, «снова прикрываясь своими связями с силовиками и легендой о наказании продавших актив американцам». В конечном итоге, «история серьезно бьет по партнерству со Сбербанком, уличая последнего в связке с использованием силового актива в решении бизнес-споров».

Теория заговора

Любопытный факт: сайт президента России kremlin.ru, как и многие другие правительственные сайты, тоже использует nginx. Вероятно, в попытке установления контроля за рунетом власти испугались «ухода» компании в лоно американцев и решили воспользоваться самым эффективным, по их мнению, способом задержать компанию в России: силовым, уверены обитатели Habr. «Пакет Яровой», суверенный интернет, контроль над Яндексом, а теперь и «наезд» на nginx – всё это звенья одной цепи.

Справедливости ради, отметим, что подобные версии вряд ли имеют что-то общее с реальностью хотя бы по той простой причине, что nginx – полностью открытый проект, и был таковым всегда. «Оставить контроль в России» - ещё смешнее, так как у нас почти все так называемые «отечественные ОС» (используемые в том числе Минобороны) сделаны на ядре Linux, который придуман в начале 90-х в Хельсинки.

Цена глупости

Похоже, nginx – единственное по-настоящему русское программное решение, которое используется на государственных сайтах в России. Теперь же холдинг Rambler рассорился в пух и прах практически со всем IT-сообществом России. А если говорить о долгосрочной перспективе, то талантливые программисты и разработчики сто раз подумают, прежде чем переступят порог российских компаний. И об импортозамещении в сфере высоких технологий можно будет забыть на добрый десяток лет, если не больше.

Вся эта история – даже не сколько про государство, сколько про бизнес, живущий понятиями далёких 90-х годов. А ещё – наглядное подтверждение философского принципа, известного как Бритва Хэнлона. «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно объяснить глупостью».