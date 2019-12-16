Воровская артель Министерства культуры РФ

Приговорённый немногим более года назад к «символическому» условному сроку за хищение в особо крупных размерах заместитель директора Эрмитажа Михаил Новиков «порадовал» общественность новым витком головокружительной карьеры.

«Великий махинатор» из Санкт-Петербурга, проходивший по нашумевшему «делу реставраторов», оказался в кресле директора Северо-Западной дирекции по строительству. Как такое может быть?

Имя Михаила Новикова достойно упоминания вместе с именем его героического сына и других высокопоставленных персон, занимавшихся в Министерстве культуры распределением финансовых («реставрационных») потоков. Артём Новиков возглавлял департамент инвестиций, реставрации и строительства.

Сотрудники ФСБ взяли его «под белы руки» 28 марта 2017 года, прямо на совещании с участием министра культуры Владимира Мединского. Гэбисты оборвали Артёма Михайловича на полуслове. Всё произошло в тот момент, когда он рассказывал, об успешных реставрационных работах в Воронцовском дворце в Крыму.

— А в чём, собственно… — повис в воздухе вопрос у Владимира Мединского, патриарха отечественного «культурного распила», когда «фейсы» спешно выводили из минкультовского зала заседаний руководителя одного из его департаментов с умиротворяющими словами:

«Нам только один вопросик уточнить!»

Проводившие задержание оперативники трудились в службе экономической безопасности и отделе по борьбе с терроризмом. Два подразделения ФСБ (курировавшее вопросы хищений в особо крупных размерах на «государевой службе» вчера и принявшее от них эстафету) не стали спорить о том, кто именно должен «брать за жабры» Артёма Новикова — нагрянули в Минкульт сообща.

Интерес сотрудников Федеральной службы безопасности к персоне Новикова-младшего был непраздный.

Он застенчиво умолчал, что его папа заместитель директора по строительству в Эрмитаже и, стало быть, принимает средства, выделяемые сыном на «реставрацию». Это явный конфликт интересов.

А ещё… Артём Михайлович Новиков сменил на посту директора «реставрационного департамента» Минкульта легендарного Бориса Давидовича Мазо, которому вменяется хищение сотен миллионов рублей на строительстве объектов культуры.

Впервые Борис Мазо был задержан ранней весной 2016 года, как член организованной преступной группировки, заместителя министра культуры Григория Пирумова. «Культурный вице-министр» Пирумов признал на допросах вину в хищении средств, выделенных государством на реставрацию объектов культурного наследия.

В карманах его ОПГ осело порядка 100 млн рублей

Оказался на скамье подсудимых и директор ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов (на фото ниже слева), и ещё пять авторитетных чиновников, директоров предприятий, управляющих фирм, глав департаментов, допущенных к «госкормушке».

Подсудимых обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию Новодевичьего, а также Иоанно-Предтечевского монастырей, Музея космонавтики, расположенного в Калуге, театра имени А.С. Пушкина (Псков). Были в списке объектов, на которых шло реставрационное хищение, Изборская крепость (Псковская область), уникальная (созданная на стыке барокко, классицизма и модерна) усадьба фабриканта Асеева из Тамбова, калининградская башня «Кронпринц».

Тогда, в 2017 году, ФСБ установило, что российский вице-министр Григорий Пирумов создал в кулуарах ведомства организованную преступную группу в составе 8 человек, которая, завышая цены на 25%, заключала договора с коммерческими структурами, прикарманивая и «дербаня» свои «чертвертинки».

Директор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев и советник гендиректора ООО «Линнит-консалт» Никита Колесников успели заключить досудебные соглашения со следствием и получили условные сроки. Возглавлявший одну из подрядных компаний Дмитрий Сергеев, несмотря на то, что его патронировали друзья из ФСО и управления «К» Федеральной службы безопасности, был задержан незамедлительно после оглашения приговора по новому обвинению.

Дмитрию Сергееву вменили в хищении в особо крупных размерах при реконструкции резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.

Нагреться на реконструкции Новодевичьего монастыря – одно. Но посягнуть на «цитадель русской государственности», замахнуться на обитель российского президента и попытаться уворовать «у Путина из кармана» 225 миллионов рублей? Неслыханная наглость!

С остальным ворьём из сферы культуры российское правосудие, отмеряющее сегодня длительные сроки за брошенные в российских полисменов пластиковые стаканчики, разобралось в 2017 году «весьма оригинально».

Процесс прошёл в особом порядке. Во-первых, махинаторы глубоко раскаялись в содеянном, признали вину, погасили ущерб. Во-вторых, достаточно долго просидели под домашним арестом или в СИЗО, где проведённый день, согласно поправкам Госдумы, считается за два.

В-третьих, Министерство культуры России отказалось от материальных претензий к преступникам, которые «прокачали» бюджет на 100 млн.

Тот, кто не отделался условными наказаниями, получил чисто символические сроки.

Организатору «культурной ОПГ» бывшему замминистра Григорию Пирумову, дали всего 1,5 колонии. Но поскольку он, как и другие фигуранты, «слишком долго томился в СИЗО», его отпустили под восторженные возгласы подельников, друзей и родни из зала суда.

— Какие планы на будущее? — осторожно поинтересовалась у бывшего заместителя министра молодая журналистка.

— Работать! — коротко ответил культурный вор, толкнув её так, что она чуть не упала.

Работать? Это в старые добрые советские времена. Чиновник, который с позором изгнан за мошенничество и коррупционные схемы, мог бы претендовать (в порядке исключения) лишь на то, чтобы махать метлой (и то – не в Москве, а где-нибудь за 101-м километром). Но оказалось, что бывший статс-секретарь-заместитель Мединского… пророчествует.

Дело Эрмитажа

В 2018 году оказалось, что Пирумов и его команда славно «поработали» (и хорошо заработали) на строительстве комплекса зданий ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Масштаб хищений, по мнению следствия, на сей раз «совсем не детский» — 450 млн рублей.

Впрочем, Эрмитаж полагает, что компания «Роспан» и Никита Колесников, который уже был осуждён в числе «великолепной восьмёрки» Пирумова в 2017-м, своими «профессиональными» действиями нанесла ущерб музею на 860 млн рублей.

Григория Пирумова опять арестовали и поместили под домашний арест. А вот Бориса Давидовича Мазо, возглавлявшего департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ, взять не получилось.

Посчитав, что идёт чистой воды преследование по политическим мотивам, он уклонился от предписанной ему явки, предпочтя отдых за границей посадкам в России. На хорошую жизнь за границей Мазо «удачно занял у государства», рассказав на Западе, что преследование организовано теми, кто не хочет, чтобы Мединский оставался на посту министра культуры.

Картина Репина: «Опять в тюрьму?»

Оказалось, в 2017-м, в год, когда вершилось своеобразное отечественное правосудие, Борис Давидович Мазо, вчерашний глава департамента имущества и инвестиционной политики Минкульта, лихорадочно и беспрепятственно скупал недвижимость за рубежом. Купил виллу за 4 млн евро в испанской Марбелье, официально указав источником приобретения «заёмные средства».

Мазо объявили в федеральный, а затем и международный розыск. Но ведь он не какой-нибудь националист Тесак, которого выдадут по первому свистку? Сегодня Россия «бодается» с Австрией. Вена, где обосновался Мазо, не торопится выдавать одного из видных деятелей российской культуры, проверяя, не «политический» ли он? Не узник ли совести?

С лёгкой тоской вспоминаются 90-е, когда лидера «Мосфильмовской» ОПГ Серёжу Шевкуненко мариновали за разбой, крышевание, грабежи в тюрьмах, а затем безжалостно убили в прихожей его квартиры вместе с матерью. Сегодня времена не те. «Мафия» больше не громит ларьки и не трясёт коммерсантов. Она заняла ключевые места в федеральном ведомстве. То, что «минкультовская» группировка, благодаря министру Мединскому, имеет неслабый иммунитет от всех видов преследования, очевидно.

Почему же благодаря Мединскому?

Весной 2017 года Владимир Ростиславович лично покровительствовал Артёму Новикову. На следующее утро после задержания молодого главы насквозь воровского департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкульта Артёма Новикова (сменившего на боевому посту переехавшего на ПМЖ в Европу Мазо и перенявшего эстафету по распределению реставрационных миллиардов) Мединский предъявил его прессе.

Артём Новиков был задержан не только по делу реставраторов, но и по подозрению в хранении наркотиков, а на квартире у этого чиновника было обнаружено подозрительное вещество, напоминавшее соль. Но Мединский попенял поднявшим шум журналистам на «непрофессионализм», а Новикова «благословил»:

— Идите работать!

Папа Артёма Новикова, Михаил Новиков, руководил строительством объектов Эрмитажа с 2010 года. Сын распределял финансирование. И вопросов к этой совершенно абсурдной в плане конфликта интересов ситуации ни у кого не возникало.

Скрыть факт того, что миллиардные контракты на строительство объектов Эрмитажа заключались с компанией, имеющими, мягко говоря, сомн ительную репутацию и склонность к завышению цен в сметах, не удалось.

Увы, карьера Новикова-младшего прервалась. После той пресс-конференции он проработал лишь неделю, но остался на свободе.

А вот папе «пришлось задержаться». 13 июля Куйбышевский суд Петербурга признал виновными в особо крупном мошенничестве заместителя директора по строительству Эрмитажа Михаила Новикова и управляющего компанией-подрядчиком «Балтстрой» Александра Коченова.

Порядка 30 млн рублей (скромненько) Новиков и Коченов «подняли» на реконструкции Запасного дома Зимнего дворца.

В суде всё происходило по схеме 2017 года. За тяжкое преступление, совершённое из корыстных побуждений, суд назначил Новикову и Коченову по два с половиной года условно с двухлетним испытательным сроком.

То есть – не назначил, фактически, ничего.

— Всё хорошо! Справедливый приговор! — на манер героев «Операции «Ы» не удержалась адвокат Натэла Пономарёва. А защита Новикова поведала миру, что Новиков старший вскоре вернётся к работе в сфере строительства.

Мы-то уж было подумали, что заслуженному вору доверят мешать цементный раствор в ходе возведения очередной многоэтажки в Западном Бирюлёво. Но нет.

Это за пост в сети у нас можно торчать на зоне годами, заработав, де-факто и де-юре «гражданскую смерть» и «волчий билет», с которым не возьмут никогда и никуда.

12 декабря «Интерфакс» сообщил, что признавший вину бывший заместитель директора по строительству Эрмитажа Михаил Новиков возглавил… Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ в должности исполняющего обязанности.

Прочитав эту новост ь, многие посмотрели на календарь. До 1 апреля бесконечно далеко. Но российская реальность намного смешнее любого ТНТ-шного Comedy.

Где-то там, в Вене, жирует под надёжной защитой австрийского правосудия Мазо. Здесь, в России, вернулся к делам Михаил Новиков. Осталось дождаться, когда доходное место получат его сын Артём, создатель минкультовской ОПГ Григорий Пирумов, а там глядишь, и Борис Давыдович вернётся к делам. Может, Россия объявила его в международный розыск, потому что вакантная должность свободна, а занять её могут только проверенные люди?

Вот такая история!