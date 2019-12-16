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Россия и США – причины ядерной угрозы всего мира

Россия и США – причины ядерной угрозы всего мира

Неправительственная группа «Дартмутский диалог» впервые за почти 60 лет существования призвала военно-политическое руководство РФ и США не допустить нового витка ядерной гонки. Текущая ситуация в международных отношениях, как полагают в организации, способствует росту конфликтного потенциала.

«С учётом того, что мы глубоко озабочены безопасностью народов наших стран,  сложившаяся тревожная ситуация вынуждает нас впервые в нашей истории обратиться к правительствам наших стран с этим публичным призывом, вызванным возникшей, как нам представляется, явной угрозой неконтролируемой гонки ядерных вооружений, которая вновь появилась в связи с произошедшим в последние  годы развалом ключевых элементов архитектуры контроля над вооружениями», — говорится в тексте заявления.

«Дартмутский диалог» — организация, объединяющая представителей экспертного сообщества РФ и США. В неё входят политологи, военные аналитики, специалисты в области дипломатии, медицины и религиозные деятели. Конференция, на которой было принято заявление к лидерам двух ведущих ядерных держав, прошла в городе Дейтон (штат Огайо) в первой половине декабря.

«Опасный уровень»

Участник «Дартмутского диалога», бывший посол Соединённых Штатов в Москве (1997—2001) Джеймс Коллинз констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся «на неприемлемо низком, опасном уровне». Главным требованием экспертов является продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, START).

СНВ-III был подписан президентами РФ и США в апреле 2009 года и вступил в силу 5 февраля 2010 года. Он ограничивает количество ядерных боезарядов (до 1550 единиц) и арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР, до 700 единиц). Документ рассчитан на 10 лет.

Его продление стало главной темой состоявшейся на прошлой неделе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Москва настаивает на пролонгации документа без предварительных условий, однако Вашингтон говорит о необходимости расширения числа участников. В частности, речь идёт о Китае, но на сегодняшний день Пекин не проявляет интереса к формату СНВ.

«Консенсус заключался в том, что если мы не продлим это соглашение (СНВ-III. — РП), у нас не будет времени на то, чтобы подумать, как нам стимулировать новые усилия, направленные на поиск новых путей построения стратегической стабильности, и прийти к новым соглашениям, которые будут включать в себя новые технологии и новые опасности гонки вооружений», — сказал Коллинз

Также участники «Дартмутского диалога» осудили прекращение действия Договора о ПРО от 1972 года и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. В каком-то смысле американское экспертное сообщество пошло против своего государства. Напомним, что инициаторами разрыва обоих соглашений стали США в 2002 и 2018 годах соответственно.

В ответ на аннулирование Вашингтоном Договора о ПРО Москва начала модернизацию ядерной триады, создавая, по выражению президента РФ Владимира Путина, средства поражения, способные преодолевать как современные, так и перспективные средства противоракетной обороны.

В частности, прямым следствием отказа Соединённых Штатов выполнять данное соглашение, как ранее говорил Путин, стало создание гиперзвукового блока «Авангард», новой МБР РС-28 «Сармат» и других видов вооружений межконтинентальной дальности

На выход Соединённых Штатов из ДРСМД, предполагавший запрет на разработку и производство ракет дальностью 500-5500 км, Россия отреагировала запуском НИОКР по системам базирования на основе морских комплексов «Калибр» и «Циркон».

В настоящее время Москва и Вашингтон обладают гипотетической возможностью развернуть ракеты малой и средней дальности на европейском театре военных действий (ТВД), вернувшись к ситуации первой половины 1980-х годов. На закате холодной войны подлётное время американских ракет до советской территории составляло менее 10 минут. СССР мог ответить США уничтожением объектов НАТО и заокеанских баз в Европе.

«На протяжении четырёх с лишним десятилетий стратегическая стабильность и безопасность США, России и мира в целом были защищены этим режимом контроля над вооружениями. Эти соглашения (ПРО и ДРСМД. — РП) и продолжающиеся двусторонние контакты, которые были неотъемлемым элементом этих соглашений, также способствовали снижению рисков периодических вооружённых столкновений между двумя странами», — отмечают эксперты.

Сохранить ядерный паритет

В интервью «Русской Планете», участник «Дартмутского диалога», профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин констатировал, что в нынешних реалиях у экспертов нет надежды на восстановление Договора о ПРО и ДРСМД. Единственным соглашением, который ограничивает гонку вооружений, является СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

«Мы все очень рассчитываем на пролонгацию СНВ-III. В противном случае мы рискуем получить непрогнозируемые последствия. Конечно, вряд ли Соединённые Штаты и Россия начнут штамповать новые МБР и боеголовки, если договор не будет продлён. Но интенсивность контактов резко упадёт, и ситуация с взаимным доверием значительно ухудшится, достигнув нового дна. Вернуться к обсуждению ограничения наступательных вооружений станет значительно тяжелее», — констатировал Козюлин

Как пояснил эксперт, СНВ-III — это сложный развитый институт взаимодействия двух великих ядерных держав. За 10 лет существования Договора было проведено около 300 инспекций и отправлено 18 тыс. уведомлений. Механизмы в рамках СНВ-III позволяют сохранять ядерный паритет, на котором, по сути, зиждется архитектура глобальной безопасности.

«Почему я говорю о риске потери взаимного доверия в такой сфере как стратегическое вооружение? С ликвидацией СНВ будет потеряна возможность легально проверять объекты ядерной инфраструктуры. Сейчас если стороны Договора имеют какие-либо претензии, то могут направить инспекцию. Когда доступ к актуальной информации будет закрыт, возрастут разведывательная активность и подозрения, на которых будут спекулировать ястребы обеих держав. Создаётся идеальная почва для гонки вооружений», — рассуждает Козюлин

Также участники «Дартмутского диалога» опасаются, что СНВ-III не будет продлён из-за усиления «трампистов» в органах власти США. Ещё одна опасность — специфика американского электорального цикла. В конце 2020 года в Соединённых Штатах пройдут выборы президента. Если победу одержит новый человек, то на определение внешнеполитических приоритетов и расстановку новых людей уйдёт около полугода. Таким образом СНВ-III может превратиться в заложника внутренней политики США.

«Москва и Вашингтон должны приложить максимум усилий для пролонгации Договора. Как только это будет сделано, можно будет говорить о расширении участников соглашения за счёт того же Китая и других государств. Я понимаю, что у Трампа другая позиция по этому поводу. Но если наши страны будут подавать дурной пример, демонстрируя халатное отношение к контролю стратегического арсенала, то наивно надеться, что кто-нибудь изъявит желание присоединиться к СНВ», — резюмировал Козюлин.

16 декабрь 2019 /
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