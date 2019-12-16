» » Медиагруппа "Патриот" разоблачила фейковое расследование "Новой газеты" о роли ФАН в московских выборах

Медиагруппа "Патриот" разоблачила фейковое расследование "Новой газеты" о роли ФАН в московских выборах

Медиагруппа "Патриот" разоблачила фейковое расследование "Новой газеты" о роли ФАН в московских выборах

В данном заявлении говорится о том, что «Новая» выпустила материал о деятельности ФАН и МГ «Патриот» в ходе выборов в Мосгордуму, так как «Новая» узнала, что ФАН продолжит выпускать материалы по поводу коррупции в редакции «Новая газета». Псевдорасследование от «Новой» должно было остановить расследования ФАН о грязных методах работы в редакции «Новой», но не остановило.

Специалисты ФАН изучили претензии от издания «Новая газета», которая обвинила агентство в том, что оно было первым источником расследований по поводу выборов в Московскую городскую думу. ФАН с марта месяца выпустило более 700 публикаций по данной теме. Однако не всегда они бывают первоисточниками, о чем и написали в заявлении.

Так, например, в одном из материалов ФАН была публикация по поводу того, что правоохранители обнаружили квартиру, где был штаб в пользу подписей Любови Соболь. Видео из штаб-квартиры было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». Данный ролик первым обнаружило издание «Правда.ру» и опубликовало 29 июня в 3:34. ФАН же отреагировало на тему позднее — в 9:56.

Медиагруппа "Патриот" разоблачила фейковое расследование "Новой газеты" о роли ФАН в московских выборах

Медиагруппа "Патриот" разоблачила фейковое расследование "Новой газеты" о роли ФАН в московских выборах

Следующей публикацией, в которой ФАН также не был первоисточником, был материал о том, как координатор подписей в пользу Соболь рассказал о непрозрачности действий. Видео с обличающей информацией от некоего Арсения появилось в просторах Рунета вечером 6 июля. А 7 июля «Ньюс.ру» опубликовало данный материал в 3:05. ФАН выпустило публикацию по данной теме 7 июля в 19:59.

Медиагруппа "Патриот" разоблачила фейковое расследование "Новой газеты" о роли ФАН в московских выборах

Медиагруппа "Патриот" разоблачила фейковое расследование "Новой газеты" о роли ФАН в московских выборах

Еще пример, когда ФАН также опоздал стать первоисточником информации — это публикация о том, как кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых обнаружил еще одну штаб-квартиру, где заполняли листы в поддержку Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. Босых опубликовал материал на своей странице в Facebook. Первым на публикацию депутата отреагировало издание «Правда.ру» и опубликовало его 1 июля в 17:08. ФАН данную информацию выложило на 4 часа позже.

Медиагруппа "Патриот" разоблачила фейковое расследование "Новой газеты" о роли ФАН в московских выборах

Медиагруппа "Патриот" разоблачила фейковое расследование "Новой газеты" о роли ФАН в московских выборах

Редакция сообщила, что лишила премий своих сотрудников в связи с неоперативностью работы.

Кроме того, ФАН призывает издание «Новая газета» внимательнее проверять информацию, которую публикует.

16 декабрь 2019 /
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