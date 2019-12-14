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Рекомендации по выбору кафельной плитки для ванной комнаты

Самостоятельная покупка кафельной плитки подразумевает под собой основные знания материала.

В основном, при необходимости делать ремонт в ванной комнате, выбор материала доверяется профессионалам. Если же вы сами решили выбрать и купить кафельную плитку в соответствии со своими пожеланиями и предпочтениями, то, советы и рекомендации вам не помешают.

На что следует обратить внимание при выборе материала

Прежде, чем отдавать предпочтение тому или иному настенному покрытию. Следует понимать, что ванная – достаточно специфическое помещение с повышенной влажностью. Следовательно, кафельная плитка должна обладать следующими свойствами:

  • высокими показателями влагостойкости;
  • хорошим сопротивлением к температурным перепадам;
  • натуральностью сырья;
  • отсутствием в составе вредных, токсичных веществ, которые под воздействием высоких температур и повышенной влажности будут испаряться, нанося вред здоровью;
  • простотой в уходе, устойчивостью к агрессивным химическим средам (чистящее, моющее средство).

Практически все изделия данной категории полностью соответствуют требованиям. Дело в том, что технология изготовления подразумевает под собой использование натуральных сортов глины в качестве сырья и обжиг заготовок при высоких температурах в специальных печах на протяжении строго ограниченного времени. В итоге производитель получает высококачественный продукт, способные прослужить долгие годы.

Особое внимание следует обратить на размеры плитки. Большие изделия более просты в монтаже и значительно ускоряют время кладки. Тем не менее, подобный вариант подходит только для просторных комнат. Если помещение малогабаритное, лучше выбрать стандартную плитку или мозаику. Крупноформатный материал визуально еще больше уменьшит пространство, тогда как та же мозаика увеличит его.

Как выбрать производителя настенного кафельного материала

Сегодня кафельная плитка в Москве предлагается от разных производителей – и отечественных, и современных. Естественно, известные мировые компании предлагают продукцию по более высокой стоимости. Многие скажут, что в данном случае переплачивается не за саму продукцию, а за имя производителя и, отчасти, они будут правы.

Но, есть один пункт, на который следует обратить внимание. Ни одна известная компания не станет рисковать своей репутацией и выпускать на рынок некачественный продукт. Цена кафельной плитки достаточно разнообразная. Поэтому всегда есть возможность подобрать наиболее приемлемый вариант.

Источник: www.ceramtrade.ru/catalog/keramicheskaya-plitka/

14 декабрь 2019 /
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