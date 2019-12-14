» » В Чили объявлен красный уровень опасности из-за природных пожаров

В Чили объявлен красный уровень опасности из-за природных пожаров

В Чили объявлен красный уровень опасности из-за природных пожаров

Красный уровень опасности объявилиКрасный уровень опасности объявлен на территории области Вальпараисо в центральной части Чили из-за природных пожаров, охвативших площадь, превышающую 200 гектаров, сообщает издание Tercera со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (ONEMI).


Как сообщается, сильные пожары затронули коммуны Вальпараисо и Винья-дель-Мар и подошли близко к жилым районам. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. В четверг утром ONEMI сообщила, что на тушение пожаров была направлена спецтехника, включая семь самолетов и девять вертолетов.


По данным СМИ, одна из автомагистралей была перекрыта для движения.


"Работа продолжается... На данный момент есть двое пострадавших среди пожарных, они были направлены в больницу", - говорится в сообщении местного пожарного управления в Twitter.

14 декабрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Жуткое стихийное бедствие показали из космоса
Космос и Нло

Жуткое стихийное бедствие показали из космоса

Хотя самая жаркая пора года уже закончилась, в штате Калифорния все еще горячо. Там бушуют сразу несколько лесных пожаров, справиться с которыми не могут более недели. ...
Маленький «Колосс» против большого огня: робот, спасавший Нотр-Дам
Космос и Нло

Маленький «Колосс» против большого огня: робот, спасавший Нотр-Дам

На Землю упадет около 200 кг обломков аппарата «Фобос-Грунт»
Космос и Нло

На Землю упадет около 200 кг обломков аппарата «Фобос-Грунт»

06.01.2012 Роскосмос опубликовал сообщение, в котором говорится, что на Землю может упасть около 200 кг обломков межпланетной станции «Фобос-Грунт». Останки из тугоплавких материалов в количестве
Ученые: В сибирских пожарах виноват космос
Космос и Нло

Ученые: В сибирских пожарах виноват космос

По мнению ученых, большое количество природных пожаров в Сибири происходит из-за дегазации ядра Земли. Выход водорода на поверхность планеты, в свою очередь, вызван влиянием космоса –
Озоновая дыра над Байкалом стала причиной неутихающих лесных пожаров
Космос и Нло

Озоновая дыра над Байкалом стала причиной неутихающих лесных пожаров

В пятницу площадь лесных пожаров в Сибири достигла 180 тысяч гектаров. Это 2/3 площади огромной Москвы! Хуже всего по-прежнему обстоят дела в Бурятии. Побережье Байкала затянуто едким дымом. Почему
Россия начала гореть по катастрофическому сценарию 2010 года
Космос и Нло

Россия начала гореть по катастрофическому сценарию 2010 года

Greenpeace опубликовал карту распространения пожаров на территории РФ. Согласно данным экологов, Россия «горит» по такой же схеме, как и весной 2010 года. По мнению экспертов, для повторения летнего
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Камеры заднего видаКалькулятор тарифов Яндекс на таксиОсновные преимущества керамической плиткиАвтосвет, нюансы ремонта и обслуживанияЭкстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийВьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалкиНа реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной дискСамостоятельные путешествия, что важно знать


Свежие Статьи
Последствия извержения вулкана Уайт-Айленд в Новой Зеландии

Последствия извержения вулкана Уайт-Айленд в Новой Зеландии

"Хаббл" снял комету Борисова в момент сближения с Солнцем

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+