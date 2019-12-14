Политический собор. Ничья в Париже

Никто особенно и не ждал, что переговоры закончатся полным триумфом. Так и произошло – в итоге решенных проблем оказалось гораздо меньше, чем нерешенных. Но главным было то, что два президента, два Владимира – Путин и Зеленский искренне хотят найти прийти к взаимопониманию, установить мир на юго-востоке Украины. Главы России и Украины сделали лишь первые шаги к сближению – как люди, выходящие из глухой чащобы на солнце - не спеша, настороженно озираясь по сторонам…

Хозяин саммита - президент Франции Макрон выглядел, как всегда оживленным. По его виду и не скажешь, что Франция взбудоражена, как никогда – сейчас в стране, по сути, тлеет гражданская война, и одним из требований протестующих или без пяти минут восставших является уход милого месье Эммануэля из Елисейского дворца.

Однако Макрон то ли делает хорошую мину при плохой игре, то ли ему ситуация и впрямь видится не столь серьезной. Во всяком случае, он выглядел беззаботным весельчаком, который наконец-то дождался приезда дорогих гостей. Улыбался канцлеру Германии Ангеле Меркель, обнимался с Зеленским. И тепло приветствовал Путина.

…Больше всех на саммите волновался Зеленский. В зале заседаний он даже пошел не в ту сторону и хотел занять место, приготовленное для Путина. Впрочем, возможно, украинский лидер вспомнил свое прошлое юмориста и решил позабавить окружающих. Но потом, озаренный ироническими улыбками, он нашел свое место. Вопрос в том, нашел ли он себя?

Едва устроившись на стуле, Зеленский стал жадно пить воду. Путин, по-отечески (у них с Зеленским разница в возрасте 26 лет) наклонился к коллеге и стал ему что-то втолковывать. Первый был похож на учителя, который разъясняет ученику сложный параграф. Второй выказывал явное желание усвоить предмет.

«Когда в понедельник оба президента впервые сели за один стол, атмосфера была холодной, - пишет немецкая газета Bild - При этом у них есть много общего: их имена, скромный рост, юридическое образование, политическая карьера из ничего.

Двух президентов объединяет еще кое-что: оба являются талантливыми актерами. Разница в том, что Зеленский показывает свое мастерство в театрах и на киноэкранах, а Путин предпочитает другую сцену: мировую политику».

…Приход каждого нового президента Украины освещал Кремль лучами надежды. В 2010 году Владимир Путин, в то время премьер-министр России, обратился к избранному на пост главы государства Виктору Януковичу: «С вашим приходом на пост президента кардинальным образом качественно изменились отношения между Россией и Украиной»

Увы, все очень скоро изменилось в худшую сторону. Восстание на Украине смело с поста президента Януковича, и тот бежал в Россию. Москва с настороженным вниманием наблюдала за происходящим в соседней стране. В 2014 году накануне инаугурации Петра Порошенко Путин заявил, что у него «пока руки не испачканы кровью». Спустя некоторое время президент РФ отвесил своему украинскому коллеге более весомый комплимент. Он сказал, что считает Порошенко «партнером, с которым можно вести диалог».

Однако эти надежды не оправдались, и отношения лидеров двух государств можно охарактеризовать в лучшем случае, как неприязненные. Путин и Порошенко несколько раз встречались на различных мероприятиях, но дело ограничивалось дежурными рукопожатиями, суровыми взглядами исподлобья и ничего не значащими репликами.

Когда к власти пришел Владимир Зеленский, Путин вообще не стал комментировать это событие. Потом они несколько раз поговорили по телефону, и Путин оттаял: «Мне кажется, что он симпатичный человек. Искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе».

На саммите в Париже Путин и Зеленский собирались говорить двадцать минут, но в общей сложности общались полтора часа. Сначала – в присутствии представителей России и Украины, затем один на один, без свидетелей. И даже не позвали фотографов.

Какой вышел разговор, не известно. Но наверняка - тяжелый. Зеленский признался, что полное впечатление о своем визави у него не сложилось. Что, впрочем, не удивительно – Путин, бывший сотрудник КГБ, не привык откровенничать. И ничем, ни жестом, ни улыбкой или репликой не выдает своих намерений. Все это проявилось на переговорах.

По словам Зеленского, Путин говорит «о каждом вопросе подробно». «Разбирает вопрос на детали, и мы начинаем уточнять каждое слово. Зеленский признался, что он сам «другой человек - раз-раз и договорились». У Путина же иная «природная биомеханика». Кажется, это что-то новое в облике президента России…

Пожалуй, главной удачей переговоров стало соглашение об обмене пленными – причем, церемония должна состояться до начала Нового года. Это означает, что примерно 300 человек должны вернуться домой, к своим семьям.

Еще одна конкретная мера: разведение сил на трех новых пунктах линии фронта к концу марта 2020 года. Другой важный момент переговоров -полное прекращение огня в Донбассе. Впрочем, Зеленский скептически заметил, что это уже двадцатая подобная договоренность за пять с половиной лет. И не ясно, что может ее сделать более результативной, чем предыдущие.

Стоит заметить, что Зеленский был не полностью свободен в своих взглядах, оценках и, тем более, решениях. Его провожала во Францию глухо рокочущая толпа, предостерегавшая от перехода «красных линий», то есть, подписания «капитулянских» договоров с Россией. Президент Украины выполнил суровые наставления оппозиции, грозившей ему в случае неповиновения очередным майданом. Но и продвинул – пусть всего на несколько шагов – переговоры о судьбе многострадального Донбасса.

«В ходе пресс-конференции Макрон высоко оценил «политическую отвагу и решимость» своего украинского коллеги с момента его избрания в апреле, - пишет французская газета Le Monde - Это был бальзам утешения. Когда Зеленский выступал с речью, Меркель и французский президент смотрели на него доброжелательно, как старшие товарищи, ничуть не одураченные только что разыгранной пьесой, в которой Владимир Путин не уступил ничего существенного»

Американская газета The Washington Post подчеркнула, что Зеленский находится в глубоком одиночестве: «Некогда железная поддержка США сходит на нет. Канцлер Германии Ангела Меркель стала посредником на нормандской встрече, но ее внимание отвлекают внутренние дела своей страны. Макрон, который пытался строить из себя лидера Европы, выступал за перезагрузку с Россией, заявляя, что хотя у него «нет иллюзий» по поводу поведения Кремля, которому он не враг».

Еще одно мнение – украинской газеты «Вести», которая выдала скромный комплимент лидеру страны: «В целом, этот саммит запомнится, как первый саммит Зеленского - вряд ли чем-то большим. Глава государства уже показал, что умеет достигать успеха на коротких дистанциях - что ж, спустя полгода президентства, пора осваивать и дистанции хотя бы средние».

Путин отозвался об итогах встречи лаконично, но в превосходной степени – я, мол, доволен переговорами. Кстати, он выглядел озабоченным и резко контрастировал со своими зарубежными коллегами, которые не жалели улыбок. Лицо Путина было непроницаемым, так же, как и его замыслы…

Меркель оценила переговоры уклончивой фразой: «Мы смогли перешагнуть через эту инерцию, через отсутствие движения и собраться все вместе». Зеленский так же не стал вдаваться в подробности: «Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал... Не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, мы только начали говорить. Давайте пока скажем – ничья».

Зеленский наверняка возвратился в Киев, сменив тревогу на чувство облегчения. Для политического дебютанта он выглядел в Париже вполне достойно. Но его противники недовольны – он не перешел «красных линий» и, тем самым, уберег себя от новых нападок. Впрочем, новые переговоры сулят ему очередные трудности. Особенно, если он заведет речь о судьбе Крыма

Следующий нормандский саммит уже не за горами – ориентировочно он состоится в конце марта-начале апреля в Берлине. Будет ли переговоры более конструктивными и, главное, результативными – вопрос, который уже сейчас с озабоченностью задают в Москве и Киеве.