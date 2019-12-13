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В России определят лидеров креативной экономики

В России определят лидеров креативной экономики

Масштабный опрос среди бизнес-сообщества и представителей творческих профессий поможет определить сто самых выдающихся личностей и творческих коллективов, которые оказали заметное влияние на креативную экономику нашей страны.

Цели проекта – придать импульс развитию творческим секторам и усилить их восприятие как драйвера всей экономики страны, системно изучить потенциал креативных отраслей на отечественном и внешних рынках. Идея провести масштабное исследование «Топ-100 креативных лидеров России» принадлежит Creative Russia Network - сообществу, созданному Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциацией IPChain. Партнер проекта – университет креативных индустрий Universal University, консультант – Фонд поддержки творческих индустрий «Креативные практики».

В опросе принимают участие свыше 500 экспертов, представляющих, 11 ключевых творческих секторов - ПО и компьютерные игры; реклама и маркетинг; кино, видео и фотография; телевидение и радио; музыка; архитектура; дизайн (продукты, коммуникации и мода); издательское дело; изобразительное искусство; исполнительское и театральное искусство; музеи, галереи и креативные кластеры. По итогам анкетирования будет составлен список финалистов, из которых совет независимых экспертов путем открытого голосования выберет топ-100. Публикация результатов запланирована на весну следующего года. В планах – проводить исследование каждый год. Следить за ходом проекта можно в Telegram-канал Creative Russia Network.

Исследование призвано не только выявить лидеров отрасли – отдельных людей и творческих коллективов – и определить их влияние на экономику, но и доказать тем самым, что креативные продукты и услуги «Made in Russia» конкурентоспособны и востребованы на глобальном рынке. В России креативные индустрии также, как и во всем мире, широко представлены, однако, по мнению экспертов, разрозненность участников препятствует их динамичному развитию

В крупнейших западных и восточных экономиках (США, Германия, Великобритания, Южная Корея, Австралия и другие) креативный сектор консолидирован – его регулируют профильные министерства, ассоциации и другие государственные инициативы. Креативный сектор интегрирован в стратегию развития экономик этих стран, налажено взаимодействие между смежными секторами, разработана законодательная база, продуманы и другие эффективные меры поддержки «полигонов идей».

Интеллектуальная собственность, высокотехнологичные разработки, инженерные ноу-хау и другие достижения в творческих сферах – уникальные продукты способствуют конкурентоспособности, росту и устойчивости любой национальной экономики, в том числе и российской.

Задача на перспективу – создать в России стимулирующую среду, в которой можно не только развить творческий потенциал каждого человека, но и максимально оперативно внедрять в экономику жизнеспособные и перспективные проекты.

13 декабрь 2019 /
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