«Адмирал Кузнецов» опять задымил

Драматичная судьба тяжёлого авианесущего крейсера (ТАВКР) проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» — это квинтэссенция состояния российского флота, могучего, некогда великого, но не способного решать амбициозные задачи в Мировом океане.

12 декабря на единственном авианосце ВМФ произошло третье ЧП за последние 14 месяцев. На этот раз на корабле случился крупный пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. Площадь распространения огня составила 500-600 квадратных метров. От инцидента пострадали 12 человек, состояние 11 характеризируется как средней степени тяжести, за жизнь одного человека сейчас борются врачи, ещё один — числится пропавшим без вести.

Говорить об ущербе ещё рано. На момент написания статьи ЧП ещё не было ликвидировано. Пожар на корабле всегда очень сложно тушить, так как он сопровождается густой дымовой завесой. Моряки или (как в случае с «Кузнецовым» — сотрудники центра судоремонта «Звёздочка») зачастую травятся продуктами горения

Пожара на ТАВКР могло и не произойти, если бы (простите за столь грустную шутку) «Кузя» (как ласково называют крейсер моряки) затонул бы осенью прошлого года. 29 октября 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в Росляково на палубу крейсера рухнул 70-тонный башенный кран, а затем плавучий док ПД-50, где находился корабль, начал неконтролируемое погружение.

В итоге ПД-50 покоится на дне бухты Росляково, а ТАВКР удалось спасти благодаря своевременной реакции команды, занимавшейся его ремонтом. Над выяснением обстоятельств инцидента работает Следственный комитет и комиссия, куда вошли сотрудники Минпромторга, Минобороны и «заинтересованных организаций». Однако на сегодняшний день обществу не были представлены результаты их деятельности.

Как часто бывает в подобных случаях, причиной инцидента с ПД-50 и ТАВКР могла стать банальная халатность некоторых представителей судоремонтной команды. Нарушение техники безопасности привело к потере дорогостоящего и уникального для РФ плавучего дока (в нашей стране осталась только одна подобная платформа — ПД-41 30-го судоремонтного завода в посёлке Дунай на Тихом океане).

Потопление ПД-50 означает, что Северный флот лишён возможности проводить необходимый цикл строительных и ремонтных работ кораблей водоизмещением до 80 тыс. т. Поэтому тот факт, что «Кузнецов» остался «жив», уже можно назвать чудом. Тем не менее, сейчас сложно сказать, когда вернётся в строй единственный авианосец РФ и вернётся ли?

Первоначально Минобороны называло срок — 2020год, потом — 2021 год. Незадолго до пожара президент «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ремонт завершится в 2022 году. Повлияет ли очередное ЧП на продолжительность работ, пока непонятно. Но в любом случае с учётом времени на испытания можно прогнозировать, что ВМФ получит «Кузнецова» не раньше 2023-го или 2024 года.

Считается, что воспламенение — это худшее, что может произойти с кораблём. Однако многострадальный «Кузнецов» прошёл не только огонь и воду. Издевательство над авианосцем началось ещё в 1980-е годы, когда он находился на судостроительном заводе в Николаеве.

Сначала ТАВКР хотели назвать «Леонид Брежнев», затем — «Тбилиси». Незадолго до распада СССР в военно-политическом руководстве страны возобладал здравый смысл, и корабль наконец-то получил нейтральное с политической точки зрения название — «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

20 января 1991 года ТАВКР был зачислен в состав Северного флота. Спустя 10 месяцев капитан Виктор Павлович Ярыгин, как будто предчувствуя неизбежный крах СССР и делёжку флота между Москвой с Киевом, взял курс на базу Видяево (Мурманская область), навсегда разлучив «Кузнецов» с тёплыми берегами Украины.

Однако драма ТАВКР на этом не закончилась. Велика вероятность, что в первой половине 1990-х годов Северный флот или местные предприятия допустили фатальные ошибки при эксплуатации и обслуживании «Кузнецова». Уже после первого похода в Средиземное море в 1995-1996 годах крейсер отправили в ремонт, который к тому же затянулся из-за нехватки финансирования до 1998 года.

В 2001 году «Кузнецов» вновь оказался прикован к причальной стенке на три года. В декабре 2008 года был проведён ещё один ремонт, в ходе которого была обновлена работающая на мазуте главная энергетическая установка (ГЭУ). Второй поход ТАВКР в Средиземное море состоялся только в 2011 году, хотя первоначально планировался во второй половине 1990-х годов.

Третий поход к берегам Сирии (октябрь 2016-февраль 2017) стал боевым. Впервые Россия применила авианосную группировку (в частности, авиакрыло) для поражения реальных целей.

Однако поводом для гордости данную миссию называть очень сложно. Из-за проблем с аэрофинишёром и неслаженных действий экипажа на дне Средиземного моря оказались два самолёта — МиГ-29KР (14 ноября 2016 года) и Су-33 (5 декабря 2016 года)

Лавину насмешек в западных СМИ и соцсетях вызвали клубы густого чёрного дыма, который производили котельные корабля. Российский ТАВКР не мог идти на крейсерской скорости при сохранении нормального показателя КПД. Иными словами, ГЭУ ТАВКР сильно «коптила» по причине аномально высокого потребления мазута. Неудивительно, что после возвращения к родным берегам «Кузнецов» в очередной раз был отправлен на ремонт.

Комментируя ситуацию с кораблём, глава ОСК Алексей Рахманов не скрывал, что у ТАВКР концептуальные технические проблемы. Основной источник бед — это энергетическая установка, но для её полной замены необходимо разрезать корпус. Обсуждение технического задания по ремонту «Кузнецова» растянулось почти на полтора года, а контракт был подписан только в 2018 году.

Главкомат ВМФ принял решение поменять большинство элементов ГЭУ, установить на корабль новые системы ПВО, комплексы радиотехнического вооружения и средства, которые обеспечивают эксплуатацию авиакрыла. Алексей Рахманов обещает, что после модернизации ТАВКР прослужит флоту ещё около 20 лет. Стоимость работ оценивается в 40- 60 миллиардов рублей.

Однако у специалистов ещё в 2016 году возникли сомнения в целесообразности вложения средств в модернизацию и капитальный ремонт «Кузнецова». Серия ЧП, которые произошли с кораблём, лишь подтверждают голоса экспертов, утверждающих, что многострадальный крейсер не прослужит ВМФ (в качестве полноценной боеспособной платформы) даже 5-10 лет, а может и вовсе останется у причальной стенки.

По-прежнему неизвестным остаётся состояние пусковых установок (ПУ) сверхзвуковых ракет П-700 «Гранит». Гипотетически «Кузнецов» может отправить на дно как минимум одну авианосную группу противника, однако экипаж ТАВКР ни разу за всю 30-летнюю историю не использовал противокорабельные ракеты!

Есть предположение, что ПУ и системы управления ракетным вооружением ТАВКР неисправны с 1990-х годов. В 2017 году в СМИ ходили слухи, что на крейсере в процессе модернизации появятся «Калибры», но эта информация на текущий момент не нашла подтверждения

Фактическое отсутствие возможности применять ракетное вооружение снижает боевую ценность ТАВКР, превращая его в плавучий аэродром средней размерности, причём не самый современный. В чём же причина хождения по мукам нашего «Адмирала Кузнецова», крейсера, который должен был стать предметом гордости за Северный флот и весь ВМФ?

Прежде всего, ТАВКР пострадал из-за отсутствия системной политики по развитию российского флота. У РФ 90-х не было средств на содержание ВМФ, а когда они появились, то флоту уже требовалась реанимация. Адекватная концепция развития ВМФ отсутствует до сегодняшнего дня. И тот факт, что военные и эксперты продолжают спорить о том, нужен ли стране авианосный флот — лишь подтверждает ситуацию «брожения умов», которая продолжается с тучных 2000-х годов.