Белорусская милиция разрешила унижать Россию

В ходе митингов против интеграции, которые прошли в белорусской столице 7 и 8 декабря, в адрес России и её налогоплательщиков, обеспечивших Белоруссии все 28 лет её номинальной независимости, прозвучало немало оскорблений.

Белорусское Министерство внутренних дел провело проверку содержания лозунгов по заявлению белорусских граждан и не обнаружило состава преступления.

Немого истории

Канули в Лету 90-е и 00-е, когда столкновения между белорусским народом и его властью могли иметь неконтролируемый характер. Четверть века правления Александра Лукашенко сделали белорусов послушными. Даже ручными.

Умело манипулируя белорусами, Александр Григорьевич последовательно внушал населению, что все их беды происходят вовсе не в результате установления в стране диктатуры, отсутствия экономических реформ и маниакального стремления вождя удержать власть любой ценой.

С колокольни Лукашенко белорусам мешают жить «извне»

В конце прошлого, и начале нынешнего века Запад внимательно наблюдал за поведением руководства последней в Европе страны смертных приговоров.

Первые санкции Евросоюза против Белоруссии были введены рекордно быстро – на третьем году правления Лукашенко, когда, разогнав Верховный Совет, он стал «нерукопожатен» в Европе. Александр Григорьевич провёл референдум, сохранивший в стране смертную казнь и позволивший ему избираться неограниченное количество раз.

Лукашенко методично устранил с политической арены всех возможных конкурентов, которые умерли очень странной смертью (как бывший заместитель председателя Верховного Совета Белоруссии Геннадий Карпенко) либо пропали без вести с интервалом в несколько месяцев (экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, экс-председатель белорусского Центризбиркома Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский).

Был уничтожен и оператор белорусского корпункта ОРТ Дмитрий Завадский, показавший, как белорусские «братья-спецназовцы» на правах наёмников принимают участие в Чеченской войне по обе стороны конфликта.

Приняв во внимание вышеизложенное и попутно уличив белорусские банки в отмывании средств Саддама Хусейна, США издали «Акт о демократии». От Белоруссии требовали освободить политических заключённых, прекратить преследование оппозиции, провести расследование исчезновений оппозиционных деятелей, прекратить репрессии, направленные против независимых СМИ. И, наконец, провести честные и независимые выборы по стандартам ОБСЕ.

Штаты наложили вето на предоставление Белоруссии всех видов финансирования, наказав своим представителям в МВФ и Всемирном банке голосовать против финансовой помощи Белоруссии.

Когда цивилизованный мир отвернулся от страны, в которой были, де-факто, узаконены политические преследования и убийства, единственной «дойной коровой» для белорусов, а также их президента, установившего в стране власть монархического типа, стала Россия.

В сентябре 2016 года Международный валютный фонд оценивал объемы поддержки Россией белорусской экономики за 2005-2015 гг. в $106 млрд долларов. То есть, в среднем, $9,7 млрд в год.

Но Путин – не Ельцин, который готов был выдавать такого рода финансовые транши в обмен на пьяные диалоги в бане о том, как братья-белорусы сражались с немецко-фашистскими захватчиками плечом к плечу с братьями-россиянами.

В ответ на беспримерное финансирование белорусской экономики, которую, порой, не спасали от девальваций даже эти колоссальные вливания, Россия прозрачно намекала на то, что ждёт большего интеграционного сближения с государством, которое в экономическом отношении не первое десятилетие является дотационным (и весьма убыточным) субъектом России, лишь номинально сохраняя свою государственность и право голоса в ООН.

На протяжении этих долгих лет белорусские власти старательно и последовательно зомбировали население, прививая белорусам «синдром трамвайного инвалида», которому «все должны».

После 2014 года, когда Россия присоединила Крым, Лукашенко понял, что щедрость оказавшейся под санкциями России начинает иссякать. И, если вчера главным врагом Белоруссии, способным посягнуть на право маленького, но гордого народа плевать всему миру в лицо, был Запад, то сегодня в роли «агрессора» оказалась влившая в белорусскую экономику сотни миллиардов долларов Россия.

Чудо! Александр Григорьевич одним выстрелом убил двух зайцев, став лидером не только той части общества, которая поддерживает власть, но и ненавидевшей его прежде оппозиции, мгновенно простившей ему расправы над своими давно забытыми лидерами и представителями свободных СМИ.

Если вчера выход на улицы города с плакатом любого оппозиционного содержания оборачивался для белорусов гигантскими штрафами, сутками административного ареста, увольнением с работы и получением волчьего билета, то 7 и 8 декабря 2019 года (в момент исторической интеграционной встречи руководителей Белоруссии и России, на которой так ничего и не было решено) Лукашенко дал команду:

«Не трогать оппозицию»

Демонстранты под флагами коллаборантов Второй мировой войны несли плакаты, на которых было написано « «Раciя – дзярмо!» (перевод не нужен), «Нет союзу с агрессором!» и «Ты беги, москаль проклятый с белорусской нашей хаты, ты беги аж до Кремля, меньше будет москаля!»

«Тренд» политической жизни белорусов и национального лидера этой страны очевиден. Они по-прежнему хотят жить на иждивении России, но… теперь трамвайные хамы не просят, а требуют уступить им «положенное» место и оплатить пропитание/проживание/проезд. Но почему? С какой стати?

За 28 лет непрерывного дотирования «Белорусского федерального округа» наши «братья» привыкли к тому, что Россия «душевно просит» принять деньги и ресурсы в обмен на систематическое предательство (лавирование между Россией и Западом в поисках личной выгоды). Белоруссия искренне обижается, когда мы не хотим принимать «белорусские омары и креветки» (страна-соседка щедро заваливает нашу страну западной продукцией с «перебитыми ярлыками» в предлагаемых обстоятельствах противостояния Запада и России, которая ввела ответные санкции).

Среди белорусских граждан нашлись и те, кто, увидев оскорбительные антироссийские лозунги, обратился в белорусскую милицию, потребовав призвать к ответственности демонстрантов, ранее получавших сроки и штрафы даже за аплодисменты или мычание.

Но в ответ на требование возбудить уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии по факту возбуждения расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, белорусское МВД отказалось проводить проверку, указав в ответе:

«Слово «москаль» не относится к определённой национальности»

Вероятно, лозунг «Россия – дерьмо!» к нам тоже не относится. Он совершенно не смутил «правоохранителей» страны-соседки, контролировавших сходку национально ориентированных белорусов, которые 7 и 8 декабря собрались с благословения своего президента.

Александру Григорьевичу именно в эти дни было важно продемонстрировать Путину, что, если Россия не даст новые безвозвратные транши и газ по приемлемой цене, то сдерживать адептов «повстанца Кастуся Калиновского» не станет никакой возможности.

Ответом на это хамство могут быть следующие аргументы: нота, экономическая изоляция Белоруссии со стороны России и массовое выдворение находящихся на территории России без видов на жительство и разрешений на временное проживание белорусов, которые чувствуют себя в России, как дома, нарушая при этом законодательство страны пребывания.

А там? Поживём — увидим. Может быть, те же самые люди выйдут на улицы с другими плакатами и совершенно другими флагами. Триколорами, например.

Голод ведь – не тётка.