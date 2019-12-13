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"Митраум из цветного мрамора" в честь римского бога обнаружен в Италии

"Митраум из цветного мрамора" в честь римского бога обнаружен в Италии

Около 1600 лет назад древние римляне поклонялись Богу Митре, возможно, в измененном состоянии сознания, в пределах "Митраума цветных мраморов", сказали археологи, которые нашли остатки этого храма в Остии, Италия.

Артефакты и надписи, найденные в митреуме , свидетельствуют о том, что верующие поклонялись как Митре, популярному Богу в Римской Империи, так и другим богам.

Самый важный зал митреума - спелеум - имеет мраморный пол, украшенный ослепительной цветной мозаикой. Также в этой комнате археологи нашли скамейку, ритуальный колодец и клумбу для какого-то священного растения, написал руководитель исследовательской группы Макс Виктор Дэвид, профессор истории и культуры Болонского университета в Италии.

В период своего расцвета митреум видел множество ритуалов, включая банкеты, церемонии посвящения и жертвоприношения животных. Люди, принимавшие участие в ритуалах, возможно, находились в состоянии измененного сознания. В древнем мире измененное сознание часто достигалось с помощью использования психотропных растений.

Персы были первыми, кто поклонялся Митре, также известному как Митра, который ассоциируется со светом и солнцем. Его культ распространился в Римской Империи и стал широко популярным.

"Митраум из цветного мрамора" в честь римского бога обнаружен в Италии

Согласно легенде, Митра был превосходным лучником, который часто путешествовал со своими факелоносцами, Каутами и Каутопатами. На это намекает искусство, найденное в одной из комнат Митры, с картинами, изображающими трезубцы и стрелы. Эти изображения, вероятно, имеют особое значение в теологии Митры. Трезубец может быть ссылкой на митру и его двух факелоносцев, в то время как стрелы могут представлять искусство Митры в стрельбе из лука.

Люди, посещавшие митреум в Древнем Риме, возможно, также поклонялись Кроносу, греческому богу, связанному с урожаем и самим временем. Например, одна надпись, найденная в митреуме, гласит: "непобедимому Богу митре и великому богу Кроносу."

Египетская богиня Исида, возможно, также почиталась в этом митрауме, поскольку исследователи нашли египетскую ручку из слоновой кости, вероятно, используемую в качестве ритуального инструмента, который "кажется, служит мостом между последователями Митры и последователями Исиды".

Археологи обнаружили, что большая часть этого сооружения раньше было таверной, прежде чем он был полностью преобразован в митреум.

Время существования здания как Митры, по-видимому, было коротким. К началу V века христианство широко распространилось в Остии, и римские власти стали менее терпимо относиться к поклонению митре и другим богам. В какой-то момент в пятом веке ритуальный храм Митры был закрыт.

Название "Митраум из цветного мрамора" - это название, которое современные археологи дали этому сооружению.

13 декабрь 2019 /
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