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Изменения климата приведут к массовому разрушению дорог

Изменения климата приведут к массовому разрушению дорог

Ученые из Политехнического института Ренсселера использовали новую компьютерную модель, чтобы показать, как увеличение количества осадков, вызванное изменением климата, может привести к глобальным массовым разрушениям дорог.

Объединив данные о дорожных сетях с топографией, исследователи смогли увидеть “переломные моменты”, в которых даже небольшое локализованное увеличение количества осадков может повлиять на проезжие части.

“Чтобы подготовиться к изменению климата, мы должны знать, где наводнение приводит к самым большим сбоям в транспортных маршрутах. Небольшое повреждение, вызванное наводнением, может вызвать резкие и широко распространенные сбои в дорожных артериях”, - сказал ведущий автор и сетевой ученый Цзяньси Гао, доцент компьютерных наук в Политехническом институте Ренсселера.

Гао и его команда объединили традиционные научные модели, используемые для прогнозирования того, как конкретные нарушения повлияют на дорожные сети, с экологическими научными моделями, используемыми для прогнозирования того, как рельеф влияет на наводнение в районе, что позволило создать более точный метод для прогнозирования того, как потенциальные осадки и наводнения могут повлиять на дороги.

Например, Гао установил, что увеличение на 5 мм осадков во Флориде разрушило 50% дорожной сети, и что такое же количество осадков в провинции Хунань Китая разрушило 42% местной дорожной сети.

Чтобы проверить точность своей модели, Гао и его команда сравнили свои прогнозы для дорог в Юго-Восточном Техасе и Хьюстоне во время урагана "Харви" с фактическим отчетом о повреждениях и блокировке движения.

Ураган Харви вызвал одни из самых обширных дорожных аварий в истории США, и наша модель предсказала этот ущерб. Теперь мы разработали математические уравнения для прогнозирования подобных катаклизмов, сказали исследователи..

13 декабрь 2019 /
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